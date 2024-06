I just set it up right now and am writing this post through space.



Took less than 5 mins. Easily carried in a backpack.



This product will change the world. — Elon Musk (@elonmusk) June 17, 2024

About half the price of the standard dish to buy and monthly subscription, but you can still watch multiple 4k video streams simultaneously!



23ms latency. pic.twitter.com/07bW5WgKKi — Elon Musk (@elonmusk) June 17, 2024

installation simplifiée : pas besoin de câbles supplémentaires ni de configuration complexe ;

: pas besoin de câbles supplémentaires ni de configuration complexe ; portabilité : les dimensions compactes et l'absence de matériel supplémentaire en font une option idéale pour les déplacements ;

: les dimensions compactes et l'absence de matériel supplémentaire en font une option idéale pour les déplacements ; fiabilité : moins de composants signifient moins de points de défaillance potentiels.

Le réseau d'Internet par satellite Starlink de SpaceX s'est rapidement popularisé ces dernières années, notamment dans les régions reculées où une connexion physique n'est pas possible et où les connexions mobiles (téléphoniques) offrent une bande passante limitée. SpaceX a proposé une gamme variée de forfaits spéciaux pour les propriétaires de véhicules de loisirs et de bateaux, offrant ainsi une connexion à Internet presque partout sur Terre. Les améliorations ultérieures et les nouveaux déploiements de satellites (pour agrandir la constellation) ont permis à l'entreprise d'améliorer la qualité du réseau, notamment la latence.Toutefois, l'antenne permettant de recevoir le signal des satellites Starlink n'est pas vraiment portable, car elle est légèrement surdimensionnée et lourde. À moins de disposer d'un véhicule plus grand, il n'est pas très pratique de la transporter. Les gens voulaient une antenne Starlink suffisamment petite pour tenir dans un sac à dos qu'ils pourraient emporter lors d'une randonnée, par exemple. La société d'Elon Musk travaillait sur ce type d'équipement satellite portable, comme l'avait révélé une précédente demande à la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis. Et les premières images viennent d'être divulguées.SpaceX a publié une mise à jour de l'application Starlink, qui comprendrait une page pour le produit à venir. Les images jointes confirment que la mise à jour sera une version plus petite et plus portable de l'antenne Starlink standard actuelle. D'après les documents déposés auprès de la FCC, la nouvelle antenne, baptisée Starlink Mini, mesurerait 28,9 × 24,8 cm, soit à peu près la taille d'un ordinateur MacBook d'Apple. À tire de comparaison, la version actuelle mesure 59.5 x 38 cm. Starlink Mini est dotée d'un routeur Wi-Fi intégré, ce qui signifie que vous n'aurez pas besoin d'un routeur séparé qui se fixe sur l'antenne standard.Bien que l'application ne comprenne pas d'autres données, Elon Musk a écrit dans un billet sur X que la taille a été réduite non seulement de moitié, mais aussi son prix et l'abonnement. Cela fait de Starlink Mini la connexion idéale pour les personnes en déplacement. D'après une capture d'écran de test de vitesse partagée par Musk, Starlink Mini offre une vitesse de téléchargement de 100 Mb/s et une vitesse de chargement de 11,5 Mb/s avec une latence de 23 ms. Ces performances sont supérieures à celles de certaines connexions fixes et mobiles, et sont suffisantes pour la lecture en continu en 4K et la navigation sur Internet.« Je viens de l'installer et j'écris ce billet depuis l'espace. Cela m'a pris moins de 5 minutes. Facilement transportable dans un sac à dos. Ce produit va changer le monde », a écrit Musk dans un billet sur X. Son message concernant le prix de Starlink Mini laisse supposer un prix de 250 à 300 $. Aux États-Unis, l'entreprise vend actuellement l'antenne standard, appelée Starlink V4, plus grande, au prix de 499 $, après une baisse de prix de 100 $ la semaine dernière. « Starlink Mini peut être une excellente option à bas prix pour une bonne connexion Internet de secours si votre ligne fixe tombe en panne », a écrit Musk dans un billet.Il est également possible de jouer à des jeux occasionnels, même si les joueurs invétérés risquent de ne pas être impressionnés. Selon les informations disponibles sur la nouvelle antenne Starlink Mini, le routeur Wi-Fi intégré prend en charge le Wi-Fi 6 (802.11b/g/n/ax). Le Starlink Mini n'a que deux connecteurs : un barillet DC pour la source d'alimentation externe et un connecteur réseau RJ45. Si vous avez besoin d'étendre la couverture à une zone plus large, vous serez heureux d'apprendre que le Starlink Mini est compatible avec le réseau maillé Starlink. Vous pouvez donc l'associer sans fil à un autre routeur Starlink.Les besoins en énergie du Starlink Mini ne sont pas clairs, mais ils devraient être nettement inférieurs aux 75 à 100 watts du kit Starlink normal. Cependant, il ne semble pas qu'elle soit suffisamment faible pour utiliser un connecteur USB-C. Cela l'aurait rendu beaucoup plus portable, car vous n'aurez besoin que d'un seul chargeur USB-C pour votre téléphone, votre ordinateur portable et la nouvelle antenne Starlink Mini. Voici un récapitulatif de ses principaux avantages :Musk a annoncé que SpaceX se prépare à déployer Starlink Mini dans certaines régions dans quelques mois. Le produit à venir pourrait intéresser la clientèle existante pour Starlink, qui a atteint le mois dernier les 3 millions d'utilisateurs. Mais Musk n'a pas tout révélé au sujet de l'antenne. L'une des principales questions en suspens est de savoir comment SpaceX fixera le prix de l'abonnement mensuel à Internet pour ce produit, surtout s'il s'agit d'une solution temporaire.Quel est votre avis sur le sujet ?