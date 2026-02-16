Amazon déploie 32 satellites en orbite pour sa constellation Internet en pleine expansion après le lancement réussi d'Ariane 64, le président français Emmanuel Macron déclare que « le colis est livré »

Amazon a lancé avec succès 32 nouveaux satellites en orbite, marquant une étape importante dans le cadre de son projet Amazon Leo visant à étendre sa constellation Internet. Cette mission, menée à bien à l'aide de la fusée Ariane 64 depuis la Guyane française, porte à plus de 200 le nombre total de satellites d'Amazon en orbite terrestre basse, ouvrant ainsi la voie à une couverture Internet mondiale plus élargie. Le président français, Emmanuel Macron, a salué ce lancement, le qualifiant de « succès européen », et a souligné que la fusée Ariane 6 est désormais le lanceur le plus puissant d'Europe.
Amazon Leo, anciennement connu sous le nom de Project Kuiper, est une filiale d'Amazon créée en 2019 afin de déployer une grande constellation de satellites Internet fournissant une connectivité haut débit à faible latence. Le nom de code initial du projet s'inspirait de la ceinture de Kuiper. Le service a été rebaptisé Amazon Leo en novembre 2025. En juillet 2020, la Commission fédérale des communications (FTC) a autorisé Amazon à déployer 3 236 satellites en orbite terrestre basse. Le déploiement est prévu en cinq phases, le service devant démarrer après la mise en orbite des 578 premiers satellites. Selon les termes de sa licence, Amazon doit lancer et exploiter la moitié de la constellation d'ici le 30 juillet 2026, et le reste d'ici le 30 juillet 2029.
Pour soutenir cette constellation, Amazon a acheté 92 lancements de fusées auprès de United Launch Alliance, ArianeGroup et Blue Origin de Jeff Bezos pour un coût total dépassant les 10 milliards de dollars américains. En 2023, l'entreprise a également acheté trois lancements auprès de SpaceX, opérateur du réseau concurrent Starlink.
Amazon a récemment mené à bien sa première mission de transport lourd de 2026, marquant une étape importante tant pour le géant technologique que pour les efforts spatiaux européens. La fusée Ariane 64 a décollé de Guyane française, transportant 32 nouveaux satellites destinés à la constellation Internet en pleine expansion d'Amazon.
Pour rappel, le projet Amazon Leo, anciennement Project Kuiper, a été officiellement présenté en novembre 2025 avec lambition de concurrencer les quelque 9 000 satellites déjà déployés par SpaceX pour son service Starlink. À cette occasion, Amazon a annoncé louverture dun programme d« aperçu pour les entreprises », permettant à certaines sociétés sélectionnées de tester le matériel et les logiciels de production avant un déploiement commercial plus large.
Amazon est la deuxième grande entreprise après SpaceX, la société d'Elon Musk, à déployer des satellites dans l'espace afin de fournir un accès Internet haut débit rapide et fiable aux personnes vivant dans le monde entier qui ne sont pas couvertes par les réseaux câblés ou fibre optique traditionnels.
La mission, baptisée Leo Europe 01 (LE-01), est la première des 18 lancements prévus entre Amazon et Arianespace, a déclaré la société. Ce lancement porte le nombre total de satellites d'Amazon à plus de 200 engins spatiaux. La société a déclaré qu'Amazon prévoyait de commencer à déployer des services Internet auprès de ses clients plus tard en 2026, le service initial devant démarrer dans les régions les plus septentrionales et méridionales du globe.
Panos Panay, qui dirige l'activité appareils et services d'Amazon, a déclaré : « Félicitations aux équipes @Amazonleo et @Arianespace ! 🚀 LE-01 a déployé avec succès 32 satellites lors de notre première mission Ariane 6. Il s'agit de notre plus grande charge utile à ce jour, et ce n'est que le début de nos campagnes de lancement de charges lourdes pour 2026. Je suis très fier. »
Pourquoi ce lancement était important pour Amazon et l'Europe
La mission LE-01 marque le premier lancement de la fusée Ariane 6 équipée de quatre propulseurs, ce qui en fait le lanceur le plus puissant actuellement disponible en Europe. De plus, le partenariat entre Amazon et Arianespace est le plus important contrat commercial de l'histoire du fournisseur de services de lancement.
Le président français Emmanuel Macron a célébré l'événement sur les réseaux sociaux, déclarant que le « colis a été livré », tout en saluant le lancement comme un « succès européen ».
« Amazon, votre colis a été livré. Ariane 6 a décollé pour la première fois avec quatre propulseurs, ce qui en fait notre lanceur européen le plus puissant ! », a déclaré Emmanuel Macron. « À bord : 32 satellites pour la constellation d'Amazon. Amazon a choisi l'Europe pour ce lancement majeur. Une prouesse française, un succès européen : nous atteignons de nouveaux sommets. Félicitations aux équipes », a ajouté le président.
Dans ce contexte de concurrence accrue dans l'orbite terrestre basse, dautres acteurs de l'écosystème du fondateur d'Amazon avancent également leurs ambitions. En janvier dernier, la société spatiale Blue Origin, fondée par Jeff Bezos, a annoncé le lancement de TeraWave, son propre service Internet par satellite. Le projet prévoit le déploiement de 5 408 satellites en orbite basse et moyenne, entre 160 km et 34 000 km d'altitude, à partir du quatrième trimestre 2027. Grâce à une architecture multi-orbite, ce réseau ambitionne d'offrir des débits pouvant atteindre 6 térabits par seconde, en se positionnant sur les infrastructures critiques et les zones éloignées où le déploiement de la fibre optique est coûteux ou difficile.
