Amazon Leo, anciennement connu sous le nom de Project Kuiper, est une filiale d'Amazon créée en 2019 afin de déployer une grande constellation de satellites Internet fournissant une connectivité haut débit à faible latence. Le nom de code original du projet s'inspirait de la ceinture de Kuiper. En juillet 2020, la Commission fédérale des communications a autorisé Amazon à déployer 3 236 satellites en orbite terrestre basse. Le déploiement est prévu en cinq phases, le service devant démarrer après la mise en orbite des 578 premiers satellites. Selon les termes de sa licence, Amazon doit lancer et exploiter la moitié de la constellation d'ici le 30 juillet 2026, et le reste d'ici le 30 juillet 2029.
En 2023, Amazon a reconnu que ses satellites du projet Kuiper utiliseront des liaisons laser pour communiquer entre eux. Amazon a déclaré que le système de laser infrarouge a été testé en utilisant deux prototypes de satellites qui ont été lancés en orbite terrestre basse en octobre. Le système a été capable de maintenir des vitesses de transmission de données de 100 gigabits par seconde (Gbps) sur une distance de près de 621 miles (1 000 kilomètres) pendant des fenêtres de test d'une heure ou plus.
Récemment, le service a été rebaptisé Amazon Leo. Amazon a également déclaré qu'il allait commencer à autoriser certaines entreprises à tester son service Internet depuis l'espace récemment rebaptisé, qui vise à concurrencer Starlink de SpaceX. Certaines entreprises sélectionnées pourront tester le matériel et les logiciels de production d'Amazon Leo dans le cadre d'un « aperçu pour les entreprises » du service « avant un déploiement plus large », a déclaré la société. Le programme de test permettra à Amazon de recueillir des commentaires et d'« adapter des solutions à des secteurs spécifiques » avant un lancement plus large, a déclaré la société.
Au début du mois, Amazon a renommé son offre d'Internet par satellite, passant de Project Kuiper à Amazon Leo, et a lancé un nouveau site web pour commercialiser le service. Le nom fait référence à l'orbite terrestre basse (low Earth orbit ), une région de l'espace située à moins de 1 200 miles de la surface de la Terre et où se concentrera la constellation de satellites d'Amazon. Il y a six ans, Amazon a dévoilé son projet de construire une constellation de 3 236 satellites en orbite basse, conçus pour fournir un accès Internet haut débit à faible latence aux consommateurs, aux entreprises et aux gouvernements, grâce à des terminaux de forme carrée.
Depuis avril, l'entreprise a envoyé plus de 150 satellites dans l'espace grâce à une série de lancements de fusées gérés par des partenaires tels que United Launch Alliance et SpaceX, la société d'Elon Musk. Elle vise à concurrencer Starlink, propriété de SpaceX, qui domine actuellement le marché et compte près de 9 000 satellites en orbite. Amazon a conclu des accords avec JetBlue, L3Harris et le réseau Internet australien NBN, entre autres. Amazon a déclaré qu'elle expédiait des unités de ses terminaux « Pro », ainsi que ses antennes « Ultra », aux membres de son programme de prévisualisation pour les entreprises.
La société a récemment dévoilé le design final de son modèle Ultra, qui offrira des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 1 gigabit par seconde et des vitesses de chargement allant jusqu'à 400 mégabits par seconde grâce à une puce en silicium personnalisée développée en interne, « ce qui en fait l'antenne à réseau phasé commerciale la plus rapide actuellement en production ». Amazon a déclaré qu'elle prévoyait d'étendre le programme à davantage de clients à mesure qu'elle augmenterait la couverture et la capacité du réseau Leo.
En avril, un rapport a révélé qu'Amazon naurait construit à ce jour que « quelques douzaines » de satellites, un chiffre modeste comparé aux plus de 7 000 déjà en orbite pour Starlink, son principal concurrent dans la course à lInternet par satellite. Le rythme lent de production, associé à des retards de lancement, pourrait contraindre Amazon à demander une prolongation auprès de la Federal Communications Commission (FCC), indique le rapport.
Voici l'annonce d'Amazon :
Amazon Leo lance sa nouvelle antenne « Ultra » à débit gigabit et commence les préversions pour les entreprises
Avec plus de 150 satellites en orbite et les premiers tests réseau en cours, Amazon Leo (anciennement Project Kuiper) partage de nouvelles informations sur son matériel, ses services et ses capacités destinés aux entreprises, et lance un nouveau programme de prévisualisation permettant à certaines entreprises clientes de commencer à tester les services Amazon Leo avant leur déploiement commercial à plus grande échelle l'année prochaine.
Amazon Leo est conçu pour étendre l'accès à un Internet fiable et haut débit à ceux qui se trouvent hors de portée des réseaux existants, notamment les millions d'entreprises, d'entités gouvernementales et d'organisations opérant dans des endroits sans connectivité fiable. Amazon Leo contribuera à combler les lacunes critiques en matière de connectivité dans les principaux secteurs, de l'énergie et de la fabrication aux médias et aux transports. Ces annonces représentent une nouvelle étape importante pour le programme, qui passe de la phase de déploiement à celle de l'exploitation commerciale.
« Amazon Leo représente une opportunité considérable pour les entreprises opérant dans des environnements difficiles », a déclaré Chris Weber, vice-président des activités grand public et entreprises pour Amazon Leo. « De la conception de nos satellites et de notre réseau à notre gamme d'antennes à réseau phasé haute performance, nous avons conçu Amazon Leo pour répondre aux besoins de certains des clients commerciaux et gouvernementaux les plus complexes qui soient, et nous sommes ravis de leur fournir les outils dont ils ont besoin pour transformer leurs opérations, où qu'ils se trouvent dans le monde. »
« Ayant déjà collaboré avec Amazon, nous savions qu'Amazon Leo partagerait notre passion pour l'innovation axée sur le client », a déclaré Marty St. George, président de JetBlue. « Le choix d'Amazon Leo reflète notre engagement à rester à l'avant-garde de ce que les clients attendent le plus lorsqu'ils voyagent, à savoir des performances rapides et fiables et une grande flexibilité dans notre Wi-Fi gratuit en vol. »
Découvrez Amazon Leo Ultra
Amazon a dévoilé le design final d'Amazon Leo Ultra, un terminal avancé de niveau entreprise qui offre les meilleures performances de sa catégorie pour les applications exigeantes des secteurs privé et public. L'antenne réseau phasée full-duplex offre des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 1 Gbit/s et des vitesses de chargement allant jusqu'à 400 Mbit/s, ce qui en fait l'antenne réseau phasée commerciale la plus rapide actuellement en production.
Leo Ultra est conçu pour résister aux éléments grâce à sa conception durable et résistante aux intempéries, capable de supporter des températures élevées et basses, des précipitations et des vents violents. Son design élégant et intégré élimine les pièces mobiles tout en permettant une installation rapide et un fonctionnement fiable dans un large éventail d'emplacements.
L'antenne est alimentée par une puce en silicium personnalisée conçue par Amazon Leo et intègre la conception de radiofréquence (RF) et les algorithmes de traitement du signal exclusifs d'Amazon qui maximisent le débit tout en minimisant la latence, des facteurs essentiels pour des applications telles que la vidéoconférence, la surveillance en temps réel et le cloud computing. Leo Ultra offre également des capacités de mise en réseau avancées, notamment des capacités de téléchargement et de chargement simultanés et une intégration transparente avec l'infrastructure réseau existante de l'entreprise.
Connectivité sécurisée et fiable
Amazon Leo offrira des fonctionnalités de niveau entreprise, notamment des outils de gestion de réseau faciles à utiliser, un cryptage avancé sur l'ensemble du réseau et une assistance client prioritaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le service est conçu pour prendre en charge les applications métier critiques, notamment le traitement des données en temps réel, la gestion des opérations à distance et les communications sécurisées pour les équipes travaillant sur le terrain. Il se connecte également directement à Amazon Web Services (AWS), ainsi qu'à d'autres réseaux cloud et sur site, permettant aux clients de...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.