un modèle carré de 28 centimètres de côté destiné aux particuliers et aux petites entreprises, qui offrira des vitesses allant jusqu'à 400 mégabits par seconde pour moins de 400 dollars ;

un modèle compact de 18 centimètres sur 18 centimètres, qui, selon Amazon, est le "terminal client le plus abordable" de Kuiper et qui offre également des vitesses allant jusqu'à 100 mégabits par seconde ;

un modèle de 48 centimètres par 76 centimètres qui servira les applications gouvernementales, de télécommunications et d'entreprise et atteindra des vitesses de 1 Gb/s. Le prix de ce modèle n'a pas encore été communiqué.

Le projet Kuiper d'Amazon vise à fournir un accès Internet haut débit rapide et abordable via une constellation de satellites en orbite terrestre basse. Avec ce projet, la société vise à couvrir des dizaines de millions de clients dans des communautés non desservies ou mal desservies par les télécoms dans le monde entier. En gros, c'est un concurrent direct du réseau Starlink de SpaceX. Contrairement à Starlink, Kuiper n'est pas encore opérationnel, puisqu’aucun des 3 000 satellites devant former la constellation n'a encore été lancé. Mais Amazon vient de franchir une étape en dévoilant les terminaux qui assureront la liaison entre Kuiper et les appareils au sol.Amazon a présenté trois différents types d'antennes satellites. Les utilisateurs peuvent installer l'une des trois antennes afin de se connecter aux satellites Kuiper. Les terminaux, les satellites et les terminaux au sol seront tous alimentés par une puce conçue par Amazon, appelée Prometheus. Selon le géant américain des services cloud, cette puce "combine la puissance de traitement d'une puce modem 5G que l'on trouve dans les smartphones modernes, la capacité d'une station de base cellulaire à gérer le trafic de milliers de clients à la fois, et la capacité d'une antenne de liaison à micro-ondes à prendre en charge une puissante connexion point à point".La puce Prometheus devrait permettre à chaque satellite de traiter jusqu'à un térabit par seconde de données. Les trois modèles de terminaux sont les suivants :« Notre objectif avec le projet Kuiper n'est pas seulement de connecter les communautés non desservies et mal desservies, mais également de les ravir par la qualité, la fiabilité et la valeur de leur service. Depuis le premier jour, chaque décision technologique et commerciale que nous avons prise s'est concentrée sur ce qui offrirait la meilleure expérience à nos clients dans le monde, et notre gamme de terminaux clients reflète ces choix », a déclaré Rajeev Badyal, vice-président de la technologie du projet Kuiper. Deux prototypes des satellites Kuiper devraient être lancés ce semestre à bord d'une fusée Vulcan Centaur de United Launch Alliance.En février, le projet Kuiper a reçu l'approbation de la FCC (Federal Communications Commission) des États-Unis pour déployer plus de 3 000 satellites, ce qui inclut la clause selon laquelle Amazon doit retirer les satellites de la constellation à la fin de leurs missions d'une durée de sept ans. Dans l'ensemble, le projet Kuiper prévoit actuellement 83 lancements de satellites au cours des cinq prochaines années. En avril dernier, Amazon a signé des accords avec Arianespace, Blue Origin et United Launch Alliance pour atteindre cet objectif. Ces accords laissaient commodément de côté SpaceX, l'un des principaux concurrents du projet Kuiper.Mais quelques mois plus tard, Amazon a changé son fusil d'épaule et le vice-président senior Dave Limp a évoqué la possibilité qu'Amazon se coordonne avec SpaceX pour les lancements afin de respecter le calendrier ambitieux. Le déploiement fixé à 2024 permettrait à Amazon de respecter l'obligation réglementaire de lancer la moitié de son réseau Kuiper d'ici à 2026. Limp, qui supervise les appareils grand public d'Amazon, a déclaré que l'entreprise prévoyait de fabriquer 3 à 5 satellites par jour pour atteindre cet objectif. « Nous effectuerons certainement des tests bêta avec des clients commerciaux en 2024 », a ajouté Limp.Amazon, qui prévoit d'investir plus de 10 milliards de dollars dans le réseau Kuiper, considère que son expérience dans la production de millions d'appareils à partir de sa centrale d'électronique grand public constitue un avantage par rapport à son rival SpaceX, dont le réseau Starlink compte déjà près de 4 000 satellites en orbite terrestre basse. SpaceX a récemment dévoilé ses satellites Starlink "V2 Mini" de nouvelle génération et affirme qu'ils offrent une capacité par satellite 4 fois supérieure à celle des versions précédentes. Ces nouveaux satellites représentent l'avenir de la constellation Starlink et un premier lot de 21 satellites a déjà été lancé.Les satellites V2 Mini seront exploités dans le cadre de la licence FCC Starlink Gen2 de SpaceX, qui autorise actuellement la société à lancer jusqu'à 7 500 satellites sur un total nominal de 29 998. En même temps qu'elle continue à compléter sa constellation Starlink Gen1 de 4 408 satellites avec des satellites V1.5 plus petits, SpaceX a déjà commencé à lancer en orbite terrestre basse les mêmes petits satellites V1.5 sous la licence Gen2. À terme, ces satellites plus petits et moins performants seront probablement remplacés par des satellites V2 plus grands. En fait, SpaceX a construit des satellites V2 de taille moyenne et taille normale.« Les V2 Mini sont plus petits que les satellites V2 (d'où leur nom). Toutefois, ne vous laissez pas tromper par leur nom. Les V2 Mini comprennent des antennes réseau à commande de phase plus avancées et l'utilisation de la bande E pour le backhaul, ce qui permettra au réseau Starlink de fournir environ quatre fois plus de capacité par satellite que les itérations précédentes », a déclaré SpaceX dans un communiqué. L'entreprise n'a pas précisé la quantité de données que chaque satellite V2 Mini peut fournir, mais les satellites Starlink de première génération ont été conçus pour une capacité globale de liaison descendante de 17 à 23 Gb/s par satellite.Source : Amazon Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des antennes paraboliques du projet Kuiper ?