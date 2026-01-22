La société Blue Origin, fondée par Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, s'attaque à Starlink d'Elon Musk, en annonçant le lancement de son service Internet par satellite TeraWave, avec des débits jusqu'à 6 Tbps

La société Blue Origin, fondée par Jeff Bezos, est prête à concurrencer SpaceX, la société d'Elon Musk, puisqu'elle a annoncé le lancement de son service Internet par satellite. Blue Origin a présenté un nouveau réseau de communication appelé TeraWave, qui concurrence directement SpaceX, la société d'Elon Musk, et Amazon, la société fondée par Jeff Bezos lui-même en 1994. Le déploiement de la constellation TeraWave débutera au quatrième trimestre 2027.
Jeff Bezos est un entrepreneur, industriel, propriétaire de médias et milliardaire américain. Il est connu pour être le créateur et principal actionnaire de Amazon, qu'il dirige personnellement entre 1994 et 2021. Il est aujourd'hui le président du conseil d'administration de l'entreprise. Il est le fondateur de l'entreprise spatiale Blue Origin, proposant notamment un accès à l'espace pour le tourisme spatial. Blue Origin a été créée en 2000 dans le but de développer de nouvelles technologies permettant d'abaisser le coût d'accès à l'espace. Jeff Bezos, fondateur de Blue Origin, injecte environ 1 milliard de dollars par an de sa fortune personnelle estimée en juillet 2021 à 211 milliards de dollars.
Il est prévu de déployer 5 408 satellites en orbite basse (LEO) et en orbite moyenne (MEO), entre 160 km et 34 000 km au-dessus de la surface de la Terre. Cette conception multi-orbite permet des liaisons à très haut débit entre les hubs mondiaux et les connexions utilisateur distribuées et multigigabits, en particulier dans les zones rurales et suburbaines éloignées où les chemins de fibre optique diversifiés sont coûteux, techniquement irréalisables ou lents à déployer. La société a en outre révélé que le réseau offrira des débits de données pouvant atteindre 6 térabits par seconde, ciblant les entreprises, les centres de données et les utilisateurs gouvernementaux plutôt que les ménages consommateurs.
En quoi TeraWave est-il différent ? Il est spécialement conçu pour les entreprises. Il offre des vitesses inégalées pouvant atteindre 6 Tbps grâce à une constellation multi-orbite de 5 280 satellites LEO et 128 satellites MEO avec des liaisons RF et optiques. Les clients répartis dans le monde entier peuvent chacun accéder à une capacité pouvant atteindre 144 Gbps via des liaisons en bande Q/V à partir de satellites LEO, tandis qu'une capacité point à point pouvant atteindre 6 Tbps est accessible via des liaisons optiques à partir de satellites MEO. Cela offre la fiabilité et la résilience nécessaires aux opérations en temps réel et au transfert massif de données. Cela fournit également une connectivité de secours en cas de panne, permettant ainsi de maintenir les opérations critiques. De plus, cette solution offre la possibilité d'évoluer à la demande et de se déployer rapidement à l'échelle mondiale tout en maintenant les performances. Nous sommes impatients d'accompagner nos clients grâce à cette capacité.
« TeraWave répond aux besoins non satisfaits des clients qui recherchent un débit plus élevé, des vitesses de téléchargement/chargement symétriques, plus de redondance et une évolutivité rapide. Il complète le réseau de raccordement par fibre optique grâce à une architecture unique qui offre à la fois une connectivité RF et optique haute performance », a déclaré la société. Bezos fait son entrée sur un marché déjà concurrentiel, principalement dominé par le service Internet par satellite Starlink d'Elon Musk. Pour ceux qui ne le savent pas, le service Internet par satellite de SpaceX compte déjà plus de 9 000 satellites en orbite et dessert environ 9 millions de clients à travers le monde.
De son côté, Amazon a accéléré son propre projet d'Internet par satellite, rebaptisant l'année dernière le projet Kuiper en Leo. Amazon a lancé 180 satellites depuis avril 2025 par l'intermédiaire de partenaires tels que United Launch Alliance et SpaceX, et plusieurs déploiements futurs devraient être pris en charge par Blue Origin elle-même. Amazon vise à construire une constellation de 3 236 satellites LEO, au service des entreprises, des gouvernements et, à terme, des consommateurs.
Lors d'une conférence d'octobre 2025, Jeff Bezos a présenté une vision optimiste de l'avenir, prédisant que les progrès de l'intelligence artificielle (IA) et de la robotique marqueraient le début d'un « âge d'or » pour l'humanité. Le fondateur d'Amazon et de Blue Origin a prédit que d'ici 2045, des millions de personnes pourraient vivre et travailler dans l'espace, aidées par des machines qui se chargeraient de la plupart des tâches. Alors que les détracteurs mettent en garde contre les risques liés à l'IA, il affirme que l'innovation favorisera « l'abondance civilisationnelle », enrichira la vie et réduira l'importance du travail.
Voici l'annonce de Blue Origin :
Blue Origin présente TeraWave, un réseau spatial de 6 Tbps pour une connectivité mondiale
Blue Origin a annoncé aujourd'hui le lancement de TeraWave, un réseau de communications par satellite conçu pour fournir des débits symétriques pouvant atteindre 6 Tbps partout sur Terre. Ce réseau desservira des dizaines de milliers d'entreprises, de centres de données et d'utilisateurs gouvernementaux qui ont besoin d'une connectivité fiable pour leurs opérations critiques.
L'architecture TeraWave se compose de 5 408 satellites interconnectés optiquement en orbite terrestre basse (LEO) et en orbite terrestre moyenne (MEO). Cette conception multi-orbite permet des liaisons à très haut débit entre les hubs mondiaux et les connexions utilisateur distribuées et multigigabits, en particulier dans les zones rurales et suburbaines éloignées où les chemins de fibre optique diversifiés sont coûteux, techniquement irréalisables ou lents à déployer. Les terminaux utilisateurs et passerelles TeraWave de niveau entreprise peuvent être rapidement déployés dans le monde entier et s'interfacer avec les infrastructures à haute capacité existantes, offrant ainsi une diversité de routes supplémentaire et renforçant la résilience globale du réseau.
TeraWave répond aux besoins non satisfaits des clients qui recherchent un débit plus élevé, des vitesses de téléchargement/chargement symétriques, plus de redondance et une évolutivité rapide. Il complète le backhaul fibre optique avec une architecture unique qui offre à la fois une connectivité RF et optique haute performance. Les clients répartis dans le monde entier peuvent chacun accéder à des vitesses allant jusqu'à 144 Gbps fournies par des liaisons en bande Q/V à partir d'une constellation de 5 280 satellites LEO, tandis que jusqu'à 6 Tbps peuvent être accessibles via des liaisons optiques à partir de 128 satellites MEO.
TeraWave fournit à la fois une connectivité point à point et un accès Internet de niveau entreprise. Il permet aux clients de choisir le débit et la présence physique en fonction de l'évolution de leurs besoins.
Le déploiement de la constellation TeraWave débutera au quatrième trimestre 2027.
Source : Annonce de Blue Origin
