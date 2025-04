Les États-Unis conseillent à leurs alliés de se tenir à l'écart des services satellitaires chinois, les gouvernements étrangers devraient exclure les fournisseurs basés en Chine à cause des risques de sécurité



Cette recommandation intervient dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes dans le domaine des communications spatiales. La Chine considère en effet Starlink d'Elon Musk comme une menace militaire et prévoit de lancer un réseau rival de 13 000 sattelites en orbite terrestre basse permettant de surveiller Starlink, entre autres. L'Union européenne développe également une initiative similaire visant à réduire la dépendance à l'égard de l'infrastructure satellitaire américaine.« Il est important de s'assurer que les services satellitaires fournis par des fournisseurs non fiables, tels que ceux de la Chine, ne sont pas autorisés à opérer dans votre pays », indique un mémo non daté qui présente des points de discussion pour les fonctionnaires américains.Le mémo suggère également que les fournisseurs américains offrent des services plus fiables, mais reconnaît que la société américaine SpaceX - comme d'autres entreprises américaines - conserve le droit de restreindre ou de retirer son service Starlink à sa guise, comme elle l'aurait fait en Ukraine.La note indique que la collaboration avec les fournisseurs chinois de services spatiaux opérant en orbite terrestre basse (LEO) pourrait aider Pékin à atteindre ses objectifs en matière de politique étrangère. Il note que la législation chinoise permet au gouvernement central d'obliger les opérateurs de satellites nationaux à fournir des informations sensibles sur leurs activités commerciales, ce qui ouvre la voie à l'exfiltration de données sensibles.S'ils sont interrogés sur le service de communication par satellite Starlink, les fonctionnaires américains sont invités, dans le mémo, à reconnaître que la société mère SpaceX peut restreindre la livraison ou l'exploitation de terminaux terrestres si les réglementations locales l'exigent - et autrement comme elle l'entend.Bien qu'aucune loi n'autorise le gouvernement américain à dicter où les entreprises de communication par satellite peuvent ou ne peuvent pas opérer, le contrôle des opérations de Starlink par Elon Musk a soulevé des questions sur le rôle des services commerciaux en temps de guerre et sur celui des entreprises privées dans les décisions politiques.« Lorsqu'un utilisateur potentiel tente de passer une commande pour un service Starlink, les systèmes internes de Starlink vérifient la localisation de l'adresse saisie par l'utilisateur et, si l'adresse est située dans un territoire où le service Starlink n'est pas offert, ces systèmes empêchent la commande d'être complétée », indique la note d'information de l'État.Certains responsables militaires se sont inquiétés du fait que les États-Unis ne peuvent pas obliger SpaceX à continuer à fournir des services à leurs alliés. En 2022, Elon Musk aurait refusé une demande de l'Ukraine d'étendre l'accès à Starlink en Crimée occupée par la Russie pour frapper des cibles russes.Aujourd'hui, Elon Musk est l'un des principaux conseillers de Donald Trump et joue un rôle important dans le second mandat du président. Certains observateurs ont déclaré que la mention d'une entreprise américaine spécifique dans le mémo était inappropriée.« On a l'impression que le gouvernement américain fait de la publicité pour SpaceX », a déclaré un ancien haut fonctionnaire de la défense à qui l'on a accordé l'anonymat pour qu'il puisse partager franchement ses réflexions sur le document. « Ces points [de discussion] semblent particulièrement dissonants lorsqu'il s'agit de plaider en faveur de fournisseurs de LEO [communications par satellite] de confiance, alors qu'Elon Musk a montré qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. ... Il est prêt à menacer de couper l'accès à Starlink lorsque cela convient à son propre agenda politique, il a déjà fait des déclarations favorables à la Russie et à la Chine, et il est clairement lié financièrement à la Chine. »L'ancien fonctionnaire a toutefois ajouté qu'il était judicieux d'éviter les services spatiaux chinois.« Les alliés des États-Unis devraient chercher ailleurs des solutions [de communication par satellite], idéalement auprès de fournisseurs qui n'ont pas de liens avec la Chine ou la Russie et qui n'ont pas d'agenda politique », a déclaré l'ancien fonctionnaire. « Bien sûr, les alliés ne doivent pas utiliser les [communications par satellite] chinoises, c'est ridicule. Bien sûr, cela constitue un autre vecteur d'intrusion cybernétique et un bras de levier d'influence en cas de crise. »Les points de discussion de l'agence soulignent que les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine se sont étendues à l'économie spatiale, un secteur qui devrait croître de plusieurs milliards de dollars et devenir une nouvelle frontière pour la cybersécurité et les conflits militaires.Les pays devraient « prendre des mesures pour exclure les fournisseurs de satellites non fiables, tels que ceux basés en Chine, et s'assurer qu'ils ne peuvent pas entrer sur le marché et mettre en péril la sécurité nationale, les secrets d'affaires et la vie privée des citoyens », indique le mémo.Les entreprises chinoises de satellites peuvent chercher à utiliser des pratiques anticoncurrentielles pour exclure d'autres fournisseurs, ont-ils ajouté par la suite, affirmant que de telles mesures « peuvent exclure les concurrents - laissant votre pays hôte coincé dans un marché monopolistique, contrôlé par Pékin ».Un porte-parole du département d'État a déclaré que le département ne commentait pas le contenu des documents internes et a ajouté que les États-Unis « encourageaient leurs alliés et partenaires dans le monde entier à protéger leur infrastructure et leur technologie en n'autorisant que des fournisseurs de confiance ». L'agence n'a pas mentionné SpaceX dans le mémo.Le mémo ne précise pas si les points de discussion sont destinés à des pays spécifiques. Il indique toutefois que les États-Unis cherchent à établir un partenariat continu avec les pays afin de développer et d'accroître la sécurité « des systèmes de communication par satellite dignes de confiance sur toutes les orbites ».La semaine dernière, le président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, a déclaré que les alliés européens qui se méfient de Starlink pourraient être confrontés à des problèmes encore plus graves s'ils se tournaient vers des solutions chinoises d'accès à l'internet par satellite.« Si l'Europe a sa propre constellation de satellites, alors tant mieux, je pense que plus il y en a, mieux c'est. Mais plus généralement, je pense que l'Europe est un peu coincée entre les États-Unis et la Chine. Il est temps de choisir », a déclaré M. Carr au Financial Times.Des fonctionnaires américains ont déclaré séparément au FT jeudi que Chang Guang Satellite Technology Co. Ltd, une entreprise chinoise ayant des liens militaires, fournit aux Houthis soutenus par l'Iran des renseignements sur le ciblage des ressources navales américaines en mer Rouge.L'espace est une nouvelle frontière pour la sécurité nationale. Les actifs orbitaux, notamment les satellites, sont à la base des technologies de communication utilisées par les civils et les militaires. Les questions spatiales ont été mises sur le devant de la scène en février dernier, alors que des informations confirmées faisaient état de la mise au point par la Russie d'une arme nucléaire anti-satellite. En mai, un ancien fonctionnaire du Pentagone a déclaré à un groupe d'experts du Congrès que l'explosion d'un satellite pourrait rendre inutilisables pendant un an les objets voyageant en orbite terrestre basse.« Cette capacité pourrait constituer une menace pour tous les satellites exploités par des pays et des entreprises du monde entier, ainsi que pour les services vitaux de communication, scientifiques, météorologiques, agricoles, commerciaux et de sécurité nationale dont nous dépendons tous », a déclaré John Plumb, qui était à l'époque secrétaire adjoint à la défense chargé de la politique spatiale.De son côté, Pékin a souligné son engagement dans la conquête de l'orbite terrestre basse. La Chine a entamé le déploiement de sa constellation à large bande avec le lancement, le 16 décembre 2024, de 10 satellites à bord d'une fusée Longue Marche 5B à partir de l'île de Hainan. Il s'agit de la première série de vaisseaux spatiaux destinés à la megaconstellation Guowang de 13 000 satellites, qui constitue un défi direct à la domination de Starlink.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les recommandations des États-Unis crédibles ou pertinentes ?