En mars 2023, Amazon a dévoilé les antennes paraboliques de son projet d'Internet par satellite Kuiper et avait prévu un lancement en 2024. Amazon avait notamment dévoilé trois tailles différentes pour ses terminaux chargés d'assurer la liaison avec sa constellation Kuiper, avec des débits théoriques allant de 100 Mb/s à 1 Gb/s. Ainsi, les futurs utilisateurs de l'Internet par satellite Kuiper d'Amazon devraient avoir le choix entre plusieurs types de terminaux, offrant diverses possibilités de connexion.Récemment, Amazon rapporte que le projet Kuiper s'apprête à lancer son premier lot de satellites à grande échelle dans l'espace le 9 avril. La mission, baptisée « KA-01 » (Kuiper Atlas 1), sera réalisée par United Launch Alliance (ULA) à l'aide d'une fusée Atlas V depuis la station spatiale de Cap Canaveral, en Floride. Quelque 27 satellites seront lancés sur une orbite terrestre basse à une altitude de 450 kilomètres. La constellation de satellites de première génération du projet Kuiper comprendra plus de 3 200 satellites en orbite basse. Amazon assurera plus de 80 lancements, chacun ajoutant des dizaines de satellites au réseau.Rajeev Badyal, vice-président du projet Kuiper, a déclaré : "".Les satellites KA-01 ont été améliorés depuis les versions prototypes testées lors de la mission Protoflight d'octobre 2023. Les améliorations portent notamment sur les antennes à réseau phasé, les processeurs, les panneaux solaires, les systèmes de propulsion et les liaisons optiques intersatellites. Kuiper a également mis au point un film diélectrique unique pour les miroirs afin de réduire la visibilité des satellites depuis la Terre, répondant ainsi aux préoccupations des astronomes.La fusée Atlas V transportera pour cette mission la charge utile la plus lourde de son histoire. Pour ce faire, ULA utilisera sa configuration la plus puissante, qui comprend cinq propulseurs d'appoint à poudre en plus du propulseur principal et un grand carénage de charge utile mesurant 23,5 mètres de haut et 5 mètres de large. Au cours des prochaines années, Kuiper et ULA effectueront sept autres lancements d'Atlas V et 38 lancements supplémentaires à l'aide de la nouvelle fusée Vulcan Centaur d'ULA. Plus de 30 lancements supplémentaires seront effectués en partenariat avec Arianespace, Blue Origin et SpaceX.Après le lancement de KA-01, ULA supervisera la séquence de déploiement depuis son Centre d'opérations spatiales avancées. Une fois les satellites séparés de la fusée, l'équipe du projet Kuiper à Redmond, dans l'État de Washington, en prendra le contrôle. Les satellites effectueront des activations automatisées et utiliseront la propulsion électrique pour monter jusqu'à leur altitude orbitale finale de 630 kilomètres, voyageant à des vitesses supérieures à 27 359 km par heure et orbitant autour de la Terre environ toutes les 90 minutes.Lorsque les satellites auront achevé leur processus de mise en orbite, le projet Kuiper se concentrera sur l'établissement d'une connectivité réseau de bout en bout. Il s'agit de relayer les données internet de l'infrastructure au sol vers les satellites et jusqu'aux terminaux des clients. Le projet Kuiper prévoit d'augmenter les taux de production, de traitement et de déploiement en préparation de sa prochaine mission, KA-02, qui sera également lancée à bord d'une fusée Atlas V de l'ULA.Lorsque son système de satellites sera opérationnel, Amazon entrera en concurrence directe avec Starlink d'Elon Musk. Pour citer l'état du marché actuel, en seulement deux ans, le service Internet par satellite Starlink, développé par SpaceX, a vu son chiffre d’affaires presque tripler , atteignant près de 8 milliards de dollars en 2024, selon des estimations du cabinet d'analyse Quilty Space. Grâce à une constellation en expansion rapide et une adoption croissante, Starlink a déjà surpassé les anciens leaders du secteur et pourrait dépasser les 12 milliards de dollars de revenus en 2025. Avec 4,6 millions d’abonnés fin 2024 et une prévision de trois millions de nouveaux utilisateurs cette année, le service s’impose comme un acteur incontournable de la connectivité mondiale.Voici ce que l'on peut attendre du premier lancement de satellite à grande échelle du projet Kuiper :Le projet Kuiper offrira un accès Internet à haut débit et à faible latence, et Amazon Prévoit de commencer à fournir le service dans le courant de l'année. 