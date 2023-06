« Nous continuons à travailler avec une série de partenaires mondiaux pour veiller à ce que l'Ukraine dispose des capacités satellitaires et de communication dont elle a besoin. Les communications par satellite constituent une couche vitale du réseau de communication global de l'Ukraine et le DOD passe des contrats avec Starlink pour des services de ce type. Pour des raisons de sécurité opérationnelle et en raison de la nature critique de ces systèmes, nous n'avons pas d'infos supplémentaires concernant des capacités, des contrats ou des partenaires spécifiques à fournir pour le moment », a déclaré jeudi le Pentagone dans un communiqué.Selon un rapport de Bloomberg, l'accord comprend des terminaux Starlink et des services qui seront utilisés par l'armée ukrainienne. En outre, l'accord semble résoudre le différend sur le financement qui a été rendu public pour la première fois en octobre de l'année dernière. Pour rappel, les premiers terminaux Starlink sont arrivés en Ukraine quatre jours après que les troupes russes ont franchi la frontière du pays. Environ 20 000 terminaux Starlink auraient été donnés à l'Ukraine entre le mois de mars et le mois d'octobre 2022. Starlink s'avère vital pour l'Ukraine, ses réseaux traditionnels de communication étant mis hors service par les frappes russes.Elon Musk, PDG de SpaceX, a tweeté l'année dernière que "l'opération a coûté 80 millions de dollars à SpaceX et dépasserait les 100 millions de dollars fin 2022". L'on ignorait à l'époque si l'entreprise de fusées de Musk faisait de la charité ou si quelqu'un se chargera après de régler la facture à SpaceX. Puis, un rapport a révélé en octobre que Musk avait fait savoir au Pentagone et au DOD que SpaceX ne serait pas en mesure de financer "indéfiniment" l'utilisation des terminaux Starlink dans le pays sur ses propres fonds. Musk demandait en effet au Pentagone de prendre en charge les frais pour les futures livraisons de terminaux Starlink à l'Ukraine.En septembre 2022, le directeur des ventes gouvernementales chez SpaceX a écrit dans une lettre adressée au Pentagone : « nous ne sommes pas en mesure de faire de nouveaux dons de terminaux à l'Ukraine ni de financer les terminaux existants pour une période indéfinie ». Mais quelques jours après cette révélation, Musk a fait marche arrière le 15 octobre, en déclarant dans un tweet : « au diable ! Même si Starlink perd toujours de l'argent et que d'autres entreprises reçoivent des milliards de dollars du contribuable, nous continuerons à financer gratuitement le gouvernement ukrainien ». SpaceX aurait ensuite retiré sa demande de financement.Cependant, des rapports indiquent que le Pentagone et SpaceX ont discuté du financement de Starlink en Ukraine. Musk a écrit dans un tweet d'octobre 2022 que "25 300 terminaux ont été envoyés en Ukraine, mais, à l'heure actuelle, seuls 10 630 paient pour le service". En plus des informations essentielles sur son contenu, l'on ne sait pas exactement quand l'accord annoncé par le Pentagone ce jeudi a été conclu. Le ministère américain de la Justice a déclaré en décembre dernier qu'il fournirait à l'Ukraine des terminaux et des services de communication par satellite, mais n'a pas confirmé l'existence d'un contrat avec SpaceX à ce moment-là.En outre, il faut rappeler que SpaceX s'est opposé publiquement à l'utilisation de Starlink pour des actions offensives contre la Russie. Une position qui semble délicate à comprendre, car le réseau Starlink permet non seulement aux civils ukrainiens de communiquer, mais il s'est également avéré vital pour les troupes ukrainiennes. Au début de l'année, Gwynne Shotwell, présidente et directrice de l'exploitation de SpaceX, a déclaré que "l'entreprise était très heureuse de pouvoir fournir à l'Ukraine une connectivité et de l'aider dans son combat pour la liberté", mais elle a souligné que "Starlink n'a jamais été destiné à être utilisé à des fins militaires".« Les Ukrainiens l'ont exploité de manière involontaire et en dehors de tout accord, et nous devons donc travailler sur ce point à Starlink », a déclaré Shotwell. SpaceX a pris des mesures pour restreindre les capacités des terminaux Starlink en raison de ce que la société appelle "une utilisation détournée par l'armée ukrainienne". Pour justifier ces mesures ( dénoncées par les Ukrainiens et d'autres gouvernements de pays occidentaux), Shotwell a déclaré en février que "l'Ukraine utilisait Starlink comme système de communication pour les militaires, c'est bien, mais l'intention de SpaceX n'a jamais été de l'utiliser à des fins offensives".Elle a notamment fait état d'informations selon lesquelles l'Ukraine utiliserait Starlink "sur des drones". Des soldats ukrainiens ont déclaré l'avoir utilisé pour connecter des drones et pour identifier et détruire des cibles ennemies. « Je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a des choses que nous pouvons faire pour limiter leur capacité à le faire. Il y a des choses que nous pouvons faire et que nous avons faites", a déclaré Shotwell. De son côté, Musk a écrit dans un tweet en février que "Starlink est l'épine dorsale de communication de l'Ukraine, en particulier sur les lignes de front, où presque toute autre connectivité Internet a été détruite".Mais le milliardaire a ajouté que l'entreprise ne pouvait pas permettre une escalade du conflit, craignant que cela conduise à la Troisième Guerre mondiale. L'on ignore si la position de SpaceX a été prise en compte dans le nouvel accord négocié avec le Pentagone, car aucune des deux parties ne s'est exprimée sur ces les détails. La Chine et d'autres pays observent la situation de près et dénoncent les capacités militaires de Starlink, ce qui pourrait compliquer la tâche à SpaceX si l'entreprise cherchait de s'étendre à ses marchés. À l'heure actuelle, SpaceX a déjà lancé plus de 4 000 satellites en orbite terrestre basse et fournit des services à plus de 50 pays.La société aurait fait passer Starlink à plus de 1,5 million de clients et lance chaque semaine des lots de satellites supplémentaires afin d'agrandir la constellation et d'étendre les capacités du réseau. Les États-Unis ont approuvé un plan visant à porter le nombre de satellites en orbite à 7 500. SpaceX a régulièrement élargi l'offre de produits Starlink au cours des dernières années, en vendant des services aux particuliers, aux entreprises, aux camping-cars, aux compagnies maritimes et aux compagnies aériennes.Source : le ministère américain de la Défense (DOD)Quel est votre avis sur le sujet ?