Mi-octobre, les autorités ukrainiennes ont accusé SpaceX davoir restreint les services satellitaires Starlink, ce qui a entravé leur capacité à mener des opérations militaires et exposé Kiev à des attaques meurtrières. Dans un premier temps, Elon Musk a reproché à Donald Trump les limitations imposées à Starlink, tandis que Trump a déclaré quil ne pensait pas que ni lui ni le milliardaire de Tesla en fussent responsables.
Mais un rapport a révélé qu'Elon Musk est le responsable du ralentissement de Starlink qui a limité la capacité de l'armée ukrainienne à mener des attaques contre la Russie. Ces terminaux satellitaires sont essentiels pour permettre à Kiev de mener des frappes de drones à longue portée qui ont perturbé la logistique russe. Citant des responsables américains et des sources proches du dossier, le rapport a indiqué que Musk et Donald Trump avaient discuté de cette décision lors dun entretien téléphonique après que la coupure eut été rendue publique. La question avait également été abordée avant la décision de restreindre laccès à Starlink.
Récemment, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a accusé larmée ukrainienne davoir enfreint les conditions dutilisation de Starlink, après que Kiev eut déclaré que laccès au service avait été rétabli. « Lutilisation de Starlink, un service commercial civil, pour des frappes offensives par drones visant à tuer des personnes na jamais été autorisée, et ne devrait pas lêtre », a écrit Musk dans une publication sur X, anciennement Twitter. Musk a déclaré que les forces armées ukrainiennes avaient « enfreint les conditions dutilisation de Starlink et utilisé le service pour mener des frappes offensives par drones visant à tuer des personnes ».
« Cette faille a été comblée la semaine dernière », a-t-il ajouté, faisant référence aux restrictions temporairement imposées au service, qui limitaient la vitesse à 160 km par heure. Musk a également affirmé que Starshield était un système distinct contrôlé par le gouvernement américain. Musk a également souligné la dépendance de lUkraine vis-à-vis de ce service, affirmant quil « reste essentiel à la défense de lUkraine » et a déclaré que si Starlink était désactivé, « la ligne de front ukrainienne seffondrerait immédiatement. »
Correct.— Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2026
Using Starlink, a civilian commercial service, for offensive drone strikes to kill people has never been allowed, nor should it be.
Starshield, a different system, is controlled by the US government. What they decide to do is up to them.
Ukraine military violated Starlink terms of service and used it for offensive drone strikes to kill people. That loophole was closed last week.
Starlink remains critical to the defense of Ukraine, as it is the only system that cannot be jammed or blown up, at least for now. Were Starlink to be turned off, the Ukrainian front line would collapse immediately. This is NOT a threat, it is simply a statement of fact.
Starlink was also crucial to preventing Russia from overrunning Ukraine in the early days of the war, as all other means of communication were destroyed or jammed by Russia.
SpaceX has done more to defend Ukraine than any private company on Earth BY FAR.
That said, I have nothing but UTTER CONTEMPT for the virtue-signaling evil warmongers who push for endless slaughter and offer no realistic solution to the conflict. May you burn in hell.
End of story.
L'Ukraine affirme que son armée n'a pas enfreint les conditions d'utilisation de Starlink
Serhiy Beskrestnov, conseiller de Zelensky, a contesté laccusation de Musk selon laquelle lUkraine utiliserait ce service commercial pour tuer des gens, affirmant que les limitations de vitesse et lindisponibilité du service sur le territoire russe rendaient lUkraine « physiquement incapable dutiliser le service commercial Starlink » pour des frappes à moyenne et longue portée contre la Russie.
Serhiy Sternenko, ancien conseiller au ministère ukrainien de la Défense, a également réfuté les affirmations de Musk. « Ayant participé à ce processus au sein du ministère de la Défense, je peux affirmer avec certitude que ce nest pas vrai », a déclaré Sternenko. faisant écho aux affirmations de Beskrestnov, il a ajouté : « Il était techniquement impossible dutiliser le système civil Starlink pour des missions de drones. Toutes les missions de drones nécessitant une communication par satellite ne pouvaient être menées quà laide de Starshield. »
Le ministère ukrainien de la Défense a annoncé que laccès complet à Starlink et Starshield avait été rétabli. Cette annonce fait suite à la déclaration du président américain Donald Trump, qui a indiqué avoir demandé à Musk de lever les restrictions concernant lutilisation par Kiev de la version militaire du service Internet Starlink, propriété de Musk. « Les systèmes de surveillance du ministère de la Défense enregistrent une reprise des débits de Starlink/Starshield », a déclaré le ministre ukrainien de la Défense, Yevheniy Khmara, dans un communiqué, ajoutant que des débits supérieurs à 400 kM par heure étaient désormais enregistrés.
Depuis plus dune semaine, lUkraine était confrontée à une limitation de débit sur les terminaux satellites Starshield utilisés par son armée, ce qui entravait sa capacité à intercepter les drones russes se déplaçant à grande vitesse. Trump et ses principaux collaborateurs ont nié avoir demandé de limiter lutilisation de Starshield par lUkraine, ce qui avait restreint les vitesses à 100 mph, selon les responsables ukrainiens. Musk a déclaré que ladministration Trump était à lorigine de cette interdiction dans un message publié sur les réseaux sociaux.
Ces déclarations interviennent alors que les attaques russes contre lUkraine se sont poursuivies pendant la nuit. Selon les autorités ukrainiennes, plus de 153 drones russes ont été lancés depuis la Russie vers lUkraine, visant principalement de grands magasins et des entrepôts. Au moins trois personnes ont été tuées lors de ces frappes de drones et 25 autres ont été blessées. Dans le même temps, le ministère russe de la Défense a déclaré quau moins deux personnes avaient été tuées et 22 blessées lors dattaques ukrainiennes. 532 drones tirés depuis lUkraine ont été interceptés, a précisé le ministère, ajoutant que des sites industriels avaient été touchés dans plusieurs régions.
Les victimes augmentent malgré une nouvelle initiative visant à mettre fin à la guerre
Le rétablissement du service Starlink fait suite à une nouvelle initiative diplomatique américaine visant à mettre fin à la guerre. La Russie a accepté de reprendre le mois prochain les négociations tripartites avec Washington et Kiev. Kiev et Moscou ont également convenu dun cessez-le-feu localisé, négocié grâce aux efforts de la première dame Melania Trump et du pape Léon, autour dOleshky, une ville ravagée par la guerre et occupée par la Russie dans la région de Kherson, au sud de lUkraine.
Par ailleurs, Zelenskyy a déclaré que la Russie avait lancé près de 2 300 drones visant des villes ukrainiennes au cours de la semaine écoulée, renouvelant son appel aux alliés occidentaux pour quils accélèrent les livraisons de missiles intercepteurs. Il a indiqué que ces attaques dont beaucoup ont fait des victimes avaient touché neuf régions du pays, endommageant des centrales électriques, des entrepôts de céréales, des habitations civiles et des installations commerciales.
La Russie a lancé plus de 20 attaques contre la région ukrainienne de Dnipropetrovsk en une nuit, en utilisant des drones et une bombe aérienne, selon les autorités locales. Trois personnes sont mortes sur place et un quatrième homme est décédé plus tard à l'hôpital, a indiqué Oleksandr Hanzha, chef de l'administration militaire régionale, tandis qu'une douzaine de personnes ont été blessées.
À Vinnytsia, une ville du centre de lUkraine, au moins six personnes ont été blessées lorsquun drone russe a frappé un immeuble résidentiel, selon les services durgence nationaux. Lattaque a également endommagé une...