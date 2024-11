D'autres agences américaines envisagent de sauter le pas

Le directeur du National Reconnaissance Office a un message pour les adversaires des États-Unis dans le monde entier : « Vous ne pouvez pas vous cacher, car nous sommes constamment à l'affût », a déclaré Chris Scolese, un ingénieur de longue date de la NASA qui a pris la tête de l'agence satellitaire d'espionnage du gouvernement américain en 2019.Les satellites modernes représentent un bond technologique majeur. Grâce aux avancées de SpaceX en matière de miniaturisation et de déploiement rapide, la NRO peut lancer des essaims de satellites capables de couvrir presque en continu des régions entières de la planète.Le NRO profite de la chaîne d'assemblage de satellites Starlink de SpaceX pour construire un réseau d'au moins 100 satellites, et peut-être beaucoup plus, afin de surveiller les adversaires dans le monde entier. Jusqu'à présent, plus de 80 de ces engins spatiaux fabriqués par SpaceX, d'une masse d'un peu moins d'une tonne chacun, ont été lancés à bord de quatre fusées Falcon 9. D'autres sont à venir.Un grand nombre de ces satellites produits en série, ou ce que le NRO appelle une « architecture proliférante », fourniront des images régulièrement mises à jour des installations militaires étrangères et d'autres sites présentant un intérêt pour les agences de renseignement américaines. Scolese a déclaré que le nouvel essaim de satellites « nous fournira des images de la Terre d'une résolution raisonnablement élevée, à une vitesse élevée ».Il s'agit d'un changement d'approche important pour le NRO, qui a toujours exploité un petit nombre de satellites plus coûteux, dont certains étaient aussi gros qu'un bus scolaire.« Nous prévoyons de quadrupler le nombre de satellites que nous devons avoir en orbite au cours de la prochaine décennie », a déclaré le colonel Eric Zarybnisky, directeur du bureau de lancement spatial du NRO, lors d'une présentation le 29 octobre au symposium Wernher von Braun sur l'exploration spatiale à Huntsville, en Alabama.Le NRO n'est pas la seule agence de sécurité nationale à envisager une constellation de satellites en orbite terrestre basse. L'agence de développement spatial du Pentagone prévoit de lancer l'année prochaine des centaines de petits satellites en orbite pour détecter et suivre les missiles qui menacent les forces américaines ou alliées. L'armée de l'espace est également intéressée par l'achat de sa propre série de satellites SpaceX pour la connectivité à large bande.Le Pentagone a commencé à s'engager dans cette voie il y a une dizaine d'années, lorsque les dirigeants se sont inquiétés du fait que les anciennes flottes de satellites militaires et d'espionnage risquaient d'être attaquées. Aujourd'hui, SpaceX, la société d'Elon Musk, et une poignée d'autres entreprises, souvent des startups, se spécialisent dans la fabrication et le lancement de petits satellites à un coût relativement faible.« Pourquoi n'avons-nous pas fait cela plus tôt ? Les coûts de lancement étaient élevés, n'est-ce pas ? » a déclaré Troy Meink, directeur adjoint principal du NRO, lors d'une discussion organisée le 17 octobre par l'Institut Mitchell pour les études aérospatiales. « Le coût d'entrée était assez élevé, mais il a beaucoup baissé. Par ailleurs, l'électronique numérique nous a permis de construire des capacités dans un format beaucoup plus petit, et c'est la combinaison de ces deux facteurs qui a permis d'aboutir à ce résultat ».Les responsables du NRO prévoient toujours d'avoir besoin de quelques grands satellites dotés d'une optique très pointue - pensez au télescope spatial Hubble pointé vers la Terre - pour résoudre les détails les plus fins d'éléments tels que les installations de missiles, les flottes navales ou les campements d'insurgés. L'inconvénient de cette approche est que, dans le meilleur des cas, quelques gros satellites d'imagerie optique ou radar ne survolent les lieux d'intérêt que plusieurs fois par jour.Avec l'architecture proliférante, le NRO capturera des vues de la plupart des endroits de la Terre beaucoup plus souvent. Deux des paramètres les plus importants d'un système de télédétection par satellite sont la résolution de l'image et le temps de revisite, c'est-à-dire la fréquence à laquelle un satellite survole un endroit précis de la Terre.« Nous avons besoin d'une persistance ou d'une revisite rapide », a déclaré Scolese le 3 octobre lors d'une discussion au Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion à but non lucratif de Washington. « Vous pouvez faire proliférer votre architecture, mettre plus de satellites là-haut, de sorte qu'un satellite survole toujours une zone dans un laps de temps raisonnable donné dont les utilisateurs ont besoin. C'est ce que nous faisons avec l'architecture proliférante ».« Cela est rendu possible par une industrie commerciale très riche qui construit des centaines ou des milliers de satellites », a déclaré M. Scolese. « Cela nous a permis de prendre ces satellites, de les adapter à notre utilisation à faible coût et d'appliquer n'importe quel capteur nécessaire pour partir et acquérir les informations requises à n'importe quel moment de la journée.Le NRO a également identifié d'autres avantages. Il est beaucoup plus difficile pour un pays comme la Russie ou la Chine de détruire une constellation entière de satellites que de détruire ou de mettre hors service une seule plateforme d'espionnage en orbite. Les responsables militaires ont souvent qualifié ces satellites uniques et coûteux de « grosses cibles juteuses » pour les adversaires potentiels.« Cela nous donne un degré de résilience que nous n'avions pas auparavant », a déclaré Scolese.La prolifération de la constellation permet également au NRO d'être plus agile pour répondre aux menaces ou aux nouvelles technologies. Si un nouveau type de capteur devient disponible, ou si un adversaire fait quelque chose de nouveau que les analystes du renseignement veulent examiner, le NRO et son contractant peuvent rapidement échanger les charges utiles sur les satellites qui passent par la chaîne de production.« C'est un changement énorme pour une organisation comme le NRO », a déclaré Zarybnisky. « C'est un catalyseur. Un autre catalyseur de l'innovation au sein du NRO est constitué par ces systèmes plus petits et moins coûteux. La rapidité d'exécution permet d'introduire la technologie suivante dans la génération suivante, sans attendre des années, voire des décennies, pour introduire de nouvelles technologies ».Le NRO fournit à la National Security Agency, à la National Geospatial-Intelligence Agency et au ministère de la défense des données d'imagerie, de signaux et de renseignements électroniques provenant de ses satellites. M. Scolese a déclaré que la NRO souhaitait mettre le plus rapidement possible des informations exploitables à la disposition des utilisateurs de l'ensemble du gouvernement fédéral, mais que le volume de données provenant de centaines de satellites constituait un véritable défi.« Une fois que vous passez à une architecture proliférante et que vous passez de quelques satellites à des dizaines de satellites et maintenant à des centaines de satellites, vous devez changer beaucoup de choses, et c'est ce que nous sommes en train de faire », a déclaré Scolese.Avec autant de satellites, « il n'est plus possible pour une personne assise dans un centre de contrôle de dire : “Je sais ce que fait ce satellite” », a déclaré Scolese. « Nous avons donc besoin de machines pour nous aider. Nous avons besoin d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique, de processus automatisés pour nous aider à y parvenir ».« Nous fournirons des données en quelques secondes, pas en quelques minutes, ni en quelques heures », a déclaré Zarybnisky.Le NRO renforce son réseau de satellites gouvernementaux en achetant des données à des sociétés commerciales de télédétection, telles que Maxar, Planet et BlackSky. L'un des avantages de l'imagerie commerciale est que le NRO peut la partager largement avec ses alliés et le public, car elle n'est pas soumise à des restrictions de classification très secrètes.Selon Scolese, il est important de maintenir une diversité de sources et de méthodes d'observation afin de surmonter les efforts déployés par d'autres pays pour dissimuler ce qu'ils font. Cela signifie qu'il faut utiliser davantage de satellites, comme le fait le NRO avec SpaceX et d'autres partenaires commerciaux. Cela signifie également qu'il faut utiliser des capteurs électro-optiques, radar, infrarouge thermique et de détection électronique pour caractériser pleinement ce que les analystes du renseignement voient.Malgré leur efficacité, ces satellites espions ne sont pas infaillibles. En effet, les avancées technologiques permettent aussi aux États surveillés de développer des contre-mesures. Le brouillage des communications satellites, le camouflage des infrastructures, et même la destruction potentielle de satellites espions en orbite sont autant de moyens pour contrecarrer cette surveillance. Par ailleurs, les capacités limitées des satellites en termes de résolution et de fréquences de passage imposent des contraintes opérationnelles : bien que puissants, ces satellites ne peuvent pas garantir une couverture permanente et détaillée de chaque région du globe.En outre, le déploiement d’un grand nombre de satellites présente des défis logistiques et financiers non négligeables, même pour des entités aussi puissantes que la NRO. La gestion des collisions potentielles en orbite, les risques de débris spatiaux et les coûts d’entretien des satellites posent des défis pour maintenir un réseau opérationnel sur le long terme. De plus, la dépendance à l’égard d’une entreprise privée comme SpaceX soulève des questions sur l’indépendance stratégique des agences gouvernementales qui s’appuient sur des partenariats privés.Source : NROPensez-vous que le développement de technologies de surveillance permanente via des satellites est nécessaire pour garantir la sécurité nationale ? Ou cela va-t-il trop loin dans la violation de la vie privée ?Comment imagineriez-vous un cadre juridique international pour limiter l’usage des satellites espions et protéger les droits à la vie privée des individus et des nations ?Le recours à des entreprises privées comme SpaceX pour des missions de renseignement vous semble-t-il problématique ? Quels avantages et risques voyez-vous dans ces collaborations public-privé ?La surveillance spatiale devrait-elle être régulée de la même manière que celle sur Internet et les communications téléphoniques ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Selon vous, quelles mesures de transparence les gouvernements devraient-ils adopter vis-à-vis de leurs citoyens pour maintenir la confiance dans ces programmes de surveillance spatiale ?Est-ce que cette technologie de surveillance pourrait un jour s'étendre aux populations civiles, même dans des pays démocratiques ? Quels pourraient être les impacts ?Face aux menaces globales (terrorisme, crimes transnationaux, etc.), peut-on accepter une perte de liberté individuelle pour une plus grande sécurité collective, ou cela risque-t-il de créer un état de surveillance permanent ?Comment les pays non dotés de tels systèmes de surveillance pourraient-ils se protéger contre l’espionnage intensif, ou leur fournirait-on un accès équitable aux informations collectées ?