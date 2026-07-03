Amazon Leo compte désormais 396 satellites déployés, soit un nombre suffisant de satellites en orbite terrestre basse pour rivaliser avec Starlink, son concurrent dans le domaine de l'Internet, selon Amazon

Amazon a annoncé que sa constellation Leo comptait désormais plus de 390 satellites en orbite terrestre basse, un nombre suffisant pour lancer le service initial de son réseau Internet spatial cette année. La dernière mission d'United Launch Alliance (ULA) a permis d'ajouter 29 satellites à la constellation, assurant ainsi une couverture continue des latitudes initiales. Cette avancée marque une étape majeure dans la concurrence entre Amazon et Starlink, le service Internet par satellite de SpaceX, malgré les retards de déploiement initialement dus à une disponibilité limitée des fusées. Les futurs lancements de la fusée Vulcan devraient permettre d'accélérer le déploiement du réseau d'Amazon.
Amazon Leo est une filiale d'Amazon créée en 2019 afin de déployer une vaste constellation de satellites destinés à fournir une connexion haut débit à faible latence. Le nom de code initial du projet, « Project Kuiper », s'inspirait de la ceinture de Kuiper. Le service a été rebaptisé « Amazon Leo » en novembre 2025.
En juillet 2020, la Commission fédérale des communications (FCC) a autorisé Amazon à déployer 3 236 satellites en orbite terrestre basse. Le déploiement est prévu en cinq phases, et le service devrait démarrer une fois que les 578 premiers satellites auront atteint leur orbite. Conformément aux conditions de sa licence, Amazon doit lancer et exploiter la moitié de la constellation dici le 30 juillet 2026, et le reste dici le 30 juillet 2029.
En février 2026, Amazon a renforcé son réseau en déployant 32 satellites supplémentaires en orbite à bord d'une fusée Ariane 64, portant ainsi sa constellation à plus de 200 satellites en orbite terrestre basse. Ce lancement, effectué depuis la Guyane française, marquait une étape clé vers l'accélération de la couverture Internet mondiale du service. À cette occasion, le président français Emmanuel Macron avait salué un « succès européen » et souligné qu'Ariane 6 était devenu le lanceur le plus puissant d'Europe.
Amazon affirme disposer désormais d'un nombre suffisant de satellites en orbite pour lancer le « service initial » de son réseau Internet spatial Leo dans le courant de l'année.
Le jeudi 2 juillet 2026, vers 00 h 30 (heure de la côte Est), l'entreprise a mis en orbite 29 satellites à bord d'une fusée Atlas V de United Launch Alliance. Cette mission porte le nombre total de satellites de la constellation d'Amazon à plus de 390, ce qui est « suffisant pour assurer un service continu sur les latitudes initiales », a écrit Chris Weber, vice-président chargé des activités et des produits chez Amazon Leo, dans un message publié sur X.
Il s'agit d'une étape décisive pour Amazon, qui cherche à faire de Leo un concurrent de Starlink (SpaceX) sur le marché des satellites en orbite terrestre basse. En novembre, Amazon a commencé à proposer une « version préliminaire pour les entreprises » de Leo à certaines sociétés, mais n'a pas encore lancé son service destiné aux particuliers et aux clients du secteur public.
Le service commercial initial dAmazon sera probablement limité aux utilisateurs de certaines zones géographiques. Les missions futures « élargiront la couverture et augmenteront la capacité », a déclaré Chris Weber.
SpaceX avait quatre ans davance sur Amazon, ayant lancé Starlink en 2015. Depuis, lentreprise a constitué une constellation denviron 10 000 satellites et compte plus de 10 millions dabonnés.
Amazon prévoit de mettre en place une constellation denviron 7 700 satellites, mais ce projet a été ralenti par un manque de capacité de lancement. Dans sa demande de prolongation des délais réglementaires de déploiement, déposée en janvier, lentreprise a invoqué des retards indépendants de sa volonté, notamment une « pénurie de disponibilité à court terme » des fusées. En 2022, Amazon a signé un accord historique pour réserver des lancements de fusées auprès dULA, dArianespace et de Blue Origin, la société de Jeff Bezos, avant dacheter des places auprès de SpaceX. Bon nombre de ces prestataires ont connu des retards avec leurs lanceurs.
Un autre revers s'est produit en mai 2026, lorsqu'une des fusées New Glenn de Blue Origin a explosé sur la rampe de lancement lors d'un essai de mise à feu, quelques jours seulement avant qu'elle ne soit censée transporter une série de satellites Amazon. L'entreprise est actuellement en train de reconstruire la rampe et s'efforce de déterminer la cause de cette anomalie.
Jeff Bezos et Dave Limp, PDG de Blue Origin, ont déclaré que lentreprise était déterminée à remettre New Glenn en service dici la fin de lannée. New Glenn est une fusée géante, partiellement réutilisable, destinée à concurrencer la fusée Starship de SpaceX et capable de transporter des charges utiles plus lourdes, pouvant atteindre 45 tonnes métriques, en orbite terrestre basse.
Amazon a annoncé jeudi que sa prochaine mission en orbite basse utilisera la fusée de grande portée Vulcan d'ULA, « qui permettra de transporter des charges utiles encore plus importantes en orbite basse et contribuera à accélérer notre rythme de déploiement ».
« Avec des centaines de satellites prêts au lancement en attente au Cap et une nouvelle installation dédiée à l'intégration verticale, prête à prendre en charge Leo Vulcan 1 et les missions suivantes, nous disposons d'une feuille de route claire pour accélérer le rythme des lancements et des déploiements, ce qui nous permettra d'étendre rapidement la couverture du réseau après le lancement initial du service prévu plus tard cette année », a déclaré Melissa Wuerl, directrice des systèmes de lancement chez Leo, dans un communiqué.
Alors qu'Amazon accélère le déploiement de sa constellation pour concurrencer Starlink, le groupe a également renforcé sa présence sur le marché des services satellitaires. En avril 2026, l'entreprise a annoncé qu'elle allait acquérir Globalstar pour 11,57 milliards de dollars, ce qui lui a permis d'ajouter les deux douzaines de satellites de l'opérateur à sa constellation.
Globalstar alimente notamment les fonctionnalités de sécurité par satellite d'Apple, comme « Emergency SOS » et « Find My », destinées aux utilisateurs d'iPhone et d'Apple Watch. Amazon a indiqué avoir conclu un accord avec Apple pour assurer la continuité de ces services, ce qui lui permet de consolider sa position face à Starlink.
Source : Chris Weber, vice-président en charge des activités commerciales et des produits chez Amazon Leo
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