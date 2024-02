Les conclusions du service russe de RFE/RL corroborent des déclarations antérieures de responsables militaires ukrainiens, soulignant à quel point la capacité de Kiev à sécuriser ses communications de commandement est potentiellement menacée. Cela intervient alors que les forces ukrainiennes sont aux prises avec des armes et des munitions épuisées, ainsi qu'avec un épuisement général, les forces russes menant des offensives localisées en plusieurs endroits le long de la ligne de front de 1 200 kilomètres. La ville industrielle d'Avdiyivka, en particulier, est mise à rude épreuve, les forces russes progressant régulièrement et menaçant d'encercler les défenses ukrainiennes.L'Ukraine s'est fortement appuyée sur Starlink, un réseau de satellites en orbite basse qui fournit un accès Internet à haut débit. Ce réseau appartient à SpaceX, la société spatiale privée qui appartient elle-même à Musk, l'entrepreneur milliardaire américain. Ils sont utilisés sur la ligne de front principalement pour assurer des communications stables entre les unités, le personnel médical et les commandants. Les troupes ukrainiennes ont également expérimenté l'installation d'antennes Starlink sur de grands drones d'attaque, qui constituent un outil essentiel pour les troupes ukrainiennes, mais sont fréquemment brouillés par les systèmes de guerre électronique russes.Toutefois, un nombre croissant de sources militaires ukrainiennes et d'activistes civils ont indiqué que les troupes russes utilisent le réseau, soit pour leurs propres communications, soit pour surveiller potentiellement celles de l'Ukraine.Le 11 février, le service de renseignement militaire ukrainien, connu sous le nom de HUR, a déclaré que les forces russes n'utilisaient pas seulement les terminaux Starlink, mais qu'elles le faisaient de manière "". Le HUR a également publié un extrait audio de ce qu'il a qualifié d'échange intercepté entre deux soldats russes qui discutaient de la manière d'installer les terminaux. Des unités telles que la 83e brigade d'assaut aérien russe, qui se bat dans la région de Donetsk, partiellement occupée dans l'est du pays, utiliseraient le système, a déclaré le porte-parole du HUR, Andriy Yusov. Le 13 février, le ministère ukrainien de la défense a déclaré que la Russie était en train d'acquérir des terminaux Starlink auprès de pays arabes anonymes.Starlink a déclaré qu'elle ne faisait pas affaire avec le gouvernement russe ou son armée, et Musk lui-même a publié une déclaration sur sa société de médias sociaux X, anciennement Twitter, en réponse aux affirmations ukrainiennes. "", a écrit M. Musk le 11 février.Les troupes russes ont pu acquérir des terminaux Starlink auprès de l'une des dizaines d'entreprises russes qui prétendent les vendre avec des produits ménagers, a constaté RFE/RL. Un site web russe, appelé Topmachines.ru, proposait un ensemble Starlink pour 220 000 roubles (environ 2 200 dollars), ainsi qu'un abonnement mensuel de 100 dollars.Starlink semble également exercer une surveillance laxiste sur le type de données personnelles utilisées par les nouveaux clients de Starlink lorsqu'ils s'inscrivent pour la première fois. Un revendeur basé à Moscou a déclaré à RFE/RL que les nouveaux comptes étaient enregistrés avec des noms et prénoms européens aléatoires et qu'il n'était pas nécessaire d'entrer un passeport européen valide. La seule chose importante, selon le vendeur, est d'avoir une carte bancaire valide qui utilise l'un des principaux systèmes de paiement internationaux. Un autre vendeur a déclaré à RFE/RL que les terminaux qu'il vendait provenaient d'Europe, mais il a refusé de préciser de quel pays il s'agissait. Le vendeur a indiqué qu'un terminal coûtait 250 000 roubles (environ 2 400 dollars) et que les frais mensuels s'élevaient à 14 000 roubles.Des chercheurs indépendants affirment que le système Starlink ne connaît que l'emplacement approximatif de ses terminaux, ce qui signifie qu'il devrait restreindre l'accès aux positions de la ligne de front ukrainienne afin de limiter l'utilisation du champ de bataille par les Russes.IStories, un média russe indépendant, a également identifié au moins trois vendeurs à Moscou qui prétendent vendre des terminaux Starlink. Interrogé par les journalistes sur la possibilité que les troupes russes utilisent des terminaux Starlink, M. Peskov a répondu : "".Quel est votre avis sur le sujet ?