Depuis le lancement du projet Starlink d'Elon Musk, les pays du monde entier tentent de rattraper les États-Unis dans la conquête de l'orbite terrestre basse. L'Union européenne (UE) a annoncé un projet de constellation de satellites de connectivité européenne et souveraine. Des rapports ont également révélé que la Chine prépare le lancement de sa propre flotte de satellites. La mégaconstellation proposée devrait être composée de 12 992 satellites, avec pour objectif de contrer le projet Starlink d'Elon Musk.Le 16 décembre, une fusée Long March 5B a décollé du centre de lancement spatial de Wenchang, sur l'île de Hainan, emportant avec elle 10 satellites à haut débit. Ce lancement montre que la Chine a commencé à construire sa deuxième gigantesque constellation satellite-internet en orbite terrestre basse. Tout s'est bien passé, selon l'Académie chinoise de technologie des véhicules de lancement (CALT), l'entreprise publique qui construit la famille de fusées Long March.", a déclaré la CALT le 17 décembre. Cette mise à jour décrit les satellites comme étant "", mais ne donne aucun chiffre concernant leur masse ou leurs dimensions. Elle ne précise pas non plus où les satellites ont été déployés.Mais l'astrophysicien et traqueur de satellites Jonathan McDowell a partagé l'emplacement des satellites. "", a déclaré Jonathan McDowell via la plateforme X.Les satellites nouvellement lancés constituent le premier lot de Guowang, une mégaconstellation à haut débit en orbite terrestre basse qui comprendra à terme près de 13 000 satellites, si tout se déroule comme prévu. Guowang, dont le nom se traduit par "", sera géré par une société appelée China Satnet, que le gouvernement chinois a créée en 2021.Lors de missions précédentes, l'étage central de 23 tonnes de la Long March 5B s'est écrasé sur Terre de manière incontrôlée environ une semaine après le décollage, suscitant des critiques de la part de toute la communauté spatiale. Il n'était pas prévu que l'étage central atteigne l'orbite, car la mission utilisait un étage supérieur appelé YZ-2 pour amener les satellites à la destination souhaitée.Une autre mégaconstellation chinoise à haut débit est également en cours de construction : Qianfan (""), qui comptera à terme environ 13 000 satellites. 54 vaisseaux spatiaux Qianfan ont été lancés à ce jour, dans le cadre de trois missions qui ont décollé cette année 2024. Qianfan et Guowang seront les versions chinoises de la mégaconstellation Starlink de SpaceX, qui fournit déjà des services à la population du monde entier.Starlink compte actuellement plus de 6 800 satellites actifs, mais ce nombre ne cesse de croître ; SpaceX a lancé plus de 80 missions Starlink rien que cette année. À terme, la mégaconstellation pourrait compter plus de 40 000 satellites. Selon des rapports récents, le service internet de Starlink a dépassé les 4 millions d'abonnés , consolidant ainsi sa position dominante sur le marché de l'internet par satellite.Quel est votre avis sur ce lancement ?Pensez-vous que ces projets d'internet par satellite sont crédibles ou pertinents ?