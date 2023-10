Déjà des polémiques

La réaction du public

Oui, technologiquement, c’est incroyable. Mais honnêtement, je trouve écœurant qu’une entreprise contrôlée par un seul homme soit autorisée à envoyer 30 000 déchets dans l’espace.



Le fait que le seul homme qui le contrôle soit un démagogue milliardaire (oui, Musk est désormais un leader politique) avec sa propre société de médias ne fait qu’empirer les choses.



La fréquence demandée est d'environ 126,5 GHz, 161,25 GHz et 170,75 GHz, elle est en fait au-dessus de la bande W telle que définie par l'IEEE qui est de 75 à 110 GHz, je pense que cela devrait être la bande IEEE G qui est de 110 à 300 GHz. Une recherche rapide n'a trouvé aucun article traitant de l'utilisation d'une fréquence aussi élevée pour les communications satellite-sol, cela semble donc être un territoire inexploré. Il semble que l’atténuation atmosphérique et l’évanouissement par la pluie seront plus graves. Je me demande si SpaceX compte sur des satellites plus gros avec un budget énergétique plus important pour les contrer.



Les orbites de ce dossier ITU sont :





C'est exactement la même chose que les orbites Starlink Gen2 déposées auprès de la FCC, donc je ne pense pas qu'il s'agisse d'une nouvelle constellation, il s'agit simplement de SpaceX qui ajoute une connexion de passerelle en bande G à la constellation Gen2 existante, et pour une raison quelconque, ils ne veulent pas passer par FCC pour ce faire.



Alors pourquoi Tonga ? Une chose qui mérite d’être mentionnée est que SpaceX a fourni un service Starlink gratuit aux Tonga lors de l’éruption volcanique et du tsunami de 2022, alors peut-être que de bonnes relations ont été établies en conséquence.



Enfin, la raison pour laquelle cela s'appelle "ESIAFI II" est qu'il existe en fait un satellite ESIAFI 1, c'est un ancien satellite de communication GEO qui a été acheté par Tongasat, qui est une société avec une histoire plutôt intéressante. Apparemment, ESIAFI signifie « Star Trail » (en tongien ?)

SpaceX a utilisé le royaume de Tonga comme source réglementaire pour sa demande, en passant par TongaSat, une société qui cherche à profiter de l’industrie satellitaire.Les Tonga, en forme longue le royaume des Tonga, sont un État de Polynésie, situé dans l'Ouest de l'océan Pacifique sud, à 744 km à l'est-sud-est des îles Fidji et à 875 km au sud de Wallis-et-Futuna. Le pays est réparti en trois archipels principaux comportant plus de 170 îles et îlots.Tongasat est l'agent agréé du Royaume des Tonga chargé d'effectuer et de coordonner les déclarations de satellite des Tonga auprès de l'Union internationale des télécommunications, puis d'autoriser ces déclarations de satellite aux opérateurs de satellite internationaux pour leur utilisation commerciale, en fait un pavillon de complaisance pour l'espace.Matt Nilson, le fondateur de Tongasat, avait auparavant créé une société de satellites, Advanced Business Communications Inc, et avait obtenu l'autorisation de lancer deux satellites ; le projet, cependant, échoua bientôt. Il a lancé Tongasat après avoir déménagé de San Diego aux Tonga pour prendre sa retraite en 1987.Grâce à des relations personnelles, Nilson a communiqué son idée à la princesse Salote Pilolevu Tuita, qui en a ensuite informé son père, le roi Taufa'ahau Tupou IV. Tāufa'āhau Tupou, intrigué en partie par les mauvais systèmes de communication des Tonga, a organisé une réunion formelle avec Nilson en novembre 1987. Nilson a convaincu le roi d'obtenir des créneaux orbitaux auprès de l'Union internationale des télécommunications ainsi que d'autres pays océaniens. En avril 1988, le gouvernement tongan a autorisé la société, officiellement créée sous le nom de Friendly Islands Satellite Communications Inc et enregistrée le 13 février 1989.L'objectif de Tongasat était à la fois de tirer un profit commercial des créneaux horaires et de créer un réseau régional dans le Pacifique pour promouvoir l'exploitation des satellites. Même si le gouvernement n'aurait pas à financer les opérations, il recevrait la moitié des bénéfices.TongaSat est donc une filiale de Friendly Islands Satellite Communications (FISCL), qui détient les droits d’exploitation des fréquences spatiales attribuées à Tonga par l’UIT. TongaSat a déjà collaboré avec SpaceX pour le déploiement de la constellation Starlink, qui compte actuellement environ 4200 satellites actifs sur 5100 lancés.La demande de SpaceX prévoit que les 29 988 satellites opèrent dans 288 plans orbitaux à des altitudes multiples entre 350 et 614 kilomètres. Elle indique également que les nouveaux satellites seraient capables d’opérer dans toutes les bandes de fréquences populaires pour les communications par satellite, c’est-à-dire les bandes Ka, Ku et W. SpaceX a proposé d’abandonner ses plans pour 7518 satellites déjà approuvés utilisant le spectre V-band, à condition que la FCC autorise la nouvelle demande à incorporer les fréquences V-band dans ses conceptions de deuxième génération.SpaceX n’a pas encore révélé les détails techniques et commerciaux de son projet ESIAFI II, ni le calendrier prévu pour son déploiement. La société a toutefois affirmé que son objectif était de fournir un accès Internet haut débit à faible latence à des milliards de personnes dans le monde, notamment dans les zones rurales et isolées. SpaceX fait face à la concurrence d’autres acteurs du marché des constellations en orbite terrestre basse (LEO), tels qu’Amazon, OneWeb et Telesat.Le choix de Tonga comme source réglementaire peut être considéré comme une stratégie astucieuse ou controversée, selon les points de vue. D’une part, il permet à SpaceX de bénéficier des droits d’exploitation des fréquences spatiales attribués à un petit pays insulaire qui n’a pas de programme spatial propre. D’autre part, il peut être perçu comme une forme d’exploitation ou de contournement des règles internationales, qui vise à éviter les contraintes ou les obligations imposées par les pays plus développés ou plus peuplés. Il peut également susciter des inquiétudes quant à la souveraineté et à la sécurité nationales des pays concernés par le réseau ESIAFI II.En conclusion, le projet ESIAFI II de SpaceX est ambitieux et innovant, mais il comporte également des risques et des incertitudes. Il faudra attendre de voir comment SpaceX parviendra à concrétiser sa vision et à répondre aux attentes du marché et de la société. Il faudra également surveiller l’évolution du cadre réglementaire et les réactions des parties prenantes, qui pourraient influencer le succès ou l’échec du projet.Certains trouvent cela dommage. Source : dépôt à l'ITU Quelles sont les mesures à prendre pour assurer la compatibilité, l’interopérabilité, la gestion du spectre et la réduction des débris spatiaux ?Quel est l’impact potentiel du projet ESIAFI II sur l’accès à Internet haut débit à faible latence dans le monde, notamment dans les zones rurales et isolées ? Quels sont les défis et les opportunités pour les utilisateurs, les fournisseurs de services et les autorités publiques ?Quelle est votre opinion sur la concurrence entre SpaceX et les autres acteurs du marché des constellations en orbite terrestre basse (LEO), tels qu’Amazon, OneWeb et Telesat ? Quels sont les facteurs clés de succès ou d’échec pour ces entreprises ? Quel est le rôle des organismes internationaux, tels que la FCC et l’UIT, dans la régulation de ce marché ?