Starlink is not active in Russia, meaning service will not work in that country. SpaceX has never sold or marketed Starlink in Russia, nor has it shipped equipment to locations in Russia. If… — Starlink (@Starlink) February 8, 2024

🤬 Musk's Starlink is operational on occupied territory which is shown on their official website. Ukrainian fighters report that their own Starlink speed drops to 0.1 Mb/sec, a thousand times from promised speed. Russians are using their Starlinks without problems which is… pic.twitter.com/lCpuTXnxa8 — Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) February 8, 2024

« Les militaires écrivent que les occupants ont Starlink avec des comptes sous licence », a déclaré le journaliste ukrainien Andriy Tsaplienko sur sa chaîne Telegram, avec une capture d'écran de deux messages qu'il dit être de deux soldats ukrainiens. Un autre utilisateur de X a déclaré : « le jeu a certainement changé. Nous remarquons leurs terminaux Starlink plus que jamais. Pour être honnête, je suis surpris que cela ne soit pas arrivé plus tôt. Ils ont envoyé d'énormes quantités de terminaux Starlink en Russie par l'intermédiaire de Dubaï. Ces comptes sont actifs et utilisés dans les territoires qu'ils contrôlent ».Les rapports allèguent que les troupes russes ont déjà administré des Starlink par le passé, mais à une échelle beaucoup plus réduite. Parallèlement à ces informations, les soldats ukrainiens ont fait état d'un ralentissement considérable de la vitesse du réseau Starlink sur la ligne de front. Un soldat ukrainien explique sur X : « j'ai remarqué que beaucoup d'entre eux [les terminaux Starlink, NDLR] rencontrent des problèmes. C'est une tendance commune dans ce secteur [… ] ». La preuve de ces problèmes est étayée par des captures d'écran montrant des tests de vitesse Internet avec des résultats aussi bas que 0,3 Mb/s.De même, des médias russes rapportent que les terminaux Starlink sont maintenant vendus sur plusieurs boutiques en ligne russes, via un relais à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Les publications russes notent toutefois que ces terminaux seraient vendus aux unités de volontaires russes pour être utilisés dans les régions annexées de l'Ukraine. Cependant, rien ne permet de confirmer ces allégations et Starlink n'est pas actuellement disponible aux Émirats arabes unis. La carte de SpaceX montrant la disponibilité de Starlink dans le monde indique que le réseau est en attente d'approbation réglementaire dans le pays.Par exemple, selon un rapport du média russe ComNews, des commerçants ont vendu l'équipement Starlink parce qu'il fonctionnerait près des frontières du pays et en Ukraine, y compris dans les régions de Donetsk et de Louhansk occupées par la Russie, ainsi qu'en Crimée. Cela va à l'encontre de la carte officielle de Starlink, qui montre que l'accès à Internet est restreint dans les zones occupées par la Russie. Néanmoins, ComNews cite comme preuve les pages en ligne de plusieurs vendeurs, dont l'un indique que l'antenne Starlink peut être utilisée dans le "CBO", une référence à l'opération militaire russe en Ukraine.Bien que l'armée russe ait interdit l'utilisation du réseau Starlink, les médias locaux ont rapporté que certaines troupes militaires volontaires l'ont acheté. Jeudi, Newsweek a publié un article sur les ventes présumées de Starlink. Il cite des messages publiés sur les réseaux sociaux par des journalistes et des soldats sur le terrain qui confirment cette affirmation. Ces informations ont incité SpaceX à réagir avec force : « SpaceX ne fait aucun commerce avec le gouvernement russe ou son armée. SpaceX n'a jamais vendu ou commercialisé Starlink en Russie, et n'a jamais expédié d'équipement Starlink vers des sites en Russie ».La société ajoute qu'elle n'a jamais autorisé de groupes tiers à vendre des unités Starlink à Dubaï. Par conséquent, si les expéditions sont réelles, elles ont lieu dans le dos de SpaceX. La société a également indiqué qu'elle prend des mesures sévères à l'encontre de toute utilisation russe de son réseau d'Internet par satellite lorsqu'elle est détectée. « Si SpaceX apprend qu'un terminal Starlink est utilisé par une partie sanctionnée ou non autorisée, nous enquêtons sur cette allégation et prenons des mesures pour désactiver le terminal si cela est confirmé », a déclaré SpaceX dans un long message publié sur X (ex-Twitter).Starlink était devenu un réseau indispensable pour les forces ukrainiennes, leur permettant d'assurer une communication et une coordination harmonieuses dans le cadre de leur approche de la guerre réseau-centrée. Cependant, les analystes indiquent que le déploiement efficace des systèmes de guerre électronique russes a sensiblement perturbé le système de commandement et de contrôle des troupes ukrainiennes à Avdiïvka. Cette décision stratégique a entravé l'échange de renseignements et d'ordres entre les alliés occidentaux et Kiev. En outre, cela aurait provoqué de nombreux dégâts à l'armée ukrainienne.SpaceX a déployé ses terminaux Starlink afin de fournir à Kiev un service Internet dans les premiers jours de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Elon Musk, PDG de SpaceX, a déclaré que Starlink offrait à l'Ukraine un avantage majeur sur le champ de bataille. En juin dernier, SpaceX a obtenu un contrat du ministère américain de la Défense pour l'achat de terminaux Starlink pour l'Ukraine. La Russie et la Chine affirment être profondément alarmées par le potentiel militaire de Starlink et ont accusé les États-Unis d'avoir détourné "un réseau civil" afin d'asseoir leur domination totale dans l'espace.En raison de ces contre-mesures électroniques russes, la chaîne de communication entre les dirigeants ukrainiens et leurs unités sur le terrain a été considérablement affectée . Les commandants ukrainiens ont temporairement perdu leur connexion immédiate pour l'échange d'informations avec leur haut commandement. Cette perturbation les oblige maintenant à chercher des moyens de rétablir les communications en dehors de la zone de couverture de la guerre électronique. En outre, l'armée russe aurait pris des mesures pour éliminer physiquement les terminaux Starlink découverts dans les territoires qu'elle contrôle.L'année dernière, Musk, a déclenché des tensions en limitant l'utilisation de Starlink par l'armée ukrainienne pour lancer des frappes de drones sur la Crimée et sur le territoire russe. « Il y avait une demande des autorités ukrainiennes pour activer Starlink jusqu'à Sébastopol. L'intention évidente étant de couler la majeure partie de la flotte russe à l'ancre. Si j'avais accédé à leur demande, alors SpaceX serait explicitement complice d'un acte de guerre majeur et d'une escalade du conflit. Le gouvernement américain n'a pas encore commenté ces informations. Mais un porte-parole du Pentagone a déclaré à Newsweek par courrier électronique : « bien que nous soyons au courant de l'information, nous n'avons pas de déclaration à faire. Je vous renvoie à nos partenaires ukrainiens pour toute information opérationnelle actuelle concernant des activités de communication par satellite de ce type ». Ces allégations, contestées par SpaceX, ont suscité des questions sur le rôle présumé des Émirats arabes unis.