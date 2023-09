Les données de suivi des satellites ont été compilées par le site "satellitemap.space". SpaceX aurait perdu au total 212 satellites entre le 18 juillet et le 18 septembre 2023. C'est la première fois que Starlink perd un nombre aussi important de satellites sur une courte période. Les satellites précédemment perdus étaient généralement influencés par des éruptions solaires qui provoquent des changements d'orbite et endommagent les engins spatiaux. Les données montrent que le nombre de satellites Starlink détruits a augmenté régulièrement au cours des trois dernières années, mais un pic significatif peut être observé à partir du mois de juillet de cette année.On ne sait pas encore exactement de quel type de satellite il s'agit, en matière de modèle. S'il s'agit des nouveaux satellites Starlink régulièrement lancés par SpaceX, les experts indiquent que la société devra effectuer au moins 9 lancements de Falcon 9 pour compenser les satellites perdus. Les nouveaux satellites Starlink, connus sous le nom de " Starlink V2 Mini ", sont plus grands et offriraient une capacité à large bande quatre fois supérieure à celle des anciens satellites. Les nouveaux Starlink V2 Mini sont équipés d'antennes à réseau de phase améliorées et d'un système de propulsion électrique à l'argon plus efficace et plus puissant qu'auparavant.Starlink, un projet ambitieux lancé en 2018 par SpaceX, la société de fusée du milliardaire Elon Musk, a rapidement construit la plus grande constellation de satellites Internet en orbite terrestre basse et la plus grande constellation de satellites au monde en les lançant à l'aide de la fusée Falcon 9. Mais les améliorations apportées au vaisseau spatial et les contraintes liées à la fusée Falcon 9 ont réduit le nombre de satellites que l'entreprise peut lancer. Lors des derniers lancements, 22 satellites environ ont été lancés. Cela représente une réduction de près d'un tiers par rapport aux 60 satellites lancés par SpaceX au début de la mise en place de la constellation.Les satellites les plus récents sont des engins spatiaux de deuxième génération pour lesquels SpaceX a reçu l'autorisation de lancement il y a moins d'un an. Ils sont plus puissants et donc plus grands et plus lourds que les premiers satellites, ce qui limite la capacité du Falcon 9 à en contenir un grand nombre dans un seul carénage de charge utile. Le dernier lancement remonte au 16 septembre 2023 depuis Cap Canaveral, en Floride, et SpaceX a annoncé que la fusée Falcon 9 a placé 22 satellites en orbite terrestre basse avec succès. Cependant, l'entreprise n'a pas communiqué sur les pertes évoquées par les sites Web de suivi des satellites.L'on ignore exactement ce qui est à l'origine de la destruction des satellites. Mais certains experts évoquent la piste des éruptions solaires. Pour rappel, les satellites en orbite terrestre basse ou sur des orbites beaucoup plus éloignés doivent faire face à divers dangers qui peuvent les endommager ou les mettre hors service. SpaceX a dû faire face à un tel événement en février 2022, lorsqu'une éruption solaire a endommagé au moins 40 des satellites Starlink qu'elle venait de lancer. L'entreprise de fusée a confirmé que la chaleur de l'éruption solaire avait augmenté la densité de l'atmosphère et empêché les satellites Starlink de maintenir leur trajectoire.Pour atténuer ces risques, SpaceX a déployé des mesures telles que des panneaux solaires rétractables, qui permettent aux satellites de se replier en cas de collision. L'orbite basse des satellites réduit les risques de pollution par les débris spatiaux, car ceux-ci brûlent dans l'atmosphère terrestre au lieu de rester en orbite pendant une longue période avant de perdre de l'altitude en raison de la gravité. D'un autre côté, certains experts suggèrent que les satellites Starlink qui ont brûlé ont peut-être été retirés de leur orbite par SpaceX elle-même après qu'ils ont atteint leur fin de vie. Les satellites Starlink auraient une durée de vie moyenne de cinq ans.Cela signifie que les premiers satellites Starlink lancés en 2019 arrivent à leur fin de vie. « Les satellites Starlink sont conçus pour durer 5 ans et les premiers lots ont été lancés il y a maintenant 4 ans. Au fur et à mesure que la constellation arrivera à maturité, les satellites Starlink seront désorbités à peu près aussi vite qu'ils sont lancés. Il me semble que la viabilité à long terme de Starlink (si elle n'est pas déjà rentable) sera assurée si la fusée Starship d'Elon Musk atteint ses objectifs. Ainsi, SpaceX sera en mesure de lancer beaucoup plus de satellites à la fois. Les lancements deviendraient moins chers et les délais plus courts », a écrit un critique.Plus de 5 000 satellites Starlink ont été envoyés en orbite terrestre basse depuis lors. Parmi eux, environ 4 500 seraient actifs. Par ailleurs, certains experts ont mis en doute l'exactitude des chiffres liée aux récentes pertes, affirmant qu'ils semblaient anormalement élevés. Selon le site de suivi "satellitemap.space", ses données sont basées sur les informations publiques de suivi des satellites publiées sur "space-track.org" et ailleurs. Les données montrent qu'au 15 juillet 2023, 353 satellites Starlink s'étaient consumés dans l'atmosphère, et que ce chiffre a augmenté de plus de 200 engins spatiaux pour atteindre 568 satellites lors des derniers relevés.À titre de comparaison, seuls 248 satellites auraient brûlé au début de l'année. Le nombre de satellites détruits au cours des deux derniers mois est donc supérieur à celui des sept premiers mois de l'année. Bien que SpaceX informe régulièrement la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis de l'état de santé de la constellation Starlink, les rapports sont déposés sur une base semestrielle. Il est donc peu probable que les informations sur les satellites récemment brûlés soient disponibles rapidement. Les entreprises de Musk sont également connues pour leur silence assourdissant face aux demandes de commentaires des médias.Alors que son futur rival, Kuiper, filiale d'Amazon, s'apprête à lancer ses propres satellites expérimentaux, SpaceX s'est engagée à respecter les délais de la FCC pour lancer une partie de ses satellites de deuxième génération afin d'éviter les amendes.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'augmentation du nombre de satellites Starlink détruits ?Selon vous, quelle pourrait être la cause de cette augmentation ?