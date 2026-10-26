IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

Elon Musk admet que SpaceX a délibérément restreint l'accès de l'Ukraine à Starlink pendant la guerre avec la Russie
Musk a qualifié ses détracteurs de « partisans de la guerre assoiffés de sang »

Le , par Alex
15 commentaires

38PARTAGES

6  0 
Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a accusé larmée ukrainienne davoir enfreint les conditions dutilisation de Starlink, après que Kiev eut déclaré que laccès au service avait été rétabli. « Lutilisation de Starlink, un service commercial civil, pour des frappes offensives par drones visant à tuer des personnes na jamais été autorisée, et ne devrait pas lêtre », a écrit Musk dans une publication sur X. Musk a également affirmé que Starshield était un système distinct contrôlé par le gouvernement américain. Musk a également souligné la dépendance de lUkraine vis-à-vis de ce service, affirmant quil « reste essentiel à la défense de lUkraine » et a déclaré que si Starlink était désactivé, « la ligne de front ukrainienne seffondrerait immédiatement. »

Mi-octobre, les autorités ukrainiennes ont accusé SpaceX davoir restreint les services satellitaires Starlink, ce qui a entravé leur capacité à mener des opérations militaires et exposé Kiev à des attaques meurtrières. Dans un premier temps, Elon Musk a reproché à Donald Trump les limitations imposées à Starlink, tandis que Trump a déclaré quil ne pensait pas que ni lui ni le milliardaire de Tesla en fussent responsables.

Mais un rapport a révélé qu'Elon Musk est le responsable du ralentissement de Starlink qui a limité la capacité de l'armée ukrainienne à mener des attaques contre la Russie. Ces terminaux satellitaires sont essentiels pour permettre à Kiev de mener des frappes de drones à longue portée qui ont perturbé la logistique russe. Citant des responsables américains et des sources proches du dossier, le rapport a indiqué que Musk et Donald Trump avaient discuté de cette décision lors dun entretien téléphonique après que la coupure eut été rendue publique. La question avait également été abordée avant la décision de restreindre laccès à Starlink.

Récemment, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a accusé larmée ukrainienne davoir enfreint les conditions dutilisation de Starlink, après que Kiev eut déclaré que laccès au service avait été rétabli. « Lutilisation de Starlink, un service commercial civil, pour des frappes offensives par drones visant à tuer des personnes na jamais été autorisée, et ne devrait pas lêtre », a écrit Musk dans une publication sur X, anciennement Twitter. Musk a déclaré que les forces armées ukrainiennes avaient « enfreint les conditions dutilisation de Starlink et utilisé le service pour mener des frappes offensives par drones visant à tuer des personnes ».

« Cette faille a été comblée la semaine dernière », a-t-il ajouté, faisant référence aux restrictions temporairement imposées au service, qui limitaient la vitesse à 160 km par heure. Musk a également affirmé que Starshield était un système distinct contrôlé par le gouvernement américain. Musk a également souligné la dépendance de lUkraine vis-à-vis de ce service, affirmant quil « reste essentiel à la défense de lUkraine » et a déclaré que si Starlink était désactivé, « la ligne de front ukrainienne seffondrerait immédiatement. »


L'Ukraine affirme que son armée n'a pas enfreint les conditions d'utilisation de Starlink

Serhiy Beskrestnov, conseiller de Zelensky, a contesté laccusation de Musk selon laquelle lUkraine utiliserait ce service commercial pour tuer des gens, affirmant que les limitations de vitesse et lindisponibilité du service sur le territoire russe rendaient lUkraine « physiquement incapable dutiliser le service commercial Starlink » pour des frappes à moyenne et longue portée contre la Russie.

Serhiy Sternenko, ancien conseiller au ministère ukrainien de la Défense, a également réfuté les affirmations de Musk. « Ayant participé à ce processus au sein du ministère de la Défense, je peux affirmer avec certitude que ce nest pas vrai », a déclaré Sternenko. faisant écho aux affirmations de Beskrestnov, il a ajouté : « Il était techniquement impossible dutiliser le système civil Starlink pour des missions de drones. Toutes les missions de drones nécessitant une communication par satellite ne pouvaient être menées quà laide de Starshield. »

Le ministère ukrainien de la Défense a annoncé que laccès complet à Starlink et Starshield avait été rétabli. Cette annonce fait suite à la déclaration du président américain Donald Trump, qui a indiqué avoir demandé à Musk de lever les restrictions concernant lutilisation par Kiev de la version militaire du service Internet Starlink, propriété de Musk. « Les systèmes de surveillance du ministère de la Défense enregistrent une reprise des débits de Starlink/Starshield », a déclaré le ministre ukrainien de la Défense, Yevheniy Khmara, dans un communiqué, ajoutant que des débits supérieurs à 400 kM par heure étaient désormais enregistrés.

Depuis plus dune semaine, lUkraine était confrontée à une limitation de débit sur les terminaux satellites Starshield utilisés par son armée, ce qui entravait sa capacité à intercepter les drones russes se déplaçant à grande vitesse. Trump et ses principaux collaborateurs ont nié avoir demandé de limiter lutilisation de Starshield par lUkraine, ce qui avait restreint les vitesses à 100 mph, selon les responsables ukrainiens. Musk a déclaré que ladministration Trump était à lorigine de cette interdiction dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Ces déclarations interviennent alors que les attaques russes contre lUkraine se sont poursuivies pendant la nuit. Selon les autorités ukrainiennes, plus de 153 drones russes ont été lancés depuis la Russie vers lUkraine, visant principalement de grands magasins et des entrepôts. Au moins trois personnes ont été tuées lors de ces frappes de drones et 25 autres ont été blessées. Dans le même temps, le ministère russe de la Défense a déclaré quau moins deux personnes avaient été tuées et 22 blessées lors dattaques ukrainiennes. 532 drones tirés depuis lUkraine ont été interceptés, a précisé le ministère, ajoutant que des sites industriels avaient été touchés dans plusieurs régions.


Les victimes augmentent malgré une nouvelle initiative visant à mettre fin à la guerre

Le rétablissement du service Starlink fait suite à une nouvelle initiative diplomatique américaine visant à mettre fin à la guerre. La Russie a accepté de reprendre le mois prochain les négociations tripartites avec Washington et Kiev. Kiev et Moscou ont également convenu dun cessez-le-feu localisé, négocié grâce aux efforts de la première dame Melania Trump et du pape Léon, autour dOleshky, une ville ravagée par la guerre et occupée par la Russie dans la région de Kherson, au sud de lUkraine.

Par ailleurs, Zelenskyy a déclaré que la Russie avait lancé près de 2 300 drones visant des villes ukrainiennes au cours de la semaine écoulée, renouvelant son appel aux alliés occidentaux pour quils accélèrent les livraisons de missiles intercepteurs. Il a indiqué que ces attaques  dont beaucoup ont fait des victimes  avaient touché neuf régions du pays, endommageant des centrales électriques, des entrepôts de céréales, des habitations civiles et des installations commerciales.

La Russie a lancé plus de 20 attaques contre la région ukrainienne de Dnipropetrovsk en une nuit, en utilisant des drones et une bombe aérienne, selon les autorités locales. Trois personnes sont mortes sur place et un quatrième homme est décédé plus tard à l'hôpital, a indiqué Oleksandr Hanzha, chef de l'administration militaire régionale, tandis qu'une douzaine de personnes ont été blessées.

À Vinnytsia, une ville du centre de lUkraine, au moins six personnes ont été blessées lorsquun drone russe a frappé un immeuble résidentiel, selon les services durgence nationaux. Lattaque a également endommagé une...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

15 commentaires
Commenter Signaler un problème