Les Russes ont mis hors service les infrastructures ukrainiennes de télécommunication après avoir envahi le pays le 22 février 2022. Ce faisant, la Russie a hautement perturbé le système de commandement et de contrôle des troupes ukrainiennes. Peu après, SpaceX a accepté de déployer ses terminaux Starlink en Ukraine pour fournir à Kiev un service Internet. Le PDG de SpaceX, Elon Musk, avait déclaré que Starlink offrait à l'Ukraine un avantage majeur dans le conflit. Starlink est devenu un réseau indispensable pour l'Ukraine, lui permettant d'assurer une communication et une coordination harmonieuse des troupes.Mais l'avantage majeur dont parlait Musk ne semble plus d'actualité. De nombreux rapports signalent depuis le début de l'année que les terminaux Starlink font l'objet d'un marché noir florissant en Russie et que le réseau de SpaceX est également utilisé par les troupes russes sur le théâtre d'opérations. Un nouveau rapport publié mardi par le Wall Street Journal (WSJ) indique que les forces russes utilisent de plus en plus le réseau Starlink pour coordonner les attaques dans l'est de l'Ukraine et en Crimée. Cela est rendu possible grâce à un réseau informel complexe de vendeurs sur le marché noir et de volontaires russes.La Russie n'autorise pas l'utilisation de Starlink par crainte de saper le contrôle de l'État. Mais le rapport indique que des terminaux Starlink sont en vente sur des sites en ligne russes, certains renvoyant même à des vendeurs américains sur eBay. Le média s'est également entretenu avec des revendeurs russes de Starlink qui introduisent clandestinement la technologie en Russie, et a suivi les livraisons de Starlink sur les lignes de front. Les terminaux sont utiles pour obtenir un accès rapide et fiable à Internet, mais permettent aussi aux utilisateurs sur le champ de bataille de contrôler des drones et d'autres technologies militaires.« En Russie, des intermédiaires achètent le matériel, parfois sur eBay, aux États-Unis et ailleurs, y compris sur le marché noir en Asie centrale, à Dubaï ou en Asie du Sud-Est, puis l'introduisent clandestinement en Russie. Des volontaires russes se vantent ouvertement sur les réseaux sociaux d'avoir fourni les terminaux aux troupes. Ils font partie d'un effort informel visant à stimuler l'utilisation par la Russie de Starlink en Ukraine, où les forces russes progressent. Ces intermédiaires se sont multipliés au cours des derniers mois pour acheter les terminaux utilisateurs et les expédier aux troupes russes », peut-on lire dans le rapport.En outre, le média affirme qu'il s'est entretenu avec des commerçants soudanais qui revendent des terminaux aux forces de soutien rapide - un groupe paramilitaire accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité - au Soudan, où Starlink est illégal. Une fois que les revendeurs - qui font partie d'une chaîne d'approvisionnement que le média a trouvée en Afrique, en Asie du Sud-Est et dans les Émirats arabes unis - ont enregistré les terminaux Starlink dans les pays où ils sont autorisés à fonctionner, les acheteurs dans les territoires où la technologie est interdite peuvent utiliser Starlink grâce à sa fonction d'itinérance.Le rapport cite l'exemple d'Oleg, un vendeur du site de vente en ligne shopozz.ru, basé à Moscou, qui a complété son activité habituelle de vente d'aspirateurs et de supports de téléphone pour tableau de bord en vendant des dizaines de terminaux Starlink qui se sont retrouvés chez des Russes sur la ligne de front en Ukraine. À en croire les analyses du rapport, les terminaux Starlink fourniraient une amélioration technique aux troupes russes dont les communications radio étaient brouillées ou interceptées par les troupes ukrainiennes. Plusieurs rapports suggèrent que Dubaï est une plaque tournante de ce marché noir.SpaceX utilise le géorepérage pour limiter l'accès à Starlink, et Musk a déclaré que les satellites Starlink ne fermeront pas la liaison en Russie. Mais bloquer l'utilisation russe de Starlink en Ukraine sans affecter l'utilisation du service par les troupes ukrainiennes serait probablement plus compliqué. Le rapport indique que les autorités soudanaises ont contacté SpaceX et demandé de l'aide pour réglementer l'utilisation de Starlink, notamment en permettant à l'armée d'interrompre le service dans les zones où elle aidait les forces paramilitaires. Selon les responsables soudanais, Starlink n'a jamais répondu à cette demande.Lorsque les premiers rapports sont apparus en février de cette année, Musk et le Kremlin ont démenti les informations selon lesquelles les troupes russes avaient accès au réseau Starlink dans les territoires occupés de l'Ukraine. L'agence de renseignement du ministère ukrainien de la Défense a déclaré que les transmissions radio interceptées des troupes russes avaient révélé qu'elles utilisaient des terminaux Starlink pour accéder à Internet. Mais Musk a déclaré sur X que ces informations étaient "catégoriquement fausses" et que selon les données de SpaceX, aucun terminal n'a été vendu directement ou indirectement à la Russie.L'Ukraine a également diffusé des enregistrements de transmissions radio interceptées de soldats russes discutant de l'achat de moyens de communication, y compris des terminaux Starlink à des pays arabes. Selon le rapport, des responsables ukrainiens ont déclaré qu'ils travaillaient avec SpaceX pour trouver une solution à l'utilisation des terminaux Starlink par les forces russes dans les territoires occupés. De son côté, John Plumb, secrétaire adjoint à la Défense des États-Unis pour la politique spatiale, a déclaré que SpaceX et les autorités ukrainiennes travaillaient ensemble sur cette question.Le rapport de mardi a été publié environ un mois après que deux législateurs démocrates ont envoyé une lettre à SpaceX alléguant que l'utilisation par la Russie de Starlink en Ukraine soulève des questions quant au respect par SpaceX des sanctions américaines et des contrôles à l'exportation. La lettre des députés américains Jamie Raskin (D-M.), Jamie Raskin (D-Md.) et Robert Garcia (D-Calif.) indique : « nous craignons que vous n'ayez pas mis en place les garde-fous et les politiques appropriés pour garantir que votre technologie n'est ni acquise directement ou indirectement ni utilisée illégalement par la Russie ».Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des rapports sur le marché noir des terminaux Starlink ?Pourquoi l'accès aux terminaux Starlink semble-t-il si facile pour les troupes russes qui combattent en Ukraine ?Est-il techniquement possible de bloquer l'accès des forces russes à Starlink en Ukraine sans affecter les communications des troupes de Kiev ?