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L'inspecteur général du Pentagone refuse d'enquêter sur le ralentissement des services Starlink/Starshield en Ukraine
Suite aux restrictions sur l'utilisation par l'armée ukrainienne du réseau Starlink

Le , par Anthony
23 commentaires

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8  0 
L'inspecteur général du Pentagone a refusé d'enquêter sur les récentes perturbations subies par Starlink et Starshield en Ukraine, malgré une demande bipartisane formulée par neuf sénateurs américains. Dans une lettre adressée aux législateurs, Platte Moring a indiqué que cette question était d'ordre contractuel et relevait de la compétence de l'armée de l'air et de la Force spatiale américaines. La sénatrice Jeanne Shaheen a qualifié cette décision de « préoccupante », invoquant des versions contradictoires de la part de ladministration Trump et de SpaceX. Les responsables américains et ukrainiens affirment que les services ont depuis été rétablis, mais la responsabilité de ces perturbations reste contestée.

Dans ce flou sur les responsabilités, le patron de SpaceX a livré sa propre lecture des faits. Elon Musk a en effet admis que SpaceX avait délibérément restreint l'accès de l'Ukraine à Starlink pendant la guerre avec la Russie, accusant larmée ukrainienne davoir enfreint les conditions dutilisation de Starlink. Selon lui, lutilisation dun service commercial civil à des fins de frappes offensives par drones na jamais été autorisée et ne devrait pas lêtre. Il a également précisé que Starshield était un système distinct contrôlé par le gouvernement américain, tout en reconnaissant que Starlink « reste essentiel à la défense de lUkraine » et que, sans lui, la ligne de front ukrainienne « seffondrerait immédiatement ».

Une autre version, rapportée par le Wall Street Journal, attribue toutefois cette décision à Elon Musk lui-même. Selon le journal, qui sappuie sur des responsables américains et des sources proches du dossier, Elon Musk serait à lorigine du ralentissement du réseau Starlink qui a entravé les attaques ukrainiennes contre la Russie, notamment les frappes de drones à longue portée ayant perturbé la logistique russe. Le WSJ précise que Musk et Donald Trump ont discuté de cette décision lors dun échange téléphonique postérieur à la révélation publique de la coupure, et quils en avaient déjà parlé avant la décision de restreindre laccès à Starlink.

Dans ce contexte, l'inspecteur général du Pentagone a refusé d'enquêter sur les perturbations subies par Starlink et Starshield en Ukraine, indiquant dans une lettre adressée aux législateurs qui avaient demandé une enquête que son bureau n'était pas le mieux placé pour apporter des réponses.


Platte Moring, qui dirige le bureau dinspection indépendant du Pentagone, a indiqué aux législateurs que les perturbations signalées concernant Starlink et Starshield ces dernières semaines relevaient dune question contractuelle quil serait préférable dadresser à larmée de lair américaine et à la Force spatiale américaine, selon un document. Ces deux branches des forces armées ont compétence sur le contrat conclu entre larmée américaine et SpaceX concernant Starlink.

Ces perturbations ont suscité de nombreuses critiques alors que lUkraine subissait les attaques russes. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que limposition de restrictions sur les réseaux satellitaires relevait dune décision du gouvernement américain. Des responsables américains et ukrainiens ont depuis indiqué que les services avaient été rétablis dans des conditions normales.

« Le Bureau de linspecteur général a soigneusement examiné la demande du Congrès et a estimé que les questions soulevées relevaient davantage de la compétence du ministère. Si de nouvelles informations venaient à être révélées, nous pourrions reconsidérer notre position », a déclaré Mollie Halpern, porte-parole de linspecteur général du ministère de la Défense, dans un communiqué.

La sénatrice Jeanne Shaheen, une démocrate qui faisait partie dun groupe bipartite de neuf sénateurs à lorigine de cette demande denquête, a qualifié de « préoccupante » la décision de linspecteur général de ne pas donner suite.

« Ladministration Trump et SpaceX ont fourni des versions contradictoires des causes de ces perturbations, qui ont affaibli les défenses de lUkraine et exposé inutilement le personnel américain présent en Ukraine à des risques », a déclaré Jeanne Shaheen dans un communiqué.

« Il faut un bilan et un examen indépendants pour déterminer les responsabilités et empêcher que cela ne se reproduise à lavenir. Jexhorte linspecteur général à mener une enquête approfondie », a-t-elle ajouté.

Dans un premier temps, linspecteur général du Pentagone avait informé les sénateurs quil recommandait que leurs questions concernant les interruptions de service soient adressées au sous-secrétaire à la politique du ministère de la Défense. À son tour, ce bureau a informé linspecteur général que les perturbations signalées relevaient dune question contractuelle quil appartenait davantage aux deux branches de larmée de traiter.

Quelles qu'aient été les responsabilités exactes, lépisode a contraint l'Ukraine à apprendre à se battre sans Starlink. Les restrictions soudaines du réseau Starlink ont en effet partiellement privé lUkraine de ses moyens de communication et perturbé ses opérations, poussant les entreprises de défense ukrainiennes et européennes à adopter rapidement des solutions de remplacement, telles que la fibre optique, les réseaux maillés radio et le guidage par IA. Même si le service militaire de Starlink a été rétabli sous la pression politique et diplomatique, cet épisode a montré lurgence, pour lEurope, de développer ses propres constellations de satellites afin de garantir sa souveraineté.

Source : L'inspecteur général du Pentagone

Et vous ?

Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette décision de l'inspecteur général du Pentagone crédible ou pertinente ?

Voir aussi :

L'ordre visant à restreindre l'accès de l'Ukraine au système satellitaire Starlink Starshield émanait de l'administration Trump, et a perturbé les opérations militaires en cours impliquant des drones

SpaceX limite sans préavis Starlink pour les drones militaires ukrainiens à grande vitesse, perturbant les opérations, Musk affirmant que Starshield relève d'une décision de Trump

L'Ukraine affirme que l'accès à Starlink reste limité, alors que Trump assure qu'Elon Musk a levé les restrictions. Le contrôle d'une technologie aussi vitale par un milliardaire suscite des inquiétudes
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23 commentaires
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olaxius
Avatar de olaxius
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 30/10/2026 à 15:17
Quand un individu comme POUTINE te dis que tu es un genie c'est le moment de te poser les bonnes questions Elon.
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suricata
Avatar de suricata
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 30/10/2026 à 15:40
Je dirai juste une chose à ce sujet : le véritable génie est l'IA pondue par Thales... mais je laisse Musk se débattre avec Poutine. Et Trump.
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