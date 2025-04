Les chiffres de Starlink pourraient faire s'effondrer la valorisation de SpaceX. Malgré le succès apparent, le réseau Internet d'Elon Musk fait face à des problèmes de capacité et d'accessibilité financière

Starlink d'Elon Musk a connu une croissance rapide en cinq ans

Préoccupations et risques associés à la réussite de Starlink

Limitations techniques

capacité réseau limitée : les satellites Starlink ne sont tout simplement pas en mesure de desservir un grand nombre de clients Internet dans les zones densément peuplées, et dans les régions rurales, la population qui peut se permettre de payer ses prix élevés est limitée ;

coûts élevés : le terminal à 450 € et l'abonnement mensuel (40 €) restent prohibitifs pour les ménages ruraux africains ;

Concurrence

Amazon Kuiper (de Jeff Bezos) menace la domination de Starlink grâce aux ressources financières et logistiques d'Amazon ;

AST SpaceMobile et Globalstar rivalisent sur les services d'urgence en zones reculées ;

IRIS² : initié par l'Union européenne, le projet IRIS² vise à déployer une constellation de 290 satellites pour fournir des services de communication sécurisés à travers l'Europe et au-delà, avec des services attendus d'ici 2030 ;

etc.

Les frasques d'Elon Musk pourraient nuire à Starlink et SpaceX

La fusée géante Starship d'Elon Musk n'est toujours pas prête

Elon Musk a lancé SpaceX avec deux objectifs principaux : réduire les coûts des vols spatiaux et coloniser la planète Mars. La colonisation de la planète rouge sera très coûteuse, bien qu'aucune estimation ne permette pour l'instant de savoir combien une telle entreprise pourrait coûter. En attendant, Elon Musk tente de gagner de l'argent en se servant des fusées de SpaceX pour construire un gigantesque réseau d'Internet par satellite appelé Starlink.« Starlink est la façon dont nous payons pour que l'humanité se rende sur Mars », a déclaré Elon Musk dans un billet sur son réseau social X (ex-Twitter) l'année dernière. Starlink vend un accès à Internet à haut débit aux habitants des zones rurales dans le monde entier. Les progrès de Starlink ont été stupéfiants SpaceX a rapidement construit une constellation de plus de 7 000 satellites en orbite basse. Selon certaines estimations, Starlink représente environ 62 % de tous les engins spatiaux actifs qui tournent autour de la planète. Starlink gagne de l'argent grâce à ces satellites en offrant un accès à Internet aux avions et aux bateaux, et en vendant une version militaire appelée Starshield, qui offre des communications sécurisées et des capacités de surveillance.Toutefois, sa plus grande opportunité est de loin l'accès à l'Internet résidentiel à haut débit, un marché qui, selon le cabinet d'études Quilty Space, devrait représenter 63 % du chiffre d'affaires de Starlink cette année. En mars 2025, moins de cinq ans après sa mise en service, Starlink a atteint 5 millions de clients, soit plus du double du marché des précédents opérateurs historiques de télécommunications par satellite (Viasat et Hughes) à leur apogée.Le président de SpaceX, Gwynne Shotwell, a déclaré à la fin de l'année dernière que Starlink est devenu rentable. En outre, Chris Quilty, fondateur de Quilty Space, estime que Starlink est en passe d'augmenter son chiffre d'affaires de 58 % en 2025 pour atteindre 12,3 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des entreprises les plus rapides à atteindre la barre des 11 chiffres. « Ce sont des chiffres stupéfiants », a déclaré Chris Quilty à Forbes.Les analystes de Morgan Stanley ont déclaré que des sommets bien plus élevés sont à venir : ils prévoient qu'en 2030, SpaceX accumulera 65 milliards de dollars de revenus et 16 milliards de dollars de bénéfices nets, Starlink représentant à lui seul 72 % de ces revenus et 82 % de ces bénéfices.Les attentes élevées à l'égard de Starlink sont l'une des principales raisons pour lesquelles les investisseurs se sont empressés d'injecter de l'argent dans SpaceX. Sa valorisation a atteint 350 milliards de dollars en décembre lors d'une vente d'actions d'initiés, ce qui en fait la société privée la plus précieuse au monde.Mais l'importance de Starlink dans le modèle économique de SpaceX suscite de nombreuses préoccupations. Alors que le désarroi du DOGE d'Elon Musk et la baisse des ventes de véhicules dans le monde entier ont fait chuter l'action Tesla de près de 55 %, SpaceX continue de voler au secours des investisseurs. Toutefois, les réalités économiques et les limites physiques de la connectivité Internet depuis l'espace pourraient mettre à mal les bonnes vibrations.Certains analystes craignent que SpaceX ne soit lui aussi confronté à des difficultés, car le potentiel de Starlink n'est pas aussi élevé que les investisseurs semblent le souhaiter. Comme pour Tesla, il s'agit en partie de savoir dans quelle mesure les investisseurs adhèrent à la vision grandiose du milliardaire Elon Musk et si ces derniers sont prêts à négliger les aspects financiers. Les experts craignent que la croissance de Starlink ne se heurte bientôt à un plafond.Tim Farrar, consultant indépendant en télécommunications, a déclaré à propos d'Elon Musk : « il n'arrête pas de sortir des lapins de son chapeau, qu'on les croie ou non, à propos de ses robots, de ses voitures autonomes, de sa ville sur Mars ou de ses projets en matière d'intelligence artificielle. Cependant, je ne pense pas que Starlink seul, tel qu'il existe aujourd'hui, et la vision raisonnable de sa croissance future puissent soutenir ce type d'évaluation ».Selon plusieurs experts, les perspectives optimistes à l'égard de Starlink ne tiennent pas compte de certains défis associés à la croissance du réseau. « L'évaluation n'est pas cohérente avec les réalités techniques de la constellation telle que nous la connaissons aujourd'hui », a déclaré Pierre Lionnet, économiste de l'association commerciale européenne Eurospace. Les défis auxquels Starlink est confronté comprennent notamment :Elon Musk n'a jamais prétendu que Starlink ferait autre chose que de connecter des zones éloignées et peu peuplées pour lesquelles il était trop coûteux d'installer des câbles à fibre optique. « Starlink n'est pas une menace énorme pour les télécoms. Je tiens à être très clair : ce n'est pas le cas », a-t-il déclaré lors d'une conférence sur les satellites en 2020. Selon lui, l'opportunité commerciale totale pouvait atteindre 30 milliards de dollars par an.Morgan Stanley prévoit que Starlink générera un chiffre d'affaires de 48 milliards de dollars en 2030. L'évaluation de Tim Farrar est plus modérée ; il pense que 20 milliards de dollars sont plus probables. SpaceX pourrait remporter des milliards de dollars de nouveaux contrats fédéraux sous l'administration Trump.Cela pourrait inclure l'accès à des milliards de subventions fédérales pour accroître l'accès à Internet dans les zones rurales aux États-Unis, dont SpaceX a été exclue sous l'administration Biden. Le gouvernement américain représentait environ un quart du chiffre d'affaires de Starlink en 2024. D'un autre côté, Starlink risque également de perdre des milliards d'affaires à l'international, en raison du rejet des liens étroits d'Elon Musk avec Donald Trump.En réponse aux droits de douane américains, la province canadienne de l'Ontario a annulé un contrat de 68 millions de dollars avec Starlink pour connecter des maisons et des entreprises éloignées à l'Internet à haut débit. L'Italie a interrompu les négociations sur un contrat potentiel de 1,5 milliard de dollars pour des communications gouvernementales sécurisées, en raison de l'indignation suscitée par les menaces de couper l'accès de l'Ukraine à Starlink.Cette tension pourrait être une aubaine pour les concurrents qui ont eu du mal à suivre Starlink et inciter d'autres gouvernements à lancer leurs propres constellations de satellites, comme Taiwan et l'Union européenne, afin de ne pas être trop dépendants d'Elon Musk et des États-Unis. Les actions d'Eutelsat, qui exploite le réseau de satellites OneWeb, ont grimpé en flèche , après que l'Union européenne s'est tournée vers lui pour remplacer Starlink en Ukraine.La Chine travaille sur pas moins de trois constellations alternatives. La plus avancée, SpaceSail, détenue par le gouvernement, a lancé 90 satellites sur une constellation qui devrait compter 15 000 satellites d'ici à 2030, et elle s'efforce activement de s'internationaliser. SpaceSail a conclu des accords pour offrir Internet dans trois pays où Starlink a connu des problèmes politiques : le Brésil, le Kazakhstan et la Malaisie : le Brésil, le Kazakhstan et la Malaisie.La fusée Starship est un élément essentiel de l'argumentaire de Starlink et de SpaceX en général. La fusée géante, dont les deux derniers lancements d'essai se sont soldés par des explosions en vol, a une capacité de...