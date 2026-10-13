En septembre 2026, le concurrent russe de Starlink était en difficulté suite à léchec dun lot entier de satellites à atteindre leur altitude opérationnelle : sur les 16 satellites lancés, bon nombre navaient atteint que moins de la moitié de leur altitude cible de 870 km et deux étaient déjà en train de retomber vers la Terre. Cet événement laissait craindre un échec du projet de constellation Internet dénommé Rassvet, qui était censé renforcer la Russie dans sa quête de souveraineté numérique.
Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy est un homme politique ukrainien et ancien artiste de variétés qui occupe le poste de sixième président de l'Ukraine depuis 2019. Il a pris ses fonctions cinq ans après le début de la guerre russo-ukrainienne, marquée par l'annexion de la Crimée et l'invasion du Donbass par la Russie, et a continué d'exercer ses fonctions pendant l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, qui se poursuit depuis février 2022.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti que la Chine pourrait bientôt permettre aux forces russes daccéder à un réseau de communications par satellite comparable au Starlink de SpaceX, ce qui risquerait de renforcer les communications militaires et les opérations de drones. Cet avertissement intervient alors que Moscou accélère le développement de sa propre constellation de satellites Internet en orbite terrestre basse, baptisée « Rassvet ».
Des sources ukrainiennes ont également fait valoir que le soutien chinois pourrait contribuer à mettre le système russe en service plus tôt et avec des capacités plus avancées que prévu. « Nous discutons avec divers collègues dEurope et dAmérique. Je leur dis en toute honnêteté : des représentants chinois participent au développement dune alternative à Starlink », a déclaré Zelensky. « Ils se rapprochent de leur objectif et transmettent ces technologies à la Russie. La Russie pourrait ainsi acquérir ce type de suprématie. »
Zelensky a exhorté les USA à imposer des sanctions aux entreprises russes et chinoises impliquées dans ce programme, soulevant la question auprès du président américain Donald Trump lors de discussions qui ont notamment donné lieu à une rencontre en marge de lAssemblée générale des Nations unies à New York. Selon un article, Zelensky craint tout particulièrement que ce réseau ne renforce la capacité de la Russie à coordonner des attaques à laide de drones.
À lheure actuelle, « Rassvet » reste bien plus modeste que « Starlink », qui exploite une constellation comptant plusieurs milliers de satellites. Skibitskyi a indiqué que les capacités actuelles du système russe au-dessus de lUkraine étaient intermittentes, la connectivité dépendant du passage des satellites au-dessus du territoire. La mise en place dune constellation beaucoup plus vaste permettrait une couverture plus continue et pourrait améliorer considérablement lutilité du réseau pour les communications militaires.
Les communications par satellite fiables sont devenues un élément essentiel du conflit en Ukraine, soutenant les réseaux de commandement, la reconnaissance, la logistique et le fonctionnement des systèmes sans pilote. Starlink sest révélé particulièrement précieux pour les forces ukrainiennes, car sa constellation en orbite basse permet dassurer une connectivité dans des zones où les infrastructures de communication conventionnelles ont été détruites ou perturbées.
Le réseau a également facilité lutilisation des drones, permettant aux unités déchanger des informations et de maintenir des liaisons sur des distances qui, sans cela, auraient nécessité des infrastructures de communication plus vulnérables. Plusieurs analystes ont souligné que limportance de Starlink pour leffort de guerre ukrainien dépasse celle de lensemble du soutien apporté par les membres européens de lOTAN réunis, car il a empêché les forces russes de paralyser le commandement et le contrôle durant les premiers jours critiques de la guerre.
Les forces russes ont notamment également utilisé des terminaux Starlink, y compris des appareils obtenus par des voies non officielles, malgré les restrictions imposées par SpaceX. LUkraine a fait pression sur lentreprise pour quelle bloque laccès non autorisé de larmée russe, et la perturbation qui en a résulté a mis en évidence les risques liés au fait de dépendre dun réseau de communication commercial dont lopérateur peut restreindre le service. Les USA ont limité laccès de lUkraine à Starlink pour les frappes visant des zones plus profondes du territoire russe, et ont menacé, en février 2025, de procéder à des coupures plus importantes de laccès au réseau. Le secteur de la défense chinois développe notamment des moyens de contrer Starlink ; on suppose que des armes laser et des satellites dattaque figurent parmi les méthodes envisagées.
En avril 2024, la Russie n'autorisait pas le service Starlink sur son territoire et Elon Musk tout comme SpaceX avaient déclaré à plusieurs reprises qu'ils ne faisaient pas affaire avec Moscou. Cependant, un rapport détaillait la manière dont la vente de terminaux Starlink s'opérait sur le marché noir et comment des intermédiaires approvisionnaient les troupes russes qui combattaient en Ukraine. Selon ce rapport, les terminaux Starlink étaient mis en vente sur des boutiques en ligne russes, revendus par des commerçants locaux et livrés sur les lignes de front par des groupes de volontaires russes. Le rapport ajoutait que ce marché noir ne se limitait pas à la Russie, mais s'étendait jusqu'au Soudan.
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