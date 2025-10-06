Le ciel ne nous tombe pas sur la tête, mais on pourrait vous pardonner de le croire dans certaines régions d'Amérique du Nord ces derniers temps. Les habitants de Californie et du Canada ont récemment observé presque quotidiennement ce qui ressemble à des étoiles filantes ou à des météorites, mais il ne s'agit en réalité pas d'un phénomène naturel. Selon un rapport d'EarthSky, il s'agit simplement de satellites Internet Starlink qui retombent sur Terre.
Starlink est un réseau de satellites lancé par Elon Musk pour fournir un accès Internet haut débit partout dans le monde, notamment dans les zones reculées et mal desservies par les opérateurs télécoms. Chaque satellite transmet des données depuis lespace vers des antennes au sol, et la constellation, qui compte plusieurs milliers de satellites, permet dassurer une couverture globale. Le service est déjà actif dans de nombreux pays et continue de sétendre.
Les satellites fournissant un accès Internet en orbite basse, comme Starlink, ont un cycle de remplacement d'environ cinq ans, après quoi ils quittent leur orbite, rentrent dans l'atmosphère et se désintègrent. À l'heure actuelle, un à deux satellites Starlink retombent sur Terre chaque jour, ce qui explique la récente augmentation des observations. Le rapport d'EarthSky suggère que nous pourrions les voir beaucoup plus fréquemment dans un avenir proche.
Le nombre de satellites Internet arrivant en fin de vie augmentera jusqu'à cinq par jour d'ici peu. C'est ce que prévoit Jonathan McDowell, astrophysicien à la retraite de Harvard et auteur du Jonathan's Space Report, qui suit ce qui monte en orbite et ce qui en redescend. Jonathan McDowell tient à jour un graphique qui suit les rentrées des satellites Starlink au fil du temps, et la fréquence des retombées de satellites sur Terre est en hausse.
Starlink n'est pas le seul à être présent dans l'espace, même s'il s'agit de l'une des plus grandes constellations, avec plus de 8 500 satellites actuellement en orbite. L'astrophysicien a déclaré que si l'on ajoute Amazon Kuiper et d'autres groupes de satellites américains, il y aura bientôt plus de 30 000 satellites en service en orbite basse. Ce chiffre double presque si l'on ajoute les systèmes chinois, qui, selon les estimations de Jonathan McDowell, atteindront bientôt les 20 000 satellites.
L'activité solaire raccourcit la durée de vie des satellites Starlink
Ces satellites ont généralement un cycle de remplacement de cinq ans. Cela signifie que l'on peut s'attendre à ce qu'environ cinq satellites Starlink par jour soient retirés du service et tombent du ciel à la fin de leur durée de vie. Mais les chutes récentes sont dues à lactivité solaire accrue du moment. Une étude récente a révélé que les satellites Starlink d'Elon Musk rentrent dans l'atmosphère plus tôt que prévu pendant les périodes d'activité solaire intense.
Cela survient notamment lors des « tempêtes géomagnétiques ». Il s'agit d'un phénomène lié aux interactions entre les variations de l'activité solaire et le champ magnétique terrestre, ce qui provoque des fluctuations énergétiques brusques et intenses. Ce phénomène raccourcit la durée de vie des satellites en orbite terrestre, en particulier des grandes constellations comme Starlink de SpaceX. La situation est encore plus critique lors du maximum solaire.
Selon Denny Oliveira, lors du maximum solaire, « la durée de vie d'un satellite peut être réduite de 10 jours ». Denny Oliveira est scientifique au Goddard Space Flight Center, le principal centre de recherche scientifique de la NASA. Son équipe a étudié l'ampleur de l'effet de ces tempêtes sur Starlink. « Nous avons constaté qu'en cas de tempête géomagnétique, les satellites rentrent plus rapidement que prévu [en l'absence d'activité solaire] », explique-t-il.
Le dernier maximum solaire a eu lieu à la fin de l'année 2024. Au cours de ces périodes, les éruptions solaires accrues peuvent créer des tempêtes géomagnétiques qui réchauffent l'atmosphère de la Terre, la rendant beaucoup plus dense. Cette densité accrue génère une traînée atmosphérique plus importante, ralentissant les satellites en orbite et les faisant descendre vers des altitudes plus basses, ce qui peut entraîner leur désintégration dans l'atmosphère.
Jonathan McDowell a également mis en garde contre le risque que l'augmentation du nombre de satellites dans le ciel entraîne le syndrome de Kessler, qui se produit lorsque la densité des objets en orbite basse devient si élevée que les collisions deviennent plus fréquentes et produisent des débris susceptibles de provoquer encore plus de collisions.
La constellation Starlink a essuyé de grosses pertes par le passé
Selon les observations des chercheurs, il y a plusieurs rentrées atmosphériques des satellites Starlink chaque semaine, et la constellation est constamment reconstituée. « C'est la première fois dans l'histoire que nous avons autant de satellites qui rentrent en même temps », explique Denny Oliveira. Les satellites Starlink sont conçus pour se consumer entièrement lors de leur rentrée atmosphérique. Au moins 523 satellites Starlink ont péri entre 2020 et 2024.
Les rentrées atmosphériques de satellites Starlink au fil du temps
Par exemple, en février 2022, une tempête géomagnétique a entraîné la perte d'une quarantaine de satellites Starlink peu après leur lancement. Cela représentait près de 80 % des 49 satellites mis en orbite lors ce lancement. En mai 2024, une tempête géomagnétique grave a entraîné des perturbations dans les services Starlink. Bien que la majorité des satellites aient résisté à la tempête, SpaceX a signalé une « dégradation du service » pendant l'événement.
Avec l'augmentation prévue de l'activité solaire, les chercheurs affirment que le phénomène pourrait s'aggraver dans les années à venir. « Dans quelques années, nous aurons des satellites qui rentreront dans l'atmosphère tous les jours », a déclaré Denny Oliveira. Il s'agit de défi de taille pour Starlink d'Elon Musk. SpaceX surveille activement l'activité solaire et ajuste les altitudes de ses satellites pour minimiser les risques, mais l'impact reste important.
Lors de tempêtes solaires, la société peut modifier l'orientation des satellites pour réduire la traînée et préserver leur orbite. Toutefois, malgré ces mesures, certaines pertes sont inévitables lors d'activités solaires extrêmes. Starlink a perdu 37 satellites lors des tempêtes géomagnétiques récentes les plus graves.
Plus important encore, Denny Oliveira et son équipe ont constaté cette année que lors des tempêtes géomagnétiques graves, les satellites en orbite à moins de 300 kilomètres sont rentrés dans l'atmosphère au bout d'environ 5 jours, contre plus de 15 jours auparavant. « Il s'agit du premier maximum solaire de l'ère de cette grande constellation. Il est donc important d'effectuer ces mesures », explique Samantha Lawler, de l'université de Regina, au Canada.
L'activité solaire pose de grands défis pour l'avenir de Starlink
Elon Musk a lancé SpaceX avec deux objectifs principaux : réduire les coûts des vols spatiaux et coloniser la planète Mars. La colonisation de la planète rouge sera très coûteuse, bien qu'aucune estimation ne permette pour l'instant de savoir combien une telle entreprise pourrait coûter. En attendant, le milliardaire tente de gagner plus d'argent en se servant des fusées de SpaceX pour construire son gigantesque réseau d'Internet par satellite Starlink.
« Starlink est la façon dont nous payons pour que l'humanité se rende sur Mars », a déclaré Elon Musk dans un billet sur son réseau social X (ex-Twitter) l'année dernière. Starlink vend un accès à Internet à haut débit aux habitants des zones rurales dans le monde entier. Les progrès de Starlink ont été stupéfiants.
Toutefois, malgré son succès apparent, la constellation est vieillissante, Starlink perd parfois des satellites et est confronté à des problèmes de capacité. La concurrence s'intensifie, avec l'arrivée de nouveaux acteurs, ce qui réduit les perspectives en matière de part de marché. Selon les experts, le potentiel de Starlink n'est pas aussi élevé qu'il paraît et de mauvaises...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.