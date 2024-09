United Airlines et SpaceX tentent d'améliorer la qualité de la connectivité en vol

Starlink Aviation pour la connectivité en vol : comment fonctionne cette offre ?

Quelques faiblesses du système

La mégaconstellation Starlink d'Elon Musk suscite de nombreuses préoccupations

Le Wi-Fi dans les avions est décrit comme un cauchemar par les passagers. Il est cher, lent et irrégulier. Pendant des années, se connecter en avion signifiait dépenser beaucoup d'argent et faire face à tous les problèmes ou tout simplement abandonner l'Internet pendant quelques heures. United Airlines et Starlink pourraient bientôt changer la donne. La compagnie aérienne vient d'annoncer qu'elle ajouterait le service Starlink à tous ses avions à l'avenir. United a déclaré qu'elle commencerait à tester le service au début de l'année prochaine et qu'elle le proposerait sur certains vols d'ici la fin de l'année 2025.Cette annonce intervient alors que les compagnies aériennes s'empressent d'offrir davantage de commodités afin de se démarquer lorsque les passagers choisissent un transporteur pour leur voyage. L'objectif de United, ainsi que des compagnies concurrentes, est de faire en sorte que le fait d'être assis dans un avion ressemble à s'y méprendre à celui d'être au sol lorsqu'il s'agit de naviguer sur Internet, de diffuser des divertissements et de jouer à des jeux.« Tout ce que vous pouvez faire au sol, vous pourrez bientôt le faire à bord d'un avion United à 35 000 pieds d'altitude, à peu près partout dans le monde », a déclaré le PDG Scott Kirby dans un communiqué de presse. Selon un rapport de la publication One Mile at a Time, United dispose actuellement de quatre fournisseurs différents de services Wi-Fi, les avions régionaux utilisant Intelsat (ex-Gogo) et la plupart des gros-porteurs utilisant Panasonic Wi-Fi.United utilise également le service Wi-Fi de Viasat, un concurrent du réseau Starlink de SpaceX, sur la plupart de ses appareils 737 Max, certains A319 et A321 neos. Starlink affirme que ses vitesses Wi-Fi en vol peuvent aller de 40 Mb/s à 220 Mb/s par avion (qui seraient partagés par tous les passagers) avec une latence inférieure à 100 ms. Selon les experts, ces vitesses pourraient changer fondamentalement la donne en matière de connectivité en vol.Par exemple, cela permettrait aux passagers de regarder Netflix sans interruption et même de participer à des vidéoconférences. Selon SpaceX, Starlink permettra aux passagers d'accéder à Internet même sur les océans et dans les régions polaires où les signaux cellulaires ou Wi-Fi traditionnels peuvent être faibles ou inexistants. La société fournit des services Internet à partir de sa constellation d'environ 6 300 satellites opérationnels en orbite terrestre basse.SpaceX a présenté en octobre 2022 son service « Starlink Aviation » pour « l'Internet en vol à haut débit et à faible latence avec une connectivité à travers le monde ». Au départ, Starlink ne visait que les petits avions régionaux et les jets privés, mais son équipement a été rapidement certifié pour les avions de ligne d'Airbus et de Boeing et est déjà utilisé par des transporteurs tels que Qatar Airways, Air New Zealand et Delta Air Lines. Le matériel nécessaire pour accéder au réseau d'Internet par satellites Starlink est une antenne à réseau phasé appelée « Aero Terminal » conçue spécifiquement pour les avions.Il ressemble à un panneau carré plat qui est installé à l'extérieur des avions, comme illustré ci-dessus. « L'Aero Terminal à profil bas de Starlink est doté d'une antenne réseau à commande de phase pilotée électroniquement, qui permet de nouveaux niveaux de fiabilité, de redondance et de performances », affirme SpaceX. Starlink est toujours en phase de déploiement et de montée en puissance, et sa liste de certifications et d'aéronefs pris en charge continue de s'allonger.Le kit matériel Starlink Aviation coûte 150 000 USD et est capable de transmettre un accès Internet sans fil à tous les passagers d'un avion. Le kit comprend un Aero Terminal, une alimentation électrique, 2 points d'accès sans fil et des harnais. L'abonnement Internet varie de 12 500 $ à 25 000 $ par mois, selon les besoins de la compagnie aérienne. United prévoit un déploiement plus agressif sur l'ensemble de sa flotte de plus de 1 000 avions United et United Express.Starlink Aviation propose actuellement quatre options de forfaits. Business (avec 20 Go pour 2 000 $ par mois), Business Unlimited (avec données illimitées par mois), Government Unlimited et Commercial Unlimited. Government Unlimited est doté de fonctions améliorées conçues pour soutenir les différents avions gouvernementaux et les missions spéciales. Commercial Unlimited offre des vitesses accrues permettant aux passagers de profiter de la diffusion en continu.United affirme que le service Starlink sera supérieur à l'Internet en vol actuel, puisqu'il permettra explicitement la diffusion en continu de vidéos et de jeux, ainsi que l'utilisation simultanée de plusieurs appareils connectés. Mieux encore, United affirme que le service sera gratuit pour les passagers.La plupart des services Internet par satellite proviennent de satellites géostationnaires uniques en orbite à plus de 35 000 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre. Starlink, quant à lui, fournit une connectivité haut débit à partir d'une constellation de petits satellites situés en orbite terrestre basse. Les appareils font le tour de la planète en 90 à 120 minutes. En conséquence, le temps de transfert des données entre les utilisateurs et les satellites, appelé latence, est plus court.De cette manière, la société d'Elon Musk peut fournir une connexion haut débit dans les zones rurales qui n'avaient pas traditionnellement accès à ce type de service. C'est en fait le principal objectif déclaré de Starlink, qui cherche à apporter la connectivité dans des zones inaccessibles et à fournir des services compétitifs là où d'autres fournisseurs opèrent déjà.Cependant, l'une des faiblesses des petits satellites réside dans leur plus faible capacité, ce qui peut entraîner des difficultés à fournir un signal pour les gros avions sur des itinéraires à fort trafic aérien. SpaceX affirme que la vitesse à laquelle le système évolue pourrait offrir de grandes améliorations à court terme. Avec le dernier lancement, SpaceX a maintenant placé 7 000 satellites Starlink en orbite terrestre basse et compte 6 370 satellites opérationnels.Cela signifie que la constellation "Starlink s'est agrandie en moyenne de trois satellites par jour depuis le premier lancement en 2019". Et SpaceX exploite désormais près des deux tiers (62 %) de tous les satellites actifs en orbite autour de la Terre. Les dernières données du traqueur de satellites à but non lucratif CelesTrak montrent que SpaceX possède 6 370 satellites Starlink actifs en orbite terrestre basse, avec plusieurs centaines d'autres inactifs ou désorbités.Elon Musk a récemment souligné le contrôle qu'il exerce sur le réseau satellitaire, en écrivant dans un message sur son réseau social X (ex-Twitter) : « Starlink constitue désormais environ 2/3 de tous les satellites terrestres actifs ». Ce contrôle a suscité des inquiétudes quant à l'influence que Musk exerce à travers Starlink, Tesla et X. Le milliardaire a déclaré un jour : « entre Tesla, Starlink et Twitter, j'ai peut-être plus de données économiques mondiales en temps réel dans ma tête que n'importe qui d'autre ». La domination de SpaceX suscite des inquiétudes quant à l'influence croissante de Musk dans l'espace.Début mars, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a rejeté une nouvelle fois le projet de SpaceX de déployer des milliers de satellites Internet sur des orbites terrestres basses allant de 340 à 360 km. Elle a noté : « SpaceX ne peut déployer aucun satellite conçu pour des altitudes opérationnelles inférieures à la Station spatiale internationale, dont l'orbite peut descendre jusqu'à 370 kilomètres ». La FCC craint de nombreux problèmes.La FCC a également ajouté : « SpaceX doit communiquer et collaborer avec la NASA pour s'assurer que le déploiement et l'exploitation de ses satellites n'entravent pas indûment le déploiement et l'exploitation des biens et des missions de la NASA, soutiennent la sécurité des biens et des missions de SpaceX et de la NASA, et préservent les services de communication spatiaux durables à long terme ». Le milliardaire tente toujours d'obtenir l'approbation de la FCC.La taille et l'ampleur du projet Starlink inquiètent également les astronomes, qui craignent que les objets brillants en orbite ne perturbent l'observation de l'univers, ainsi que les experts en sécurité des vols spatiaux, qui considèrent désormais Starlink comme la première source de risque de collision en orbite terrestre. Avec 42 000 satellites en orbite terrestre basse à terme, Starlink pourrait devenir le premier obstacle aux futurs vols spatiaux.Lorsqu'ils se déplacent dans le ciel, les satellites Starlink offrent un spectacle grandiose aux observateurs. Ce spectacle n'est pas apprécié de tous et peut gêner considérablement les observations optiques et radioastronomiques. Il n'est pas nécessaire de disposer d'un équipement spécial pour voir les satellites Starlink, car ils sont visibles à l'œil nu. Ils peuvent ressembler à un collier de perles ou à un train de lumières brillantes se déplaçant dans le ciel nocturne.Les satellites Starlink sont faciles à voir un jour ou deux après leur lancement et leur déploiement, puis deviennent progressivement plus difficiles à repérer au fur et à mesure qu'ils atteignent leur altitude orbitale finale d'environ 550 km. En outre, les scientifiques craignent que la quantité de métal qui brûlera dans l'atmosphère terrestre lors de la désorbitation des vieux satellites Starlink ne provoque des changements imprévisibles dans le climat de la planète.Sources : United Airlines Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du service d'Internet par satellite Starlink Aviation ?Que pensez-vous des vitesses et de la latence annoncées par SpaceX pour Starlink Aviation ?En quoi l'utilisation de Starlink Aviation pourrait-elle améliorer votre expérience de connectivité en vol ?