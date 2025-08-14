La filiale d'Amazon, concurrente de Starlink, a lancé avec succès 24 satellites Internet Kuiper supplémentaires à bord d'une fusée SpaceX Falcon 9, portant leur nombre total à 102

Amazon a mis en orbite une nouvelle série de satellites destinés à fournir un accès Internet, à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX, après quatre tentatives de lancement précédentes interrompues par des problèmes météorologiques. Le lancement du lundi 11 août 2025 est la quatrième mission Kuiper, et Amazon dispose désormais de 102 satellites en orbite.
Ce lancement marque une avancée pour le projet Kuiper, qui a connu des difficultés pour respecter son calendrier de déploiement, compromettant ainsi l'ambition d'Amazon de fournir un accès Internet haut débit à plus de 400 millions de foyers.
La fusée Falcon 9 a décollé de Cap Canaveral, en Floride, à 8 h 35 (heure de l'Est). Environ une heure après le lancement, SpaceX a confirmé que les 24 satellites Kuiper d'Amazon avaient été déployés avec succès.
La mission était initialement prévue pour le jeudi 7 août, mais SpaceX a été contraint d'annuler le lancement, ainsi que trois autres tentatives au cours des derniers jours, en raison des précipitations.
Pour la deuxième fois, Amazon s'est tourné vers SpaceX, la société d'Elon Musk, son principal concurrent sur le marché des satellites en orbite basse, pour l'aider à construire sa constellation.
Starlink, de SpaceX, est actuellement le principal fournisseur d'accès Internet par satellite en orbite basse, avec une constellation d'environ 8 000 satellites et quelque 5 millions de clients dans le monde.
Amazon s'efforce de mettre en orbite un plus grand nombre de ses satellites Kuiper afin de respecter le délai fixé par la Commission fédérale des communications.
La FCC exige qu'Amazon dispose d'environ 1 600 satellites en orbite d'ici la fin juillet 2026, et que la constellation complète de 3 236 satellites soit lancée d'ici juillet 2029.
Amazon a réservé jusqu'à 83 lancements, dont trois avec SpaceX. Bien que la société en soit encore aux premières étapes de la construction de sa constellation, Amazon a déjà conclu des accords avec des gouvernements, car elle espère commencer à offrir des services commerciaux plus tard cette année.
Avec la mise en orbite des derniers satellites Kuiper, les ambitions d'Amazon de rivaliser avec Starlink prennent forme. Des initiatives similaires, comme la fusion d'Eutelsat avec OneWeb, témoignent de la concurrence croissante, notamment de la part de rivaux européens potentiels. Cependant, cette expansion rapide soulève des préoccupations croissantes concernant l'encombrement orbital et les débris spatiaux, qui menacent les futures missions spatiales.
