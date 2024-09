Starlink is connecting more than 4M people with high-speed internet across 100+ countries, territories and many other markets.



Le réseau d'Internet par satellite Starlink de SpaceX s'est rapidement popularisé ces dernières années, notamment dans les régions reculées où une connexion physique n'est pas possible et où les connexions mobiles (téléphoniques) offrent une bande passante limitée. SpaceX a proposé une gamme variée de forfaits spéciaux pour les propriétaires de véhicules de loisirs et de bateaux, offrant ainsi une connexion à Internet presque partout sur Terre.En juin 2024, SpaceX a révélé pour la première fois quelques images officielles de sa nouvelle antenne Starlink Mini. Il s'agit d'une antenne d'Internet par satellite portable dotée d'un système Wi-Fi intégré et pouvant tenir dans un sac à dos. Les premières images montrent que la nouvelle antenne est conçue pour être facile à ranger, à transporter et à déployer. Starlink Mini pourrait coûter "deux fois moins cher" que l'antenne standard.Un récent rapport révèle que Starlink a officiellement dépassé les 4 millions d'abonnés dans le monde, enregistrant une croissance rapide malgré une concurrence de plus en plus forte. SpaceX a confirmé la nouvelle, après que le président de la société, Gwynne Shotwell, a laissé entendre le 23 septembre que le service atteindrait cette marque dans les jours à venir. Il s'agit d'une réussite remarquable pour Starlink, qui n'a franchi le cap des 3 millions d'abonnés qu'en mai 2024, ce qui souligne l'accélération de la croissance de l'entreprise sur le marché de l'internet par satellite.Depuis son lancement en version bêta en octobre 2020, Starlink s'est rapidement développé, passant de 1 million d'abonnés en décembre 2022, à 2 millions en septembre 2023, et maintenant à 4 millions quelques mois plus tard. Le service fonctionne grâce à une vaste constellation de près de 6 000 satellites, fournissant l'internet par satellite à des utilisateurs dans près de 100 pays, y compris en s'étendant à des régions auparavant mal desservies comme l'Afrique et les îles du Pacifique.La croissance rapide de Starlink reflète à la fois sa position dominante sur le marché et la demande croissante de services internet par satellite, qui offrent une couverture dans des zones dépourvues d'infrastructures traditionnelles à large bande. La croissance de Starlink est due à son expansion sur de nouveaux marchés géographiques et à l'élargissement de sa clientèle.Alors qu'elle visait initialement les utilisateurs résidentiels, SpaceX a conclu de plus en plus d'accords avec de grandes entreprises, notamment de grandes compagnies aériennes comme United et des compagnies de croisière, diversifiant ainsi ses sources de revenus. Cette clientèle croissante s'inscrit dans la vision plus large de SpaceX, qui vise à commercialiser l'espace tout en finançant de futurs projets tels que la fusée Starship, essentielle pour lancer encore plus de satellites Starlink à un rythme plus rapide.Selon Elon Musk, PDG de SpaceX, Starlink devrait générer 6,6 milliards de dollars de revenus cette année, contre 1,4 milliard de dollars il y a deux ans. Ces revenus sont essentiels pour financer le développement de Starship, une pièce maîtresse des plans d'exploration spatiale à long terme de SpaceX.Mais Starlink est également victime de son succés. En effet, l’augmentation rapide du nombre d’utilisateurs a entraîné une baisse significative des vitesses de connexion dans certaines régions. SpaceX a alors introduit une nouvelle mesure pour gérer la congestion de son réseau. Les nouveaux utilisateurs dans ces zones devront désormais payer une "" unique de 100 $ lors de l’activation de leur service. Cette décision vise à limiter le nombre de nouveaux abonnés dans les zones où la capacité du réseau est déjà saturée et ainsi maintenir une qualité de service acceptable pour les utilisateurs existants.Quel est votre avis sur le sujet ?