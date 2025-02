Starlink dépasse les 4 millions d'abonnés, consolidant ainsi sa position dominante sur le marché de l'internet par satellite

Starlink is connecting more than 4M people with high-speed internet across 100+ countries, territories and many other markets.



Thank you to all of our customers around the world! 🛰️🌎❤️ → https://t.co/zR6w4t1qM9 pic.twitter.com/sk7wucihxH — Starlink (@Starlink) September 26, 2024

L'entreprise multiplie les cibles, s'attaquant à divers secteurs d'activité

Starlink est désormais moins cher que le principal fournisseur d'accès à Internet fixe dans certains pays d'Afrique

Les défis et controverses autour de la domination de Starlink

Une autre zone d'ombre au tableau : son PDG, Elon Musk

Deux nouvelles estimations indépendantes du chiffre d'affaires du service Internet Starlink de SpaceX suggèrent qu'il est en pleine croissance, ayant presque triplé en seulement deux ans. Une projection actualisée des analystes de Quilty Space estime que le service a généré 7,8 milliards de dollars de revenus en 2024, dont environ 60 % proviennent des consommateurs qui s'abonnent au service. De même, la publication Payload a estimé que Starlink avait généré 8,2 milliards de dollars de revenus l'année dernière.Ces estimations indiquent que Starlink a produit quelques centaines de millions de dollars de flux de trésorerie disponible pour SpaceX en 2024. Toutefois, comme les revenus devraient bondir en 2025 pour dépasser les 12 milliards de dollars, Quilty Space estime que le flux de trésorerie disponible atteindra environ 2 milliards de dollars. SpaceX étant une société privée, ses chiffres financiers ne sont pas publics.En juin 2024, SpaceX a révélé pour la première fois quelques images officielles de sa nouvelle antenne Starlink Mini . Il s'agit d'une antenne d'Internet par satellite portable dotée d'un système Wi-Fi intégré et pouvant tenir dans un sac à dos. Les premières images montrent que la nouvelle antenne est conçue pour être facile à ranger, à transporter et à déployer. Starlink Mini pourrait coûter "deux fois moins cher" que l'antenne standard.En septembre, un rapport a révélé que Starlink a officiellement dépassé les 4 millions d'abonnés dans le monde , enregistrant une croissance rapide malgré une concurrence de plus en plus forte. SpaceX a confirmé la nouvelle, après que le président de la société, Gwynne Shotwell, a laissé entendre le 23 septembre que le service atteindrait cette marque dans les jours à venir. Il s'agit d'une réussite remarquable pour Starlink, qui n'a franchi le cap des 3 millions d'abonnés qu'en mai 2024, ce qui souligne l'accélération de la croissance de l'entreprise sur le marché de l'internet par satellite.Depuis son lancement en version bêta en octobre 2020, Starlink s'est rapidement développé, passant de 1 million d'abonnés en décembre 2022, à 2 millions en septembre 2023, et maintenant à 4 millions quelques mois plus tard. Le service fonctionne grâce à une vaste constellation de près de 6 000 satellites, fournissant l'internet par satellite à des utilisateurs dans près de 100 pays, y compris en s'étendant à des régions auparavant mal desservies comme l'Afrique et les îles du Pacifique.En lançant des milliers de satellites et en développant un service Internet basé sur l'orbite terrestre basse - où la proximité des satellites par rapport au sol permet d'offrir un service nettement plus rapide et avec moins de latence que les satellites dans l'espace géostationnaire - SpaceX a déjà dépassé les réseaux de communication basés dans l'espace développés précédemment.À la fin de l'année dernière, Starlink comptait 4,6 millions d'abonnés. Caleb Henry, directeur de la recherche chez Quilty, a fait remarquer que les anciens opérateurs historiques, Hughes et ViaSat, comptaient ensemble 2,2 millions d'abonnés à leur apogée il y a environ 5 ans, principalement en Amérique du Nord, avec quelques abonnés en Amérique du Sud et un peu en Europe. Starlink devrait compter 3 millions d'abonnés supplémentaires rien que cette année.SpaceX a d'autres secteurs d'activité importants, notamment des clients gouvernementaux, en particulier le ministère américain de la défense, ainsi que des segments maritimes (75 000 navires équipés de Starlink ainsi que 300 navires de croisière) et aériens.« Si SpaceX construisait le système Starlink pour financer une colonie martienne, nous avons la preuve que l'entreprise générera le type de flux de trésorerie libre qui permettrait de financer cette entreprise », a déclaré Chris Quilty, co-chef de la direction et président de Quilty Space.Les deux nouvelles analyses indiquent qu'au cours de la dernière décennie, SpaceX a mis en place une solide activité d'Internet spatial avec des terminaux au sol abordables, des passerelles sophistiquées dans le monde entier, plus de 7 000 satellites en orbite et une activité de lancement réutilisable pour desservir le réseau. De nouvelles technologies se profilent à l'horizon, avec des satellites V3 plus grands qui seront lancés par le véhicule Starship de SpaceX, et la promesse d'une connectivité Internet directe qui ne nécessite pas de terminal au sol.Il y a également beaucoup de place pour une croissance de la part de marché dans les territoires existants ainsi que dans les grands pays comme l'Inde, où SpaceX cherche à accéder au marché et à fournir un service Internet.Une analyse de Rest of World indique que dans au moins cinq des seize pays africains où le service est disponible, un abonnement mensuel à Starlink est moins cher que celui proposé par le principal fournisseur d'accès à l'internet fixe.Au Ghana par exemple, le coût de l’abonnement mensuel à Starlink est deux fois moins élevé que celui du service proposé par le fournisseur d'accès local. Rest of World en a identifié d'autres : Kenya, Ghana, Zimbabwe, Mozambique et Cap-Vert.Les prix de l’abonnement mensuel à Starlink varient considérablement, de 10 $ au Kenya à 50 $ en Eswatini. Pour la plupart des pays d'Afrique, le plan Starlink le moins cher coûte entre 28 et 34 dollars par mois.Rest of World a déterminé les principaux fournisseurs de services internet fixes à partir de rapports publiés par l'autorité des communications de chaque pays, et a obtenu les prix les plus bas sur le site web de chaque société. Les prix ont été convertis en dollars américains pour faciliter les comparaisons.Pour réaliser cette analyse, Rest of World a comparé le prix du service résidentiel de Starlink au plan Internet fixe illimité le moins cher proposé par les principaux fournisseurs de services Internet le 9 janvier 2025.Le coût du matériel Starlink peut néanmoins s’avérer être un frein pour l’acquisition du service par le plus grand nombre des populations africaines dont seulement 38 % ont accès à Internet, d’après des chiffres des Nations Unies.Si la croissance de Starlink est impressionnante, elle soulève également de nombreuses critiques et interrogations sur ses implications à long terme. D’un point de vue économique, l’expansion rapide de l’entreprise pourrait engendrer un quasi-monopole dans le domaine de l’Internet par satellite, rendant difficile l’émergence de concurrents capables de rivaliser avec son infrastructure déjà bien établie. Alors que des entreprises comme Amazon (avec son projet Kuiper) tentent d’entrer sur ce marché, la suprématie de Starlink pourrait limiter la diversité des offres et freiner l’innovation.D’un point de vue environnemental, la prolifération des satellites en orbite basse pose la question de la pollution spatiale. Avec plus de 6 500 satellites déjà déployés et des milliers d’autres prévus, les risques de collisions et la multiplication des débris spatiaux deviennent préoccupants. Des experts craignent que cette saturation ne compromette la sécurité des opérations spatiales futures, voire ne rende certaines orbites inutilisables à long terme.Sur le plan géopolitique, l’influence de Starlink suscite des tensions avec plusieurs gouvernements. En offrant un accès Internet indépendant des infrastructures locales, le service est parfois perçu comme une menace pour la souveraineté numérique des États. Certains pays, comme la Chine et la Russie, ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’utilisation de Starlink à des fins militaires ou comme outil d’ingérence étrangère. D’autres hésitent à accorder des licences d’exploitation, préférant réguler l’accès à ces technologies pour préserver leurs propres marchés de télécommunications.Enfin, la question de l’accessibilité financière reste un défi majeur. Si Starlink permet de connecter des zones reculées autrefois privées d’Internet haut débit, son coût demeure élevé pour une grande partie de la population mondiale. Dans des pays en développement, le prix de l’abonnement et du matériel représente un frein important à l’adoption massive du service, limitant son impact sur la réduction de la fracture numérique.Starlink se trouve aujourd'hui à un moment charnière. L'entreprise possède tout le potentiel évoqué plus haut, mais le fondateur de SpaceX, Elon Musk, est devenu une figure de plus en plus importante et controversée de la politique américaine et mondiale. Beaucoup de gens et de gouvernements sont de plus en plus mal à l'aise avec le comportement de Musk, son insertion dans la politique intérieure et extérieure, et le pouvoir qu'il exerce au sein de l'administration Trump.À court terme, cela pourrait être bénéfique pour les activités de Starlink. Le Financial Times a noté que les entreprises américaines, dans un effort pour approfondir les liens avec l'administration Trump, se sont « acoquinées » avec Musk et son empire commercial. Cela inclut Starlink, avec United Airlines qui accélère une collaboration pour l'utilisation du service sur sa flotte , ainsi que des accords avec Oracle et Apple. Apple, par exemple, s'est associé à SpaceX pour offrir la connectivité satellite Starlink à l'iPhone Dans le même temps, les activités de Musk pourraient compliquer la tâche de Starlink à long terme dans les pays qui cherchent à le punir, lui et ses entreprises. Par exemple, la Canadian Broadcasting Corporation a rapporté lundi que le leader progressiste-conservateur Doug Ford allait déchirer le contrat de près de 100 millions de dollars conclu entre l'Ontario et Starlink à la suite des droits de douane américains appliqués à la quasi-totalité des produits canadiens.Le contrat, signé en novembre, visait à fournir l'internet à haut débit à 15 000 foyers et entreprises éligibles dans les communautés rurales, éloignées et nordiques d'ici juin de cette année. Musk « fait partie de l'équipe Trump qui veut détruire les familles, les revenus, les entreprises », a déclaré Ford lors d'une conférence de presse lundi. « Il veut enlever de la nourriture de la table des gens - des gens qui travaillent dur - et je ne vais pas le tolérer ».Sources : vidéo dans le texte, Quilty Space Starlink peut-il réellement concurrencer les fournisseurs d’accès Internet traditionnels à long terme ?Le succès de Starlink est-il dû à une réelle innovation ou à l'absence de concurrence dans certaines régions ?Les gouvernements devraient-ils réglementer davantage l’accès à Starlink pour éviter un monopole sur Internet par satellite ?L’empreinte environnementale de la multiplication des satellites Starlink est-elle justifiable face aux bénéfices apportés ?Comment Starlink peut-il gérer les conflits géopolitiques, notamment lorsqu’il fournit Internet dans des pays en crise ?