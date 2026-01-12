SpaceX a reçu l'autorisation US pour lancer 7 500 satellites Starlink de deuxième génération supplémentaires, portant le nombre total de satellites Gen2 autorisés à 15 000, y compris ceux déjà approuvés

SpaceX a obtenu l'autorisation de la Commission fédérale des communications (FCC) pour une expansion majeure de son réseau Starlink. L'entreprise d'Elon Musk est ainsi autorisée à déployer 7 500 satellites de deuxième génération (Gen2) supplémentaires, portant à 15 000 le nombre total de satellites Gen2 autorisés dans le monde. Selon la FCC, cette décision permettra à SpaceX de développer un réseau satellite à haut débit et à faible latence à l'échelle mondiale, tout en intégrant de nouvelles limites orbitales et des mesures de sécurité visant à réduire les risques de débris et de collision en orbite terrestre basse.
Starlink est une constellation d'Internet par satellite exploitée par Starlink Services, LLC, un fournisseur international de télécommunications qui est une filiale à 100 % de la société aérospatiale américaine SpaceX, fournissant une couverture à environ 150 pays et territoires. Elle vise également à fournir un service mobile à haut débit mondial, et a joué un rôle déterminant dans la croissance de SpaceX.
SpaceX a reçu l'autorisation des États-Unis de lancer 7 500 satellites Starlink de deuxième génération supplémentaires, ce qui porte le nombre total de satellites Gen2 autorisés à 15 000, y compris ceux déjà approuvés. « Dans le cadre de cette autorisation, SpaceX est autorisé à construire, déployer et exploiter 7 500 satellites Starlink Gen2 supplémentaires, ce qui porte le total à 15 000 satellites dans le monde entier », a annoncé la Commission fédérale des communications (FCC) dans un communiqué.
Cette décision de la FCC sinscrit dans une stratégie dexpansion engagée de longue date par SpaceX. En octobre 2024, lentreprise dElon Musk avait en effet sollicité la FCC pour déployer près de 30 000 satellites Starlink supplémentaires dans l'espace, afin datteindre des débits de lordre du gigabit. Cette demande incluait également laccès à des orbites plus basses et à davantage de fréquences radio, suscitant linquiétude des astronomes face aux risques de congestion orbitale et d'interférences.
La Commission fédérale des communications (FCC) est une agence du gouvernement fédéral américain qui réglemente les communications par radio, télévision, câble, Internet, Wi-Fi, satellite et câble à travers les États-Unis. La FCC exerce sa compétence dans les domaines de l'accès au haut débit, de la concurrence loyale, de l'utilisation des fréquences radio, de la responsabilité des médias, de la sécurité publique et de la sécurité intérieure.
SpaceX, la société d'Elon Musk, a obtenu l'autorisation de lancer une première série de 7 500 satellites en décembre 2022. L'agence américaine a toutefois reporté sa décision concernant le reste de la constellation de deuxième génération et a limité la première série à certaines altitudes, affirmant qu'elle devait « répondre aux préoccupations relatives aux débris orbitaux et à la sécurité spatiale » avant d'approuver l'ensemble du projet.
Le communiqué de la FCC fait suite à l'annonce de SpaceX, le 1er janvier, de manuvres qui abaisseront environ 4 400 des satellites existants de l'entreprise d'une altitude de 341 miles (550 kilomètres) à 298 miles (480 kilomètres) au cours de l'année 2026. Environ 4 400 des satellites Internet Starlink de l'entreprise passeront d'une altitude de 341 miles (550 kilomètres) à 298 miles (480 kilomètres) au cours de l'année 2026, selon Michael Nicolls, vice-président de l'ingénierie Starlink chez SpaceX.
« Starlink entame une reconfiguration importante de sa constellation de satellites axée sur l'amélioration de la sécurité spatiale », a écrit Michael Nicolls dans une publication sur X. Nicolls a déclaré que cette décision améliorera la sécurité spatiale de plusieurs façons. « Le nombre d'objets débris et de constellations de satellites prévues est nettement inférieur en dessous de 500 km, ce qui réduit la probabilité globale de collision », a ajouté Michael Nicolls.
« Les satellites Starlink sont extrêmement fiables, avec seulement deux satellites hors service sur une flotte de plus de 9 000 satellites opérationnels. Néanmoins, si un satellite tombe en panne en orbite, nous voulons qu'il soit désorbité le plus rapidement possible. Ces mesures amélioreront encore la sécurité de la constellation, en particulier face à des risques difficiles à contrôler tels que les manuvres non coordonnées et les lancements effectués par d'autres opérateurs de satellites », a conclu Michael Nicolls.
Déclaration de la FCC dans son ordonnance approuvant la constellation de satellites de nouvelle génération
La FCC a accordé à Space Exploration Holdings, LLC (SpaceX) une autorisation majeure pour faire progresser son système de satellites Starlink de deuxième génération, marquant ainsi une étape importante dans la connectivité haut débit mondiale. En vertu de cette autorisation, SpaceX est autorisée à construire, déployer et exploiter 7 500 satellites Starlink Gen2 supplémentaires, ce qui porte le total à 15 000 satellites dans le monde entier. Cette expansion permettra à SpaceX de fournir un service Internet haut débit à faible latence à l'échelle mondiale, y compris une couverture mobile améliorée et supplémentaire depuis l'espace. La décision prise par la FCC a notamment bénéficié du travail et de la collaboration du département du Commerce et de la NTIA.
« Le président Trump rétablit le leadership technologique des États-Unis. Et cette autorisation de la FCC change la donne pour permettre la mise en place de services de nouvelle génération. En autorisant 15 000 nouveaux satellites avancés, la FCC a donné le feu vert à SpaceX pour fournir des capacités sans précédent en matière de haut débit par satellite, renforcer la concurrence et contribuer à garantir qu'aucune communauté ne soit laissée pour compte », a déclaré le président de la FCC, Brendan Carr.
La décision de la FCC autorise SpaceX à :
- Mettre à niveau les satellites Starlink Gen2 avec des formats avancés et une technologie de pointe.
- Opérer sur les fréquences des bandes Ku, Ka, V, E et W, prenant en charge à la fois les services fixes par satellite (FSS) et les services mobiles par satellite (MSS).
- Supprimer les exigences obsolètes qui empêchaient le chevauchement de la couverture des faisceaux et amélioraient la capacité.
- Ajouter de nouvelles couches orbitales à des altitudes comprises entre 340 km et 485 km, optimisant ainsi la couverture et les performances.
- Fournir une connectivité directe aux cellules en dehors des États-Unis et une couverture supplémentaire aux États-Unis, ouvrant la voie aux services mobiles de nouvelle génération.
Cette nouvelle étape réglementaire franchie par SpaceX intervient alors que ses satellites Starlink de deuxième génération font lobjet de critiques croissantes. Une étude publiée en 2024 a révélé que les satellites Starlink V2 émettent jusquà 32 fois plus dinterférences radio que les modèles précédents, empiétant sur des bandes de fréquences réservées à la radioastronomie. Pour les scientifiques, ces perturbations renforcent les craintes concernant l'impact durable des mégaconstellations sur les observations astronomiques et l'équilibre de l'orbite basse.
