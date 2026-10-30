Dans ce flou sur les responsabilités, le patron de SpaceX a livré sa propre lecture des faits. Elon Musk a en effet admis que SpaceX avait délibérément restreint l'accès de l'Ukraine à Starlink pendant la guerre avec la Russie, accusant larmée ukrainienne davoir enfreint les conditions dutilisation de Starlink. Selon lui, lutilisation dun service commercial civil à des fins de frappes offensives par drones na jamais été autorisée et ne devrait pas lêtre. Il a également précisé que Starshield était un système distinct contrôlé par le gouvernement américain, tout en reconnaissant que Starlink « reste essentiel à la défense de lUkraine » et que, sans lui, la ligne de front ukrainienne « seffondrerait immédiatement ».
Une autre version, rapportée par le Wall Street Journal, attribue toutefois cette décision à Elon Musk lui-même. Selon le journal, qui sappuie sur des responsables américains et des sources proches du dossier, Elon Musk serait à lorigine du ralentissement du réseau Starlink qui a entravé les attaques ukrainiennes contre la Russie, notamment les frappes de drones à longue portée ayant perturbé la logistique russe. Le WSJ précise que Musk et Donald Trump ont discuté de cette décision lors dun échange téléphonique postérieur à la révélation publique de la coupure, et quils en avaient déjà parlé avant la décision de restreindre laccès à Starlink.
Dans ce contexte, l'inspecteur général du Pentagone a refusé d'enquêter sur les perturbations subies par Starlink et Starshield en Ukraine, indiquant dans une lettre adressée aux législateurs qui avaient demandé une enquête que son bureau n'était pas le mieux placé pour apporter des réponses.
Platte Moring, qui dirige le bureau dinspection indépendant du Pentagone, a indiqué aux législateurs que les perturbations signalées concernant Starlink et Starshield ces dernières semaines relevaient dune question contractuelle quil serait préférable dadresser à larmée de lair américaine et à la Force spatiale américaine, selon un document. Ces deux branches des forces armées ont compétence sur le contrat conclu entre larmée américaine et SpaceX concernant Starlink.
Ces perturbations ont suscité de nombreuses critiques alors que lUkraine subissait les attaques russes. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que limposition de restrictions sur les réseaux satellitaires relevait dune décision du gouvernement américain. Des responsables américains et ukrainiens ont depuis indiqué que les services avaient été rétablis dans des conditions normales.
« Le Bureau de linspecteur général a soigneusement examiné la demande du Congrès et a estimé que les questions soulevées relevaient davantage de la compétence du ministère. Si de nouvelles informations venaient à être révélées, nous pourrions reconsidérer notre position », a déclaré Mollie Halpern, porte-parole de linspecteur général du ministère de la Défense, dans un communiqué.
La sénatrice Jeanne Shaheen, une démocrate qui faisait partie dun groupe bipartite de neuf sénateurs à lorigine de cette demande denquête, a qualifié de « préoccupante » la décision de linspecteur général de ne pas donner suite.
« Ladministration Trump et SpaceX ont fourni des versions contradictoires des causes de ces perturbations, qui ont affaibli les défenses de lUkraine et exposé inutilement le personnel américain présent en Ukraine à des risques », a déclaré Jeanne Shaheen dans un communiqué.
« Il faut un bilan et un examen indépendants pour déterminer les responsabilités et empêcher que cela ne se reproduise à lavenir. Jexhorte linspecteur général à mener une enquête approfondie », a-t-elle ajouté.
Dans un premier temps, linspecteur général du Pentagone avait informé les sénateurs quil recommandait que leurs questions concernant les interruptions de service soient adressées au sous-secrétaire à la politique du ministère de la Défense. À son tour, ce bureau a informé linspecteur général que les perturbations signalées relevaient dune question contractuelle quil appartenait davantage aux deux branches de larmée de traiter.
Quelles qu'aient été les responsabilités exactes, lépisode a contraint l'Ukraine à apprendre à se battre sans Starlink. Les restrictions soudaines du réseau Starlink ont en effet partiellement privé lUkraine de ses moyens de communication et perturbé ses opérations, poussant les entreprises de défense ukrainiennes et européennes à adopter rapidement des solutions de remplacement, telles que la fibre optique, les réseaux maillés radio et le guidage par IA. Même si le service militaire de Starlink a été rétabli sous la pression politique et diplomatique, cet épisode a montré lurgence, pour lEurope, de développer ses propres constellations de satellites afin de garantir sa souveraineté.
Source : L'inspecteur général du Pentagone
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