Pour rappel, SpaceX a récemment limité sans préavis la connectivité Starlink pour les drones militaires ukrainiens à grande vitesse, en fixant la vitesse maximale à 160 kilomètres par heure. Cette restriction inattendue a entravé la capacité des autorités ukrainiennes à mener des opérations militaires et exposé Kiev à des attaques meurtrières. Volodymyr Zelensky a qualifié cette décision de « grave erreur » qui « entraînera de nombreuses pertes humaines ».
Selon un nouveau rapport, qui cite des responsables américains et occidentaux, l'ordre de mettre en place des limitations de débit sur les systèmes Starlink destinés à l'armée ukrainienne aurait été donné depuis la Maison Blanche.
L'Ukraine s'appuie sur Starlink pour plusieurs applications militaires, notamment la conduite de sa campagne de « frappes intermédiaires » dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie, ainsi que pour les drones intercepteurs destinés à contrer les nouveaux drones d'attaque à réaction russes. Son utilisation est toutefois interdite sur le territoire russe même.
Des responsables du Pentagone ont reçu un avis émanant de la Maison Blanche indiquant que le service Starshield loffre militaire de Starlink devait être ralenti, ont déclaré deux responsables américains et un autre responsable occidental sous couvert danonymat. Les responsables nont pas précisé qui était à lorigine de cet ordre.
Ces limitations de débit se sont accompagnées de perturbations et dinstabilité du signal, même à des débits plus faibles. Des militaires issus de plusieurs unités ont signalé de graves problèmes avec Starlink tout au long de la journée.
Le conseiller présidentiel Serhii « Flash » Beskrestnov a déclaré que « plusieurs » missions militaires avaient été gravement perturbées en raison de ces restrictions.
La connectivité des systèmes Starlink utilisés par l'armée ukrainienne « a été rétablie et reste opérationnelle », a déclaré une source au sein du ministère de la Défense le 15 octobre. Toutefois, une source issue du secteur ukrainien des drones, qui a souhaité garder l'anonymat en raison de la nature de son travail, a déclaré que « dans certains cas, cela fonctionne parfaitement, mais dans d'autres endroits, ce n'est pas le cas ».
Bien que l'origine de cette perturbation n'ait pas encore été confirmée publiquement, les responsables ukrainiens ainsi que le PDG de SpaceX, Elon Musk, ont mis en avant la détérioration des relations entre Kiev et la Maison Blanche.
Dans un message publié sur X, Elon Musk a déclaré que seul le président américain Donald Trump avait le pouvoir de fixer les limitations de débit des systèmes Starshield.
« Toute restriction en matière de débit ou dutilisation est décidée par larmée américaine et, en dernier ressort, par le président. [ ] Lutilisation de Starlink est limitée aux activités civiles ou défensives et ne peut en aucun cas servir à des actions militaires offensives », a déclaré Elon Musk.
Un haut responsable américain a cependant démenti que cette demande émanait du président américain Donald Trump.
Ces restrictions interviennent alors que lUkraine continue de subir une pression importante et soutenue de la part de ladministration Trump pour quelle cesse ses attaques contre les raffineries de pétrole russes, ce que Kiev considère comme un élément essentiel de sa défense face à linvasion russe.
Les relations entre l'Ukraine et les États-Unis continuent de toucher le fond après que Donald Trump a imputé la hausse des prix mondiaux du carburant aux frappes ukrainiennes contre les raffineries russes une affirmation contestée par les experts et que son équipe a menacé de suspendre le soutien en matière de renseignement et les livraisons d'armes si Kiev ne mettait pas fin à ces attaques.
Washington a ensuite dévoilé de manière inattendue un accord autorisant Moscou à exporter du gazole vers les États-Unis et dautres marchés, malgré les sanctions imposées en raison de linvasion à grande échelle de lUkraine.
Quelques jours plus tard, le 11 octobre, Donald Trump a annoncé unilatéralement une trêve énergétique entre la Russie et lUkraine, prenant les responsables ukrainiens au dépourvu alors même que la Russie continuait de frapper les infrastructures énergétiques ukrainiennes.
Les tensions personnelles entre Donald Trump et le président Volodymyr Zelensky ont semblé s'exacerber dans les jours qui ont suivi. Lorsqu'on lui a demandé s'il se sentait trahi par Trump à cause de la décision concernant les exportations de diesel, le dirigeant ukrainien a répondu : « Vraiment, oui mais c'est un peu plus compliqué que mes simples émotions ou mes sentiments. »
En réponse, Donald Trump a qualifié le président ukrainien de « personne avec qui il nest pas facile de traiter (pour les États-Unis) » le 15 octobre, ajoutant quil nétait « pas un grand fan de Zelensky ».
Cette dépendance de l'Ukraine à Starlink prend une dimension stratégique supplémentaire face aux ambitions russes. Volodymyr Zelensky a récemment averti que la Chine pourrait aider la Russie à développer un réseau comparable à Starlink afin de renforcer ses communications militaires et ses opérations de drones. Selon le président ukrainien, « des représentants chinois participent au développement dune alternative à Starlink », tandis que Moscou accélère la construction de sa propre constellation en orbite basse, baptisée « Rassvet ». Les communications satellitaires fiables sont ainsi devenues un élément central du conflit en Ukraine.
Source : Elon Musk, PDG de SpaceX
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Selon vous, l'attribution à l'administration Trump de la décision de restreindre l'accès de l'Ukraine au système Starshield est-elle crédible ou pertinente ?
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