Elon Musk a qualifié le PDG de la plus grande compagnie aérienne européenne d'« idiot fini » car celui-ci a refusé d'équiper les avions Ryanair de Starlink, car cela coûterait jusqu'à 250 millions $ par an

La « guerre des mots » entre le PDG de Ryanair, Michael O'Leary, et le milliardaire Elon Musk s'est intensifiée après que les deux dirigeants se soient traités mutuellement d'« idiot ». La raison de cette querelle en ligne : le refus de Ryanair d'investir dans Starlink comme l'a fait son rival Lufthansa et le PDG de Tesla affirmant que les compagnies aériennes perdront des clients si elles ne proposent pas le Wi-Fi dans leurs avions. Mais O'Leary estime que cela coûterait à l'entreprise entre 200 et 250 millions de dollars par an.
Elon Musk, l'entrepreneur qui est considéré comme la personne la plus riche du monde, a fondé SpaceX en 2002, un fabricant aérospatial et une société de services de transport spatial, et en est le président-directeur général. SpaceX développe des projets d'exploration spatiale vers la Lune et Mars, et le programme Starlink d'accès à haut débit à Internet par satellites sur Terre. Mais Elon Musk est un personnage à controverse. Ses actions et déclarations, dont certaines relèvent de la désinformation et des théories du complot, sont régulièrement médiatisées.
En 2022, SpaceX a présenté son service « Starlink Aviation » pour « l'Internet en vol à haut débit et à faible latence avec une connectivité à travers le monde ». Le matériel nécessaire pour accéder à la constellation de satellites Starlink est une antenne à réseau phasé conçue spécifiquement pour les avions appelée « Aero Terminal ». « L'Aero Terminal à profil bas de Starlink est doté d'une antenne réseau à commande de phase pilotée électroniquement, qui permet de nouveaux niveaux de fiabilité, de redondance et de performances », explique la société. Cette annonce devait représenter un grand pas en avant par rapport aux vitesses typiques offertes par la plupart des Wi-Fi en vol. Le site spécialisé OneZero rapporte que la plupart des vols utilisent des systèmes air-sol qui atteignent environ 10 Mbps par vol (et ne fonctionnent qu'en survolant la terre), tandis que les systèmes satellites actuels offrent généralement entre 30 Mbps et 100 Mbps.
United Airlines est l'une des premières compagnies à conclure un accord avec SpaceX pour offrir une connexion Wi-Fi haut débit sur les vols par le biais du réseau d'Internet par satellite Starlink. L'accord vise à permettre à United d'offrir une connexion Wi-Fi comparable à celle dont bénéficient les clients au sol (même à plus de 10 000 mètres d'altitude) pour permettre des services tels que la diffusion en continu, les jeux et les médias sociaux sur les écrans installés au dos des sièges, ainsi que sur les appareils personnels des passagers. En 2025, United Airlines a commencé à proposer des vols commerciaux équipés du système Wi-Fi Starlink de SpaceX.
Pourtant, toutes les compagnies n'ont pas adopté Starlink. Un exemple : Ryanair qui est la première compagnie aérienne en Irlande, ainsi que sur le continent européen en nombre de passagers transportés (181,8 millions en 2023). Récemment, la « guerre des mots » entre le PDG de Ryanair, Michael O'Leary, et le milliardaire Elon Musk s'est intensifiée après que les deux dirigeants se soient traités mutuellement d'« idiot ».
La raison de cette querelle en ligne : le refus de Ryanair d'investir dans Starlink comme l'a fait son rival Lufthansa et le PDG de Tesla affirmant que les compagnies aériennes perdront des clients si elles ne proposent pas le Wi-Fi dans leurs avions. O'Leary a catégoriquement rejeté le service Starlink, que les concurrents de la compagnie s'empressent d'installer sur leurs flottes, invoquant une « pénalité de 2 % sur le carburant » qu'il refuse de répercuter sur les voyageurs. Il convient de noter que Ryanair est une compagnie aérienne court-courrier destinée à une clientèle soucieuse de son budget, avec des tarifs à partir de 17 euros.
Tout a commencé lorsque O'Leary a rejeté l'idée d'installer Internet à bord, invoquant l'impact des coûts de carburant liés à la traînée causée par l'antenne et la courte durée de ses vols. La principale justification de O'Leary pour rejeter Starlink est fondée sur la physique du vol, en particulier la traînée créée par l'antenne satellite. Il faut installer l'antenne sur le fuselage, ce qui entraîne une pénalité de 2 % en termes de carburant en raison du poids et de la traînée.
« Nous ne pensons pas que nos passagers soient prêts à payer pour le Wi-Fi pour un vol d'une durée moyenne d'une heure », a déclaré le PDG de Ryanair. Cette déclaration a été relayée par Sawyer Merritt, investisseur chez Tesla, à laquelle Musk a répondu : « Ils [Ryanair] perdront des clients au profit des compagnies aériennes qui proposent Internet. » La réfutation ne s'est pas fait attendre et O'Leary a traité Musk d'idiot.
« Elon Musk ne connaît absolument rien aux vols et à la traînée. Nous devons installer une antenne aérienne sur le toit de l'avion. Cela nous coûterait environ 200 à 250 millions de dollars par an. En d'autres termes, un dollar supplémentaire pour chaque passager que nous transportons. Et la réalité pour nous est que nous ne pouvons pas nous permettre ces coûts. Les passagers ne paieront pas pour Internet ou l'utilisation d'Internet. Si c'est gratuit, ils l'utiliseront. Mais ils ne paieront pas un euro chacun pour utiliser Internet. Nous ne l'installerons donc pas à bord. Et franchement, je ne prêterais aucune attention à tout ce qu'Elon Musk publie sur son cloaque appelé X. C'est lui qui a milité pour l'élection de Donald Trump », a déclaré O'Leary.
Pour une compagnie aérienne qui exploite une flotte de plus de 640 avions et a transporté 206 millions de passagers l'année dernière, O'Leary estime que cela coûterait à l'entreprise entre 200 et 250 millions de dollars par an. Musk a riposté sur X (anciennement Twitter), qualifiant O'Leary d'« idiot fini » et appelant à son licenciement.
Le Wi-Fi dans les avions est décrit comme un cauchemar par les passagers. Il est cher, lent et irrégulier. Pendant des années, se connecter en avion signifiait dépenser beaucoup d'argent et faire face à tous les problèmes ou tout simplement abandonner l'Internet pendant quelques heures. Mais Starlink devait changer la donne. Un autre exemple de compagnie qui en est convaincu : Air France. Depuis Septembre 2024, Air France a signé un accord avec Starlink d'Elon Musk pour fournir à ses clients un service Wi-Fi en vol à partir de 2025. Starlink a déjà des accords similaires avec United Airlines et Hawaiian Airlines.
