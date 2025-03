Eutelsat, le rival européen de Starlink, voit ses actions tripler alors qu'il est en pourparlers avec l'UE pour remplacer le service d'Internet par satellite d'Elon Musk en Ukraine

Eutelsat profite de l'incertitude autour de la continuité de Starlink en Ukraine

L'annonce a provoqué un bond significatif de 500 % des actions d'Eutelsat

Eutelsat est-il en mesure de se substituer à Starlink d'Elon Musk en Ukraine ?



L'Ukraine a vu ses infrastructures de communication entièrement détruites dès les premiers jours de l'invasion russe. Depuis, l'Ukraine dépend majoritairement du service d'Internet par satellite Starlink d'Elon Musk pour ses communications militaires et sur d'autres plans. Mais une incertitude entoure la continuité du service Starlink en Ukraine depuis quelques semaines en raison de la position de Donald Trump et de son allié Elon Musk sur le conflit.Les inquiétudes se sont accentuées à la suite d'une altercation entre Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche. Washington a fait savoir dans la foulée qu'il a cessé de fournir de l'aide militaire et des renseignements à l'armée ukrainienne jusqu'à nouvel ordre.Les Européens craignent que la suite ne soit la suspension du service d'Internet par satellite Starlink en Ukraine. Le milliardaire de la Tech Elon Musk est l'un des principaux soutiens du président américain Donald Trump et les deux hommes partagent le même point de vue sur la guerre en Ukraine.Starlink, propriété de l'entreprise aérospatiale SpaceX d'Elon Musk, est présent en Ukraine depuis les premiers jours de la guerre. SpaceX a envoyé des milliers de terminaux Starlink en Ukraine depuis 2022. L'on estime actuellement à 40 000 le nombre de terminaux Starlink fonctionnels en Ukraine. Dans ce contexte, l'Union européenne mise sur l'opérateur Eutelsat, basé à Paris, pour remplacer le service d'Internet par satellite Starlink d'Elon Musk en Ukraine.Par le passé, SpaceX a pris des mesures pour empêcher l'Ukraine d'utiliser Starlink avec ses drones pour attaquer des installations russes en Crimée . Gwynne Shotwell, présidente et directrice des opérations de SpaceX, a déclaré à l'époque que l'accord entre SpaceX et l'Ukraine interdit un tel usage du réseau satellitaire, mais que les Ukrainiens sont néanmoins passés outre les termes du contrat.Les discussions avec les dirigeants européens pour remplacer les services satellitaires Starlink d'Elon Musk en Ukraine se sont intensifiées au cours des deux dernières semaines, avec un impact important sur l'action d'Eutelsat. Mais des questions demeurent quant à la capacité d'Eutelsat à se substituer à Starlink.L'action Eutelsat a commencé à grimper en flèche le lundi 3 mars, avant de bondir encore de 123 % le lendemain pour atteindre 4,50 euros. Le jour suivant, à la clôture du marché, l'action dépassait 8 euros, soit un bond de plus de 500 % par rapport au début de la semaine. L'action a progressé de 229 % depuis le début de l'année 2025. Mais malgré le bond réalisé cette semaine, les actions d'Eutelstat sont encore bien en deçà des sommets atteints par le passé.L'action Eutelsat a atteint environ 33 dollars au milieu de l'année 2015 et n'a cessé de décliner au cours de la dernière décennie. La société a souffert de la popularité croissante des satellites en orbite basse, tels que le réseau de satellites Starlink. Starlink et les services similaires, dont Kuiper de Jeff Bezos, ont de plus en plus éclipsé les activités traditionnelles d'Eutelsat, qui reposaient principalement sur des satellites placés en orbite terrestre plus élevée.Eutelsat a récemment fusionné avec le fournisseur d'accès à Internet par satellite OneWeb, qui a été sauvé de la faillite en 2020 par le Royaume-Uni et le géant indien Bharti Global . Cette fusion permet à Eutelsat de disposer d'une constellation de satellites en orbite basse avec laquelle il peut rivaliser.Joanna Darlington, porte-parole d'Eutelsat, a déclaré à Bloomberg News : « les solutions OneWeb peuvent constituer une alternative pour certaines applications gouvernementales et de défense ». Elle a également ajouté que les services en orbite terrestre basse d'Eutelsat sont déjà utilisés en Ukraine.En attendant, on ne sait pas si Starlink sera coupé en l'Ukraine. Elon Musk a démenti les allégations d'un rapport de Reuters datant de fin février. Selon ce rapport, des responsables américains envisagent de couper Starlink en Ukraine si cette dernière rejette un accord sur les minéraux avec Washington.Et si les États-Unis paient en partie l'abonnement de l'Ukraine à Starlink, les pays européens financent également de nombreux terminaux. La Pologne, qui paie environ la moitié des terminaux Starlink de l'Ukraine, a déclaré qu'elle continuerait à les financer. L'UE étudierait également d'autres plans.Eutelsat discute avec l'Union européenne de la manière dont il pourrait contribuer à l'accès à l'Internet de l'Ukraine. Joanna Darlington, d'Eutelsat, a déclaré : « nous collaborons activement avec les institutions européennes et nos partenaires commerciaux pour permettre le déploiement rapide de terminaux utilisateurs supplémentaires ». Selon les experts, Eutelsat exploite le deuxième plus grand portefeuille de satellites en orbite basse après Starlink.Mais sa capacité à se substituer à Starlink d'Elon Musk en Ukraine suscite le scepticisme. « Jusqu'à présent, nous avons collaboré avec Starlink, mais il est clair que tout le monde nous demande aujourd'hui si nous pouvons remplacer le très grand nombre de terminaux que Starlink possède en Ukraine. C'est une question que nous étudions très activement », a déclaré Eve Berneke, PDG d'Eutelsat. Eutelsat aurait quelques milliers de satellites en Ukraine.« Par rapport aux 40 000 terminaux estimés de Starlink, Eutelsat en a quelques milliers actuellement en Ukraine, et tous ne sont pas sur le réseau. Nous parlons de plusieurs dizaines de fois ce chiffre si nous devions remplacer tous les terminaux Starlink », a déclaré Eve Berneket. Selon elle, Eutelsat dispose d'une multitude de fournisseurs de terminaux et d'un stock qu'ils pourraient rapidement déployer en Ukraine et de qualité militaire et commerciale.Eve Berneket a expliqué que cela nécessiterait un soutien financier et éventuellement logistique. Eutelsat ne fabrique pas ses propres terminaux et devrait travailler avec des fournisseurs. Pour l'instant, Eutelsat pourrait acheminer 2 000 terminaux supplémentaires vers l'Ukraine grâce à son stock disponible à très court terme. Cependant, selon le PDG d'Eutelsat, pour atteindre les 40 000 terminaux de Starlink, il faudrait quelques mois, pas des années.Eutelsat ne possède qu'un dixième de la flotte de Starlink. Sa constellation compte moins de 700 satellites, alors que Starlink en exploite plus de 7 000. Il exploite 35 satellites géostationnaires, qui orbitent à 33 000 au-dessus de la Terre, et environ 630 satellites en orbite basse, qui orbitent à environ 1 200 km au-dessus de la Terre. L'ensemble du système est un réseau partagé de satellites appartenant déjà aux États membres de l'Union européenne.Alors que les terminaux Internet s'appuient généralement sur les satellites en orbite basse parce qu'ils sont plus proches de la surface de la Terre, le porte-parole d'Eutelsat a déclaré que les 35 satellites en orbite géostationnaire pourraient également contribuer à renforcer la capacité Internet de l'Ukraine.