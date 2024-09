Le Wi-Fi dans les avions est décrit comme un cauchemar par les passagers. Il est cher, lent et irrégulier. Pendant des années, se connecter en avion signifiait dépenser beaucoup d'argent et faire face à tous les problèmes ou tout simplement abandonner l'Internet pendant quelques heures. United Airlines et Starlink pourraient bientôt changer la donne. La compagnie aérienne vient d'annoncer qu'elle ajouterait le service Starlink à tous ses avions à l'avenir. United a déclaré qu'elle commencerait à tester le service au début de l'année 2025 et qu'elle le proposerait sur certains vols d'ici la fin de l'année 2025.Le 26 septembre, Air France a annoncé qu'elle avait signé un accord avec Starlink d'Elon Musk pour fournir à ses clients un service Wi-Fi en vol. Starlink a déjà des accords similaires avec United Airlines et Hawaiian Airlines.La compagnie aérienne a déclaré qu'elle commencerait à équiper ses avions de la technologie Starlink à partir de 2025. Pendant cette période, Air France a déclaré qu'elle continuerait à offrir des services sur les avions qui n'ont pas encore été équipés de la technologie Starlink, y compris un "" gratuit pour les membres du programme de fidélité et une offre payante pour les non-membres.Starlink, filiale de SpaceX, la société aérospatiale de Musk, a récemment gagné en popularité parmi les transporteurs. Outre Air France, la dernière compagnie à avoir signé un accord pour ses services est United Airlines, qui a l'intention d'utiliser les satellites de Starlink pour l'internet à haut débit dans l'ensemble de ses 1 000 avions l'année prochaine. Starlink a également conclu des accords avec de plus petits transporteurs, tels que le service "hop-on jet" JSX, Qatar Airways et Air New Zealand.Hawaiian Airlines, qui a été officiellement rachetée par Alaska Airlines dans le cadre de la plus grande fusion du secteur en près d'une décennie, a déclaré qu'elle offrait désormais le Wi-Fi de Starlink gratuitement à ses clients sur ses vols opérés par Airbus entre Hawaii et les États-Unis continentaux, l'Asie et l'Océanie. En février 2024, la compagnie a été la première à lancer les services de Starlink sur l'un de ses avions à réaction.: Air FranceQuel est votre avis sur cet accord ?