Starshield est une division de la filiale Starlink de SpaceX qui développe des satellites spécialement conçus pour l'orbite terrestre basse (LEO), destinés à fournir de nouvelles capacités spatiales militaires aux gouvernements américains et alliés. Starshield est dérivé du réseau mondial de communications Starlink, mais apporte des capacités supplémentaires telles que le suivi de cibles, la reconnaissance optique et radio, ainsi que l'alerte précoce de missiles.
Parmi ses principaux clients figurent l'Agence de développement spatial (SDA), le Bureau national de reconnaissance (NRO) et la Force spatiale des USA. En 2025, au moins 183 satellites Starshield auront été lancés, la dernière série de 22 satellites devant être mise en orbite en avril 2025 dans le cadre de la mission NROL-145. Le principal projet pour lequel SpaceX serait en lice concernerait les contrats relatifs au système darmes spatiales « Golden Dome ».
Récemment, les autorités ukrainiennes ont accusé SpaceX davoir restreint les services satellitaires Starlink, ce qui a entravé leur capacité à mener des opérations militaires et exposé Kiev à des attaques meurtrières. Un conseiller du président Volodymyr Zelenskyy a déclaré que, sans avertissement préalable, les services avaient été limités durant cette même nuit pour les terminaux se déplaçant à plus de 100 mph, ce qui a de fait restreint la capacité de lUkraine à lancer des drones, lesquels utilisent lInternet par satellite pour être pilotés.
Elon Musk, PDG de SpaceX, qui exploite Starlink et sa version militaire, Starshield, a depuis affirmé sur X que le gouvernement et larmée américains contrôlaient lensemble des débits de Starshield. « Toute limitation de débit ou dutilisation est décidée par larmée américaine et, en dernier ressort, par [le président des États-Unis] », a écrit Musk, important fournisseur du secteur de la défense américain et ancien conseiller principal du président américain Donald Trump, après avoir essuyé des critiques suite à ces perturbations. La Maison Blanche na ni confirmé ni infirmé laffirmation de Musk. Le Pentagone na pas immédiatement répondu à la demande de commentaires.
Dans un message publié sur Telegram, Serhii Beskrestnov, conseiller ukrainien en matière de technologies de défense, a déclaré que lUkraine était « privée de lune de ses rares chances de se défendre contre les drones Shahed ». Il a ajouté que la logistique sur le front et les missions à longue distance étaient également perturbées. Interrogé sur la restriction concernant la version militaire de Starlink, Zelenskyy a déclaré quil sagissait dune « grave erreur » qui « entraînera de nombreuses pertes humaines ».
La sénatrice américaine Jeanne Shaheen, membre des commissions des forces armées et des relations étrangères, a écrit sur X : « Ces restrictions concernant laccès de lUkraine à Starshield doivent cesser immédiatement. Des vies sont en jeu. » « Le Pentagone est également tenu dinformer le Congrès sil suspend ou réduit le partage de renseignements avec lUkraine. Si cela se produit, le secrétaire à la Guerre [Pete Hegseth] doit en faire part immédiatement. »
Lallégation selon laquelle lentreprise de Musk aurait restreint les services Starlink a suscité la colère de la Pologne, qui prend en charge les abonnements Starlink des Ukrainiens pour le compte de Kiev. « Hé, Elon Musk, le grand homme, tu te sers encore de tes produits à des fins politiques ? », a écrit Radoslaw Sikorski, ministre polonais des Affaires étrangères. « En tant que clients européens, nous te surveillons. »
Cette raillerie sur le « grand bonhomme » fait référence à une dispute publique sur les réseaux sociaux entre Musk, Sikorski et le secrétaire dÉtat américain Marco Rubio en 2025, lorsque le patron de SpaceX avait dit à Sikorski de « se taire, petit bonhomme » sur sa plateforme X. Starlink est un sujet sensible entre Sikorski et Musk. Les deux hommes sétaient déjà affrontés au sujet de cette technologie après que le trillionnaire eut déclaré que « toute la ligne de front ukrainienne pourrait seffondrer » sil coupait Starlink. À la suite de cette dispute en 2025, Musk avait déclaré : « Peu importe à quel point je suis en désaccord avec la politique ukrainienne, Starlink ne coupera jamais ses terminaux. » À lépoque, il avait ajouté : « Nous ne ferions jamais une chose pareille ni ne lutiliserions comme monnaie déchange. »
« Cela ne peut pas être une coïncidence »
Ce ralentissement intervient après que des missiles balistiques russes ont frappé Kiev pour la deuxième nuit consécutive, tuant au moins neuf personnes et endommageant les infrastructures électriques et de chauffage. Zelenskyy a déclaré que lUkraine navait pas reçu, pour la deuxième journée consécutive, les avertissements habituels de ses alliés occidentaux, sans préciser de quels partenaires il sagissait. Des sources ont indiqué que les USA avaient menacé de suspendre la transmission de renseignements permettant dalerter rapidement lUkraine en cas de frappes de missiles, faisant ainsi pression sur Kiev pour quelle suspende ses attaques contre les raffineries de pétrole russes. Trump a déclaré que les USA navaient pas cessé de partager leurs renseignements.
Beskrestnov a averti que ce ralentissement « ne pouvait pas être une coïncidence » après que Donald Trump eut conclu un accord avec le président Vladimir Poutine pour importer du diesel russe malgré les sanctions internationales visant à isoler Moscou. Un autre responsable ukrainien a accusé Washington de freiner Starlink et daider la Russie. Donald Trump a laissé entendre que Volodymyr Zelenskyy navait pas fait assez pour mettre fin à la guerre avec la Russie, lui reprochant la hausse des prix du diesel aux USA.
La semaine dernière, Trump a levé les sanctions sur le diesel russe sous la pression visant à freiner la flambée des prix du carburant, qui ont grimpé en flèche depuis le début de la guerre entre les USA et lIran, alors que les élections de mi-mandat approchent à grands pas. Il a demandé à Kiev de cesser dattaquer les raffineries russes et a exhorté les Ukrainiens à remplacer Zelenskyy. « Cest douloureux quand le président Trump choisit un camp, et pas le nôtre », a déclaré Zelenskyylors lors d'un entretien. Le dirigeant ukrainien a expliqué qu'il n'avait rien contre le fait que Trump se trouve au milieu entre l'Ukraine et la Russie, mais que « si l'on est au milieu, il faut rester au milieu ».
Il y a peu, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti que la Chine pourrait bientôt permettre aux forces russes d'accéder à un réseau de communications par satellite comparable au Starlink de SpaceX, ce qui risquerait de renforcer les communications militaires et les opérations de drones. Cet avertissement intervient alors que Moscou accélère le développement de sa propre constellation de satellites Internet en orbite terrestre basse, baptisée « Rassvet ». « Des représentants chinois participent au développement d'une alternative à Starlink », a déclaré Zelensky. Les communications par satellite fiables sont devenues un élément essentiel du conflit en Ukraine.
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