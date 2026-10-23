L'Ukraine affirme que l'accès à Starlink reste limité, alors que Trump assure qu'Elon Musk a levé les restrictions. Le contrôle d'une technologie aussi vitale par un milliardaire suscite des inquiétudes

L'armée ukrainienne a récemment signalé des dysfonctionnements du réseau Starlink et du service Starshield. Dès les premières heures de l'invasion en février 2022, une vaste cyberattaque russe avait paralysé un large pan du réseau ukrainien de télécommunication, privant ainsi son armée et de nombreux utilisateurs de connexion. Elon Musk sest alors posé en sauveur en envoyant des milliers de terminaux de son réseau Starlink à lUkraine.
Depuis, les forces armées ukrainiennes dépendent fortement de cette technologie satellite sécurisée pour coordonner leurs défenses et piloter des drones en temps réel. Toutefois ces dernières semaines, elles ont enregistré des pertes de connexion pour leurs drones, ce qui gêne la conduite des opérations militaires. Un récent rapport du Wall Street Journal indique qu'Elon Musk a décidé de restreindre l'accès de l'Ukraine au réseau Starlink.
À ce stade, il reste difficile de savoir ce qui sest réellement passé. Le rapport n'a été confirmé ni infirmé par les acteurs cités par le média. Elon Musk a affirmé que toute limitation de la vitesse ou de lutilisation de Starlink en Ukraine relevait de la décision de larmée américaine et du président. Donald Trump quant à lui a déclaré en début de semaine quil ignorait qui était responsable de la décision de restreindre le réseau Starlink dans le pays.
Le secrétaire dÉtat Marco Rubio a déclaré que personne au sein de ladministration Trump navait demandé un tel ralentissement, précisant : « nous ne pouvons pas dicter à une société privée les décisions quelle doit prendre ou ne pas prendre ». Pendant ce temps, l'Ukraine est sérieusement handicapée.
Les perturbations de Starlink en Ukraine se poursuivent
Les défaillances de Starlink sont apparues peu après que Donald Trump a critiqué le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy pour avoir ordonné des frappes contre des installations pétrolières russes alors que les coûts du carburant augmentaient aux États-Unis. Par la suite, Donald Trump a déclaré que les restrictions avaient été levées par Elon Musk. Mais selon le ministère ukrainien de la Défense, des dysfonctionnements majeurs persistent.
Interrogé sur les défaillances de Starlink en Ukraine et sur le rétablissement du réseau, Donald Trump s'est montré évasif : « s'il y a un problème, je le réglerai. Je ne lui ai pas parlé. Je devrais peut-être le faire, mais je ne l'ai pas fait. J'ai entendu dire que c'était réglé, mais si ce n'est pas le cas, je lui parlerai ».
Des sources internes au ministère ukrainien de la Défense indiquent qu'il n'y a actuellement « aucune confirmation » que ces restrictions ont été levées. Le ministère surveille en permanence la qualité du réseau, notant que le bridage de la vitesse de liaison montante vers les satellites entrave la vitesse d'action des drones sur le terrain. Selon les responsables ukrainiens, les restrictions affaiblissent gravement les capacités de défense de l'armée.
Le sénateur Richard Blumenthal, démocrate du Connecticut, a lancé une enquête visant à déterminer « comment la technologie satellitaire de SpaceX avait été dégradée pour lUkraine sans préavis ». Selon le sénateur, cette situation met en danger l'Ukraine et sa population et soulève de sérieuses questions quant à savoir qui contrôle ces capacités critiques que le gouvernement américain a dépensées des milliards de dollars pour acquérir.
Le vice-président JD Vance a déclaré qu'Elon Musk dirige une entreprise privée et quil est « tout à fait compréhensible » que ce dernier ne veuille pas se retrouver au cur dune guerre sans que la Washington lui donne de directives sur la marche à suivre. Il a ajouté : « je ne pense pas que cela concerne Elon », précisant que « le ralentissement de Starlink porte sur ce que sera la politique américaine vis-à-vis de lUkraine et de la Russie ».
L'importance stratégique de Starlink dans cette guerre
Les forces ukrainiennes utilisent conjointement le réseau civil Starlink et sa version militaire sécurisée Starshield, qui s'appuient sur environ 10 000 satellites pour assurer les communications dans les zones reculées et sur la ligne de front. Starshield est indispensable pour repérer les cibles en temps réel et guider les drones d'interception. Un soldat ukrainien a souligné qu'à l'heure actuelle, « il n'existe tout simplement aucune alternative ».
Ce soldat a ajouté : « que Dieu fasse quils ne le coupent pas complètement ; ce serait une catastrophe absolue. Nous avons besoin d'une option de secours pour sécuriser les communications et Internet ». Une autre combattante ukrainienne a rappelé que la rapidité de transmission des ordres est vitale, notant que « même une ou deux secondes sont critiques lorsque nous pouvons transférer des informations et des ordres plus rapidement ».
JD Vance na pas répondu à une question demandant s'il soutient une enquête sur Elon Musk au sujet du ralentissement de Starlink. Le député Brian Fitzpatrick, républicain de Pennsylvanie, a déclaré dans une publication récente que « la décision de ralentir la vitesse et laccès aux satellites a des conséquences vitales pour lUkraine », ajoutant que la sécurité nationale ne devrait pas « dépendre des caprices personnels dun dirigeant instable ».
Le député Mike Turner, républicain de lOhio, a également demandé louverture dune enquête du Congrès sur les perturbations de Starlink en Ukraine, une proposition soutenue par le sénateur Kevin Cramer, républicain du Dakota du Nord. La communication de la Maison Blanche sur le sujet demeure floue.
Volodymyr Zelensky a également rapporté des menaces de suspension du partage de renseignements américains, ce que Donald Trump a démenti. Face aux incertitudes sur le rétablissement complet des débits, Volodymyr Zelensky a déclaré : « j'attends des nouvelles du secrétaire d'État américain [Marco] Rubio ». Les experts ont exprimé leurs inquiétudes quant au pouvoir que détient Elon Musk à travers ses services Starlink et Starshield.
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Qui est responsable de ces restrictions ? Pensez-vous qu'il s'agit d'une décision unilatérale d'Elon Musk ?
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