Selon un média ukrainien, la Russie a installé des terminaux Starlink dans ses drones Shahed de conception iranienne, ce qui, si cela se confirme, constituerait la dernière amélioration des drones kamikazes destructeurs utilisés depuis longtemps contre les villes ukrainiennes.Les défenses aériennes ukrainiennes ont abattu un drone d'attaque Shahed-136 équipé de Starlink lors d'attaques aériennes menées dans la nuit de mardi à mercredi, a rapporté le média ukrainien Defense Express. Tôt dans la journée de mercredi, l'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir intercepté 28 des 32 drones Shahed lancés depuis les régions russes de Koursk et de Krasnodar.Voici un extrait du communiqué du média à ce sujet :« Defense Express a reçu des photos pertinentes de ses propres sources. Elles montrent une antenne parabolique, sur laquelle on peut lire des numéros de série. Cela devrait vous permettre d'explorer les canaux d'approvisionnement du terminal Starlink.« Dans le même temps, l'installation de Starlink sur les UAP longue portée de la Fédération de Russie commencera à installer Starlink n'était objectivement qu'une question de temps. Parce qu'avant cela, l'ennemi a déjà expérimenté des modems 4G avec des cartes SIM ukrainiennes.« Et maintenant, nous parlons d'un canal très large et puissant de retours du drone, de la capacité de transférer des informations à partir de celui-ci et de changer la tâche de vol à n'importe quelle distance. C'est-à-dire la transformation de Shahed-a, tout d'abord, en un agent exploratoire.« Starlink peut être nécessaire à l'ennemi dans la transmission de renseignements, par exemple, collectés par des équipements radio concernant les positions de la défense aérienne ukrainienne. Ou, dans le cas de l'équipement du drone de caméras, des images. Et grâce à Starlink, la Fédération de Russie peut utiliser Shahed comme un agneau à très longue portée avec la possibilité de reconnaissance, en raison d'une caméra supplémentaire, et même pour attaquer des cibles en mouvement ».Entré en service en 2021, le drone d’attaque iranien Shahed-136 a fait son apparition sur la scène internationale dans le cadre de la guerre au Yémen, étant mis en cause dans l’attaque du pétrolier Mercer Street, battant pavillon libérien et mis en œuvre par un armateur israélien.C’est toutefois son apparition en Ukraine, lors de frappes russes contre les installations civiles et militaires à l’automne 2022, que ce drone d’attaque, désormais largement connu, commença à faire les gros titres de la presse occidentale.Le Shahed-136, et sa version russe baptisée Geranium (ou Geran) 1 et 2, sont des drones de 3m50 de long et 2m50 d’envergure, formé par un corps central tubulaire et une aile delta, et propulsé par un petit moteur à explosion de 50 cv entrainant une hélice à pas fixe.Grâce à un pilote automatique simplifié et une navigation inertielle / GPS, le Shahed-136 peut atteindre des cibles à plus de 1700 km de distance (confirmés) à une vitesse moyenne de 185 km/f et une altitude sol d’une centaine de mètres, et les frapper avec une précision de quelques mètres, pour faire détoner sa charge de militaire de 40 kg.L’utilisation de Starlink par les forces russes pourrait transformer les drones Shahed en outils de reconnaissance avancés, capables de transmettre des données en temps réel et de cibler des objectifs en mouvement. Cette évolution pourrait compliquer davantage la défense aérienne ukrainienne et nécessiter de nouvelles stratégies pour contrer cette menace.Interrogée par les médias, l'armée de l'air ukrainienne a refusé d'aborder directement la question de la découverte de Starlink à l'intérieur d'un drone Shahed, mais a déclaré que les experts ukrainiens étudiaient les cibles abattues par les défenses antiaériennes. Les équipes ukrainiennes qui enquêtent sur les modifications apportées à la conception des drones russes n'ont pas encore reçu l'épave du drone abattu, d'après l'un des médias qui a interrogé l'armée de l'air.Des images publiées par Defense Express montrent un terminal Starlink intégré au drone, bien que ces images n’aient pas encore été vérifiées de manière indépendante.Andriy Yusov, porte-parole de l'agence de renseignement militaire ukrainienne GUR, a déclaré aux médias ukrainiens à l'époque que l'utilisation de Starlink par la Russie devenait « systémique ».Starlink est détenu et exploité par la société aérospatiale de l'entrepreneur Elon Musk, SpaceX, et représente un énorme pourcentage des satellites actifs. SpaceX a nié toute implication directe avec la Russie, affirmant qu’elle ne vend pas ses services ou équipements au gouvernement russe ou à son armée. Cependant, il semble que la Russie ait pu acquérir ces équipements par des pays tiers.La découverte de la technologie Starlink sur un drone russe abattu en Ukraine soulève de nombreuses questions sur les chaînes d’approvisionnement et les capacités technologiques des forces russes. La découverte de la technologie Starlink sur un drone russe abattu en Ukraine soulève de nombreuses questions sur les chaînes d'approvisionnement et les capacités technologiques des forces russes. Alors que les enquêtes se poursuivent, cette révélation met en lumière les défis croissants auxquels l'Ukraine doit faire face dans sa lutte pour défendre son territoire.