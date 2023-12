Ce système, connu sous le nom de liaisons optiques intersatellites (OISL), permet de transmettre des données plus rapidement et plus efficacement qu'en envoyant des signaux des satellites vers les stations terrestres, en passant par des câbles à fibre optique, puis en remontant vers d'autres satellites.", a déclaré aujourd'hui Rajeev Badyal, vice-président de la technologie du projet Kuiper, dans un communiqué de presse. "Amazon a déclaré que le système de laser infrarouge a été testé en utilisant deux prototypes de satellites qui ont été lancés en orbite terrestre basse en octobre. Le système a été capable de maintenir des vitesses de transmission de données de 100 gigabits par seconde (Gbps) sur une distance de près de 621 miles (1 000 kilomètres) pendant des fenêtres de test d'une heure ou plus.Le mois dernier, Amazon a indiqué que les premiers essais par satellite avaient enregistré un "", mais la société s'est abstenue de mentionner le système de liaison laser jusqu'à aujourd'hui. Amazon a déclaré que le test OISL a validé le dernier élément de l'infrastructure de communication du projet Kuiper. "", a déclaré M. Badyal.Stan Shull, fondateur d'une société de conseil spatial basée à Bellevue, dans l'État de Washington, appelée Alliance Velocity, a déclaré que la réussite du test OISL constituait un grand pas en avant dans la volonté du projet Kuiper de lancer sa constellation de 3 236 satellites et de mettre l'internet à haut débit à la disposition de dizaines de millions de personnes dans le monde qui sont mal desservies. La production de satellites devrait commencer sérieusement ce mois-ci dans une usine de Kirkland, dans l'État de Washington.", a déclaré M. Shull. "".Bien qu'Amazon ait considéré l'existence du système OISL comme une information confidentielle, la grande révélation d'aujourd'hui n'est pas vraiment un choc pour les observateurs attentifs. Il y a quatre ans, les offres d'emploi du projet Kuiper indiquaient qu'il prévoyait de développer un système de liaison laser à 100 Gbps. Il y a deux mois, Tim Farrar, consultant en télécommunications, a émis l'hypothèse qu'Amazon pourrait ne pas publier de photos de ses satellites parce qu'elle ne voulait pas révéler la présence de matériel de communication laser avant d'être prête à le faire.Le réseau Starlink de SpaceX, qui compte plus de 2 millions d'abonnés et a une longueur d'avance sur le projet Kuiper, tire déjà parti des liaisons optiques intersatellites. "", note M. Shull. "Quel est votre avis sur le sujet ?