Envoyé par FCC Envoyé par La FCC a réitéré aujourd'hui la décision du Bureau Wireline de rejeter la demande détaillée de Starlink pour une aide publique via le programme Rural Digital Opportunity Fund. Cela s'explique par l'incapacité de Starlink à répondre aux exigences du programme visant à élargir l'accès à la large bande dans les zones rurales. Jessica Rosenworcel, présidente de la FCC, a souligné la mission de l'agence de garantir un accès abordable à la large bande et de gérer judicieusement les fonds publics limités.



La Commission a effectué un examen rigoureux, concluant que Starlink ne remplissait pas ses obligations pour recevoir près de 900 millions de dollars de fonds de service universel. La procédure du programme RDOF exige une demande de financement initiale abrégée, suivie d'une demande détaillée après avoir remporté une offre.



Bien que Starlink ait remporté une offre initiale de 885 509 638,40 dollars, la FCC a jugé qu'il n'avait pas démontré la capacité de fournir le service promis, estimant que le financement de ces vastes réseaux ne serait pas la meilleure utilisation des fonds limités du Universal Service Fund. Le programme RDOF visait à financer plus de 6 milliards de dollars pour apporter un service à large bande à plus de 3,4 millions d'endroits dans 49 États et les îles Mariannes du Nord.

Comment Starlink gère le trafic

Engranger des revenus supplémentaire sans surcharger le réseau Starlink

Les nouveaux clients de Starlink doivent s'acquitter d'une « taxe de congestion » de 100 dollars dans les zones où le réseau à large bande par satellite a une capacité limitée.« Dans les zones où le réseau est congestionné, l'achat de services Starlink Residential entraîne des frais supplémentaires uniques », indique une FAQ de Starlink. « Ces frais ne s'appliquent que si vous achetez ou activez un nouveau plan de service. Si vous changez d'adresse de service ou de plan de service à une date ultérieure, les frais de congestion pourront vous être facturés ».Ces frais sont malvenus pour toute personne souhaitant bénéficier du service Starlink dans une zone encombrée, mais ils pourraient contribuer à éviter que la pénurie de capacité ne s'aggrave en incitant les gens à réfléchir à deux fois avant de s'abonner. Le fournisseur d'accès à Internet, propriété de SpaceX, semble également prévoir que les personnes qui s'inscrivent pour bénéficier du service dans des zones encombrées pourraient changer d'avis après l'avoir essayé pendant quelques semaines.« Nous avons l'intention de ne plus facturer ces frais aux nouveaux clients dès que la capacité du réseau s'améliorera. Si vous n'êtes pas satisfait de Starlink et que vous le renvoyez dans la fenêtre de retour de 30 jours, les frais seront remboursés », a déclaré l'entreprise.Il y a quelques bonnes nouvelles correspondantes pour les personnes vivant dans des régions où la capacité de Starlink est plus importante. Les « économies régionales » Starlink, introduites il y a quelques mois, offrent un crédit de service de 100 dollars dans les régions des États-Unis « où Starlink dispose d'un réseau abondant ». Le crédit est de 200 dollars dans les régions du Canada où le réseau est abondant.Le réseau satellite n’est pas sans défauts. D’abord, il faut disposer d’un endroit dégagé où positionner l’antenne et pouvoir faire courir un câble jusque dans le logement. Il convient aussi d’être prêt à se priver de certains services, en particulier ceux liés à la télévision (chaînes à gogo, replay, enregistrement…) que proposent la majorité des opérateurs filaires. L’autre souci ? Le partage de la bande passante : quand trop de personnes se connectent en même temps, le débit de chacun risque de s’en trouver affecté.D'ailleurs, Ookla avait annoncé que , les vitesses médianes de téléchargement de Starlink ont chuté de 90,6 Mbps à 62,5 Mbps entre le premier et le deuxième trimestre de 2022, selon ses tests de vitesse. « Nous avons vu le lancement de Starlink dans de nouveaux endroits à travers le monde, et bien que certaines vitesses aient montré des signes de ralentissement par rapport à leurs lancements initiaux, le partenariat récemment indiqué entre T-Mobile et Starlink pourrait étendre les avantages des connexions par satellite au marché mobile », a déclaré Ookla.Les vitesses de téléchargement médianes de Starlink ont chuté de 9,3 Mbps à 7,2 Mbps dans le même laps de temps. La latence médiane s'est également légèrement détériorée pour les clients de Starlink, passant de 43 ms à 48 ms. Ces chiffres figurent dans le rapport d'Ooka sur les vitesses Starlink dans le monde pour le deuxième trimestre 2022, publié le 20 septembre de cette année. « Les vitesses Starlink ont diminué dans tous les pays que nous avons étudiés au cours de l'année écoulée, car de plus en plus d'utilisateurs s'inscrivent au service », indique Ookla.Les données des tests de vitesse ont montré en 2022 que les vitesses de Starlink diminuaient de manière significative au fur et à mesure que le nombre de personnes s'abonnaient au service, un fait cité par la Commission fédérale des communications lorsqu'elle a rejeté les 886 millions de dollars de subventions pour le déploiement de la large bande en faveur de la société :Toutefois, dans un rapport plus récent, Ookla explique :« Les données Ookla Speedtest Intelligence montrent que Starlink a enregistré une vitesse de téléchargement médiane de 64,54 Mbps au troisième trimestre 2023, une baisse marginale d'un trimestre à l'autre, mais toujours une augmentation par rapport aux 53,00 Mbps qu'il a enregistrés au troisième trimestre 2022. La performance médiane en upload continue de progresser, atteignant 9,72 Mbps, tandis que la latence médiane multi-serveurs a atteint son plus bas niveau à 60 ms. L'examen des données mensuelles montre que Starlink a augmenté ses performances à partir du mois d'août de cette année, après des baisses en juin et juillet, et a enregistré un maximum de 79,04 Mbps en novembre ».La politique d'utilisation équitable de Starlink indique que les plans Prioritaires « sont conçus pour les utilisateurs à forte demande, tels que ceux qui ont des besoins professionnels, gouvernementaux ou institutionnels. Les données prioritaires sont prioritaires sur les données standard et mobiles, ce qui signifie que les utilisateurs bénéficieront de vitesses de téléchargement et de téléversement plus rapides et plus régulières. »Les clients du plan Standard, qui sont le plus souvent des utilisateurs résidentiels de l'internet, devraient dans certains cas passer à un plan Prioritaire, indique également SpaceX. Comme de nombreux fournisseurs de services Internet, Starlink a une règle qui stipule que l'utilisation d'une quantité importante mais non spécifiée de données peut amener la société à réduire les vitesses d'un client résidentiel.D'ailleurs, voici les piliers de sa gestion raisonnable du réseau :Starlink est une ressource limitée qui continuera de croître à mesure que nous lancerons des satellites supplémentaires. Pour servir le plus grand nombre de personnes avec Internet haut débit, nous devons gérer le réseau pour équilibrer l’offre de Starlink avec la demande des utilisateurs, qui est affectée par des facteurs tels que l’emplacement du service et le temps d’utilisation.Nous nous réservons le droit de prendre des mesures supplémentaires de gestion du réseau si nécessaire pour (1) nous conformer aux lois applicables, (2) préserver l’intégrité et la sécurité du réseau, y compris, mais sans s’y limiter, analyser les modèles de trafic pour optimiser les Services et empêcher la distribution de virus ou d’autres codes malveillants, et (3) prévenir ou atténuer la congestion du réseau sur les Services, y compris réduire les vitesses pour certains ou tous les utilisateurs.Nous cherchons à distribuer les données entre nos utilisateurs de manière juste et équitable en (1) mettant en œuvre des politiques de gestion du réseau lorsque la demande de ressources réseau dépasse réellement l’offre, et (2) en permettant aux utilisateurs de choisir parmi les Plans de service à différents niveaux de prix en fonction de la quantité de Service prioritaire qui convient à leurs besoins ».Les frais de congestion de 100 $ arrivent alors que SpaceX a déjà offert une réduction limitée de 200 $ dans tout le pays sur la parabole Starlink, ramenant le prix du matériel à 299 $ jusqu'au 5 octobre.La société a proposé cette réduction à l'échelle nationale alors que la croissance de la clientèle de Starlink aux États-Unis avait probablement ralenti. 