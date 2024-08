Starlink est une constellation de satellites Internet exploitée par Starlink Services, LLC, une filiale à 100 % de la société aérospatiale américaine SpaceX, qui fournit une couverture à 102 pays. Elle vise également à fournir du haut débit mobile à l'échelle mondiale. SpaceX a commencé à lancer des satellites Starlink en 2019. Au début du mois de mars 2024, le réseau Starlink comprend plus de 6 000 petits satellites produits en série en orbite terrestre basse (LEO) qui communiquent avec des émetteurs-récepteurs terrestres désignés. La société prévoit de déployer près de 12 000 satellites, avec une extension ultérieure possible jusqu'à 34 400. SpaceX a annoncé qu'elle atteindrait plus d'un trois million d'abonnés en mai 2024.Une fusée porteuse Longue Marche 6A a décollé du centre de lancement de Taiyuan, dans la province de Shanxi (nord de la Chine), pour envoyer les 18 premiers satellites dans l'espace, selon l'Académie chinoise des sciences, qui a qualifié la mission de succès complet.D'ici à 2025, la Chine vise à déployer 648 satellites dans le cadre de la première phase de la constellation afin de créer un réseau internet à couverture mondiale.La constellation chinoise est constituée d'un ensemble de satellites en orbite terrestre basse (LEO) destinés à fournir une couverture internet. Les deux noms les plus connus dans ce domaine sont Starlink, développé par SpaceX d'Elon Musk, et OneWeb, qui appartient à la société européenne Eutelsat.Le lancement d'une constellation Internet souligne les grandes ambitions spatiales de la Chine et la tentative de Pékin de déloger la domination américaine dans ce secteur, alors que la bataille technologique entre les deux nations s'intensifie.En 2020, la Chine a achevé le réseau BeiDou, un ensemble de satellites formant un système de navigation mondial destiné à rivaliser avec le système de positionnement mondial (GPS) du gouvernement américain, qui est largement utilisé dans le monde entier.La sonde lunaire chinoise Chang'e-6 est revenue sur Terre ce mardi, rapportant les tout premiers échantillons de la face cachée de la Lune, encore inexplorée. Pékin a également prévu d'envoyer sa première mission avec équipage sur Mars en 2033.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de la Chine crédible ou pertinente ?