Mi-octobre, les autorités ukrainiennes ont accusé SpaceX davoir restreint les services satellitaires Starlink, ce qui a entravé leur capacité à mener des opérations militaires et exposé Kiev à des attaques meurtrières. Elon Musk, PDG de SpaceX, a depuis affirmé sur X que le gouvernement et larmée américains contrôlaient lensemble des débits de Starshield. « Toute limitation de débit ou dutilisation est décidée par larmée américaine et, en dernier ressort, par [le président des États-Unis] », a écrit Musk.
Ce ralentissement intervient après que des missiles balistiques russes ont frappé Kiev pour la deuxième nuit consécutive, tuant au moins neuf personnes et endommageant les infrastructures électriques et de chauffage. Interrogé sur la restriction concernant la version militaire de Starlink, Zelenskyy a déclaré quil sagissait dune « grave erreur » qui « entraînera de nombreuses pertes humaines ». Lallégation selon laquelle lentreprise de Musk aurait restreint les services Starlink a suscité la colère de la Pologne, qui prend en charge les abonnements Starlink des Ukrainiens pour le compte de Kiev.
Récemment, le Wall Street Journal a rapporté qu'Elon Musk est le responsable du ralentissement de Starlink qui a limité la capacité de l'armée ukrainienne à mener des attaques contre la Russie. Ces terminaux satellitaires sont essentiels pour permettre à Kiev de mener des frappes de drones à longue portée qui ont perturbé la logistique russe. Citant des responsables américains et des sources proches du dossier, le WSJ a indiqué que Musk et Donald Trump avaient discuté de cette décision lors dun entretien téléphonique après que la coupure eut été rendue publique. La question avait également été abordée avant la décision de restreindre laccès à Starlink, selon le WSJ.
Trump et Musk ont tous deux critiqué les attaques ukrainiennes contre les raffineries de diesel. Selon la publication, Musk aurait plafonné les débits auxquels le matériel ukrainien pouvait rester connecté au réseau, daprès les sources, ce qui a rendu inefficaces ses drones dattaque et dinterception.
Volodymyr Zelensky avait déclaré quil se sentait trahi par cette décision et que « des gens allaient mourir » en conséquence. Ces restrictions ont entravé les missions dattaque et de défense aérienne menées par lUkraine à laide de drones contre la Russie et ont entraîné léchec de plusieurs missions de combat la semaine dernière, a déclaré un conseiller en technologie militaire de Zelensky.
Auparavant, Musk a reproché à Trump les limitations imposées à Starlink, tandis que Trump a déclaré quil ne pensait pas que ni lui ni le milliardaire de Tesla en fussent responsables. « Les systèmes Starshield appartiennent au gouvernement américain et sont contrôlés par celui-ci. Toute limitation de vitesse ou dutilisation est décidée par larmée américaine et le président des États-Unis », a écrit Musk sur X en réponse à un message du ministre ukrainien des Affaires étrangères, Mykhailo Fedorov, affirmant que cette technologie était « cruciale » pour le pays. « Starlink est un service commercial détenu et contrôlé par SpaceX. Lutilisation de Starlink est limitée aux activités civiles ou défensives et ne peut être utilisée à des fins dactions militaires offensives, car cela serait inapproprié pour une entreprise commerciale. »
Puis, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a insisté sur le fait que Washington navait pas restreint la capacité de lUkraine à accéder au réseau, mais semblait laisser entendre que le problème résidait dans les conditions dutilisation de lentreprise auxquelles Kiev devait se conformer. « Nous navons rien retiré. Il existe des conditions dutilisation qui doivent en fin de compte être respectées, et cest là que Starlink a la possibilité de prendre ces décisions », a déclaré Hegseth, interrogé sur laccès de Kiev à la version militaire américaine, connue sous le nom de Starshield. « Mais de notre point de vue, rien na changé. Nous navons donné aucune directive ni rien de ce genre. Et nous souhaitons évidemment bonne chance aux Ukrainiens. »
La Pologne, qui affirme prendre en charge labonnement Starlink de lUkraine, a vivement critiqué Musk pour cette décision. « Hé, @elonmusk, mon grand bonhomme, est-ce que tu te sers encore de tes produits à des fins politiques ? », a écrit le ministre polonais des Affaires étrangères, Radoslaw Sikorski, dans un message publié sur X. « En tant que clients européens, nous te surveillons. » Musk avait précédemment déclaré : « Peu importe à quel point je suis en désaccord avec la politique ukrainienne, Starlink ne désactivera jamais ses terminaux Nous ne ferions jamais une telle chose ni ne lutiliserions comme monnaie déchange. »
Les tensions n'ont cessé de s'intensifier entre les États-Unis et l'Ukraine, alors que Trump a exhorté Zelensky à « trouver un accord » et a insisté sur le fait que Moscou était disposée à « conclure » un accord. À la suite d'informations selon lesquelles l'Ukraine aurait vu son accès aux renseignements restreint, le secrétaire d'État Marco Rubio a qualifié ces allégations de « scandaleuses » et les a vigoureusement démenties.
À lissue de discussions avec lenvoyé spécial Steve Witkoff, organisées par la Finlande et la Norvège, Zelensky a déclaré que laccès aux renseignements avait été rétabli, ajoutant : « Maintenant, ça fonctionne, cest formidable. » Il a indiqué quil espérait sentretenir avec Rubio dans les 48 heures à venir. Par ailleurs, Witkoff devrait rencontrer le président russe Vladimir Poutine.
Au début du mois d'octobre, Volodymyr Zelensky avait averti que la Chine pourrait bientôt permettre aux forces russes d'accéder à un réseau de communications par satellite comparable au Starlink de SpaceX, ce qui risquerait de renforcer les communications militaires et les opérations de drones. Cet avertissement intervenait alors que Moscou accélère le développement de sa propre constellation de satellites Internet en orbite terrestre basse, baptisée « Rassvet ». « Des représentants chinois participent au développement d'une alternative à Starlink », a déclaré Zelensky. Les communications par satellite fiables sont devenues un élément essentiel du conflit en Ukraine.
Source : WSJ
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