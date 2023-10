L'occupation des orbites terrestres par de grandes constellations de satellites a fait l'objet d'une attention considérable ces dernières années. Environ 4 500 satellites Starlink et 630 satellites OneWeb seront en orbite en juillet 2023, mais ce n'est qu'un début. De récentes demandes de spectre radioélectrique auprès de l'Union internationale des télécommunications (UIT) suggèrent qu'une augmentation spectaculaire du nombre de satellites est possible, bien plus que les dizaines de milliers de satellites souvent annoncés. Des constellations bien plus importantes que Starlink de SpaceX ont été déposées, notamment une constellation de 337 320 satellites baptisée Cinnamon-937, dont la demande a été déposée en septembre 2021. En considérant l'espace orbital comme une ressource illimitée, l'humanité crée de graves problèmes de sécurité et de durabilité à long terme pour l'utilisation de l'orbite terrestre basse (LEO), y compris pour les activités scientifiques menées depuis l'espace et le sol. Les documents déposés par l'UIT constituent un avertissement, mais aussi une partie de la solution. Il est urgent que l'UIT et ses États membres adoptent des contrôles significatifs. L'occupation des orbites terrestres par de grandes constellations de satellites a fait l'objet d'une attention considérable ces dernières années. Environ 4 500 satellites Starlink et 630 satellites OneWeb seront en orbite en juillet 2023, mais ce n'est qu'un début. De récentes demandes de spectre radioélectrique auprès de l'Union internationale des télécommunications (UIT) suggèrent qu'une augmentation spectaculaire du nombre de satellites est possible, bien plus que les dizaines de milliers de satellites souvent annoncés. Des constellations bien plus importantes que Starlink de SpaceX ont été déposées, notamment une constellation de 337 320 satellites baptisée Cinnamon-937, dont la demande a été déposée en septembre 2021. En considérant l'espace orbital comme une ressource illimitée, l'humanité crée de graves problèmes de sécurité et de durabilité à long terme pour l'utilisation de l'orbite terrestre basse (LEO), y compris pour les activités scientifiques menées depuis l'espace et le sol. Les documents déposés par l'UIT constituent un avertissement, mais aussi une partie de la solution. Il est urgent que l'UIT et ses États membres adoptent des contrôles significatifs.

Le problème vient des "" de satellites de communication (semblables au Starlink d'Elon Musk, mais beaucoup plus grands, avec jusqu'à 300 000 satellites) qui fournissent des services internet depuis l'espace. Les scientifiques ont déjà prévenu que les satellites Starlink d'Elon Musk pourraient tuer quelqu'un au cours de la prochaine décennie. Starlink de Musks a lancé 4 500 satellites Starlink au cours des cinq dernières années et représente désormais plus de 50 % de tous les satellites actifs en orbite autour de la Terre. Jeff Bezos a lancé ses deux premiers satellites "" cette année, faisant craindre une course à l'espace entre les deux milliardaires.Les chercheurs écrivent : "".Les pays doivent déposer des demandes de spectre radioélectrique auprès de l'Union internationale des télécommunications (UIT) avant de pouvoir lancer des satellites, et des demandes récentes suggèrent que plus d'un million de satellites pourraient bientôt être lancés dans le cadre de 300 "méga-constellations". Les scientifiques mettent en garde contre une "" du nombre de satellites, qui pourrait même mettre en péril les missions scientifiques dans l'espace.Les chercheurs écrivent : "".La constellation Cinnamon-937, déposée au Rwanda, est la plus grande constellation déposée à ce jour.Andrew Falle, chercheur à l'Outer Space Institute de l'université de Colombie-Britannique et auteur principal de la nouvelle étude, a déclaré dans une interview accordée à Space.com : "".Les chercheurs affirment qu'il semble que les organisations déposent la même constellation auprès de plusieurs pays et que certains des satellites proposés pourraient ne jamais être lancés en raison de problèmes de financement ou de technologie. Le manque de clarté met en évidence le problème de la réglementation dans ce secteur, affirment les chercheurs, qui espèrent que la conférence mondiale des radiocommunications de cette année, qui se tiendra en novembre à Dubaï, permettra de mieux réglementer la question.Les chercheurs écrivent : "En 2019, l'UIT a introduit de nouvelles règles pour les constellations de satellites, selon lesquelles les pays doivent lancer 10 % d'une constellation dans les deux ans suivant le lancement du premier satellite, et l'ensemble de la constellation dans les sept ans.Falle a déclaré : "".Les milliers de satellites Starlink d'Elon Musk transmettent depuis l'espace des signaux pour un service d'internet à haut débit à des clients payants dans le monde entier. Le milliardaire de la technologie Musk a déclaré l'année dernière : "Nous pensons qu'il s'agit d'une étape clé sur la voie de l'établissement d'une ville autonome sur Mars et d'une base sur la Lune".Source : Chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique Pensez-vous que ces déclarations sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?