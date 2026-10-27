Starlink est un service d'accès à Internet haut débit par satellite développé et exploité par la société SpaceX d'Elon Musk. Pendant plusieurs années, Starlink a joué un rôle déterminant dans la résistance ukrainienne face à l'invasion russe. Il a permis d'assurer les communications vitales des civils et des forces armées ukrainiennes, tout en offrant les capacités nécessaires au guidage à distance de drones d'attaque et de reconnaissance.
À la suite de l'invasion à grande échelle par la Russie en février 2022, les États-Unis et plusieurs pays européens, tels que la Pologne et l'Allemagne, ont financé l'achat de dizaines de milliers de terminaux Starlink commerciaux destinés à l'Ukraine et ont également pris en charge les frais d'abonnement. Le gouvernement américain a également donné à larmée ukrainienne l'accès à une version militaire du réseau Starlink, baptisée Starshield.
Cependant, la dépendance criante de l'Ukraine envers ce service commercial géré par Elon Musk, une personnalité polarisante, a progressivement révélé ses limites géopolitiques et opérationnelles. La situation est devenue critique en octobre 2026, lorsque SpaceX a imposé un bridage imprévu sur les terminaux militaires Starshield, restreignant les débits au-delà de 160 kilomètres par heure et créant des instabilités dès 130 kilomètres par heure.
Ces restrictions brutales perturbent les opérations de drones de reconnaissance, de ravitaillement sur la ligne de front, de frappe à moyenne portée et d'interception aérienne, au moment même où la Russie intensifiait ses attaques de missiles et de drones contre les villes et les infrastructures ukrainiennes.
Les récentes perturbations ont provoqué de vives réactions politiques en Ukraine ainsi qu'auprès de ses alliés occidentaux. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et plusieurs responsables militaires ont dénoncé un bridage unilatéral qui met en péril les défenses du pays. En Europe, des dirigeants allemands et polonais ont ouvertement questionné la posture politique d'Elon Musk. Certains critiques l'accusent de jouer le jeu de la Russie.
Face aux pressions bilatérales du Congrès américain et à l'intervention directe de la Maison Blanche, SpaceX a finalement restauré le service complet dix jours plus tard, le 24 octobre. Toutefois, cet épisode a confirmé la nécessité stratégique pour l'Ukraine de réduire sa vulnérabilité face à un fournisseur unique. Selon les experts militaires, le principal enseignement est que la résilience des communications fait partie de l'autonomie militaire.
Les solutions techniques et l'autonomie sur le théâtre d'opérations
Laccès à Starlink s'est avéré une arme à double tranchant pour lUkraine. Les premiers signes sont apparus en février 2023, lorsque Gwynne Shotwell, présidente et directrice des opérations de SpaceX, a confirmé que « la société prenait des mesures pour empêcher larmée ukrainienne dutiliser Starlink avec des drones ». À l'époque, Elon Musk refusait d'autoriser à lutilisation de Starlink pour « des frappes de drones à longue portée ».
Dans le cadre des récentes limitations, Donald Trump aurait appelé Elon Musk pour lui demander de lever ces restrictions. Mais les membres de l'administration Trump ont fait des déclarations contradictoires quant à savoir qui était, en fin de compte, responsable de l'imposition de ces restrictions au départ.
Anticipant les risques de brouillage russe et d'interruption de service, plusieurs entreprises de défense ukrainiennes et occidentales ont développé des alternatives pour s'affranchir de Starlink. Certains drones, à l'image de la série Zhakh conçue par BlueBird Tech, utilisent désormais un câble à fibre optique qui se déroule en vol, maintenant une liaison physique directe avec l'opérateur et devenant totalement insensible à la guerre électronique.
Un représentant de BlueBird Tech a déclaré que l'entreprise est consciente des risques liés à cette dépendance. « Nous ne lions pas nos produits à une seule technologie et nous ne fabriquons pas de systèmes dépendant de manière critique de Starlink. Nous sommes conscients depuis longtemps des risques de brouillage de Starlink sur la ligne de front, cest pourquoi nous avons évité de lutiliser comme seul moyen de contrôle et de télémétrie ».
De plus, l'intégration de l'IA et de la vision par ordinateur permet à des drones comme le Merops ou le Buntar-3 de maintenir leur trajectoire, d'identifier leurs cibles et d'accomplir leurs missions même en cas de coupure des réseaux satellites ou de brouillage du signal GPS. Les ingénieurs des entreprises de défense explorent également l'usage des réseaux cellulaires terrestres, de la communication optique par laser et des réseaux maillés radio.
L'émergence d'alternatives satellitaires souveraines européennes
La crise subie par l'Ukraine a accéléré la volonté des Européens de développer leurs propres constellations satellitaires souveraines afin de garantir leur indépendance opérationnelle. À l'heure actuelle, le réseau Eutelsat OneWeb constitue la principale alternative européenne disponible, mais ses terminaux restent encombrants et plus coûteux. Sa constellation d'environ 600 satellites reste très modeste comparée aux 10 000 satellites de Starlink.
Pour combler cette lacune, l'Union européenne accélère le déploiement de sa constellation IRIS², prévue pour 2029, tout en soutenant le projet industriel Bromo, lancé par Thales et Airbus. En parallèle, des initiatives nationales et privées émergent, telles que le programme allemand SATCOMBw 4 ou le partenariat entre l'équipementier Nokia et l'entreprise finlandaise ICEYE visant à lancer des satellites de communication souverains dès 2028.
La dépendance aux technologies américaines place l'Europe dans une position de faiblesse. Et les récentes restrictions de Starlink en Ukraine ont suscité de vives inquiétudes dans les grandes chancelleries européennes. Selon Paul Strobel, porte-parole de Quantum Systems, l'objectif est clair : « nous voulons que l'Europe reste pleinement capable d'opérer aux côtés de nos alliés tout en conservant la capacité d'agir indépendamment si nécessaire ».
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Selon vous, quel message la décision de SpaceX envoie-t-elle aux pays européens ?
Quid des alternatives actuellement explorées par l'Europe ? Sont-elles prometteuses ?
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