Le déploiement lent des satellites du projet Kuiper compromet l'ambition d'Amazon pour le haut débit, car Amazon n'en aurait construit que "quelques dizaines" et pourrait devoir demander une extension à la FCC

Retards et contretemps dans la production

L’engagement d’Amazon dans le Project Kuiper

Lancement à venir et projets futurs



Pour soutenir sa vision d'une couverture mondiale à large bande, Amazon a équipé les satellites du projet Kuiper de liaisons optiques intersatellites, des systèmes à base de laser spatiaux qui permettent une transmission de données plus rapide et plus efficace sans dépendre d'une infrastructure au sol. Confirmant des années de spéculation, l'entreprise a révélé que ces liaisons laser ont été testées avec succès en orbite, ce qui témoigne de son engagement à améliorer la vitesse, la rentabilité et la fiabilité du réseau.Toutefois, selon des sources citées par Bloomberg, Amazon n’aurait construit à ce jour que « quelques douzaines » de satellites, un chiffre modeste comparé aux plus de 7 000 déjà en orbite pour Starlink, son principal concurrent dans la course à l’Internet par satellite. Le rythme lent de production, associé à des retards de lancement, pourrait contraindre Amazon à demander une prolongation auprès de la Federal Communications Commission (FCC), indique les sources.Les retards de production ont aggravé les difficultés d’Amazon, repoussant le lancement initial des satellites Kuiper à la fin de l’année dernière, ce qui a laissé peu de temps à Amazon pour accélérer la cadence de fabrication.Les tests bêta du service n’ont pu commencer que plus tôt cette année. Cependant, Amazon n’a pas révélé la cause du ralentissement de la production.Amazon avait initialement prévu de lancer 27 satellites le 8 avril, mais cette mission a été reportée au 28 avril en raison des conditions météorologiques. Malgré ce démarrage lent, Amazon reste optimiste.« Nous avons conçu certains des satellites de communication les plus avancés jamais construits », a déclaré un porte-parole d’Amazon. « Notre objectif principal est d’en construire et d’en lancer suffisamment pour commencer à fournir le service aux clients plus tard cette année. Notre calendrier de production est conforme à cet objectif, et nous continuerons à augmenter nos cadences de fabrication et de lancement à mesure que nous déploierons notre réseau à grande échelle. »Le projet d’Internet par satellite d’Amazon, nommé Project Kuiper, a été lancé en 2019. Cette initiative est soutenue par un investissement de 10 milliards de dollars de la part d’Amazon, bien que certains analystes tiers estiment que le coût total pourrait atteindre jusqu’à 20 milliards de dollars.Amazon a lancé avec succès deux satellites prototypes à la fin de l’année 2023, suivis d’une démonstration réussie d’un réseau optique maillé reliant les deux satellites en orbite terrestre basse.Plusieurs lancements sont prévus tout au long de l’année, avec le soutien d’Arianespace, Blue Origin et SpaceX.Les utilisateurs accéderont au réseau Kuiper via des terminaux spécialisés conçus pour envoyer et recevoir des signaux des satellites. Amazon pense que son expertise dans le cloud computing et la distribution de produits grand public lui donnera un avantage sur des concurrents comme SpaceX.United Launch Alliance (ULA), une coentreprise entre Boeing et Lockheed Martin, assurera le lancement du 28 avril de la mission Kuiper 1.Le décollage est prévu à 19 h EDT (23 h GMT) depuis la base de lancement de Cape Canaveral, en Floride, avec une fenêtre de lancement de deux heures.« Ce lancement marque un nouveau chapitre dans l’industrie des lancements commerciaux, alors qu’Amazon s’associe à ULA pour livrer la première série de ses satellites avancés en orbite terrestre basse (LEO) », a déclaré ULA dans un communiqué la semaine du 14 avril dernier.En plus de ULA, Amazon prévoit de lancer les futurs lots de satellites Kuiper à l’aide des fusées Ariane 6 d’Arianespace, Vulcan Centaur de ULA, et New Glenn de Blue Origin.Alors que le géant de la distribution renforce son engagement dans le projet Kuiper, la trajectoire actuelle de Starlink laisse présager que le projet d'Amazon pourrait ne pas être rentable. En effet, bien que leader sur le marché, le réseau Internet d'Elon Musk est aujourd'hui confronté à des problèmes de capacité et d'accessibilité financière, notamment le vieillissement de l'infrastructure, la perte de satellites et une concurrence de plus en plus forte. Les analystes avertissent que les mauvaises performances financières de Starlink pourraient avoir un impact négatif sur la valorisation de SpaceX et diminuer la viabilité à long terme du projet.Rapport de BloombergQuelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous les conclusions de ce rapport de Bloomberg crédibles ou pertinentes ?