Starlink dElon Musk poursuit sa lutte contre les projets des États visant à étendre la disponibilité du haut débit par fibre optique. Après avoir déclaré que l'administration Trump devrait rejeter une proposition de la Virginie, SpaceX adopte la même approche dans sa lutte contre la Louisiane. Le tableau lance le débat de fond sur la comparaison entre les offres Internet via fibre optique et celles par satellite en termes davantages et dinconvénients.
SpaceX a fait part de son point de vue au Bureau du développement et de la connectivité haut débit de Louisiane dans un récent document. SpaceX se plaint que la Louisiane propose d'attribuer 91,5 % des fonds aux fournisseurs d'accès Internet par fibre optique plutôt qu'au système satellitaire Starlink. SpaceX affirme que la Louisiane est sous linfluence dune « une légion de lobbyistes de la fibre optique et d'autres profiteurs qui cherchent à tirer personnellement profit des dépenses massives des contribuables. » Le positionnement de SpaceX cache en toile de fond le débat sur la comparaison entre les offres Internet via fibre optique et celles par satellite en termes davantages et dinconvénients.
Starlink offre des vitesses estimées de 50 mégabits par seconde à 150 mégabits par seconde, une latence estimée de 20 à 40 ms, des interruptions à prévoir en termes de qualité de connectivité. Cest ce qui ressort de loffre de lancement du service en France. En 2009, lon parlait déjà de 100 mégabits par seconde en termes dattente pour ce qui est de la fibre optique et dun record de 10 200 gigabits par seconde, sur une distance de 100 kms, toujours pour ce qui est de la fibre optique. Les débits possibles via lInternet par satellite sont limités par des lois de la physique qui le rendent moins compétitif que lInternet par fibre optique. LInternet par satellite reste néanmoins digne dintérêt à tous points de vue techniques dans les régions où la fibre nest pas accessible.
You don't understand wireless. There are fundamental limits created by laws of physics that limit Starlink capacity. Starlink can't even remotely connect the world at 10 GBps. Starlink is an important global service for users without access to fiber or terrestrial wireless. https://t.co/rLAp54qJ8B— Tren Griffin (@trengriffin) July 6, 2025
Cest en raison de ces éléments techniques que le blocage dun plan de connexion des zones rurales américaines par fibre optique et son attribution à Starlink fait débat
Evan Feinman est un ancien fonctionnaire du département américain du Commerce. Il dirigeait le programme BEAD (Broadband Equity, Access, and Deployment) depuis 2022. Ce projet, qui bénéficie d'un budget de 42,45 milliards de dollars, s'inscrit dans le cadre de la loi historique sur les infrastructures de l'ancien président Joe Biden. Le programme vise à désenclaver les zones rurales des États-Unis en les dotant d'une connexion Internet haut débit.
Evan Feinman a récemment quitté son poste au sein du ministère et a dénoncé l'orientation que l'équipe du président Donald Trump tente d'insuffler au programme BEAD. Il a envoyé un courriel cinglant à ses collègues pour les mettre en garde contre le passage imminent de la fibre optique à l'Internet par satellite. Il est d'avis que le plan de l'administration Trump condamnerait les Américains vivant dans les zones rurales à un accès à Internet moins bon et étriqué.
Le courriel de Evan Feinman indique que des millions d'Américains vivant en milieu rural pourraient se retrouver avec des vitesses d'accès à Internet trop lentes si les dispositions du programme BEAD sont modifiées en faveur de Starlink, la société d'Internet par satellite du milliardaire Elon Musk.
Evan Feinman a expliqué : « le fait de laisser tout ou partie de l'Amérique rurale avec un accès à Internet moins bon pour que nous puissions rendre l'homme le plus riche du monde encore plus riche est une nouvelle trahison de Washington ». Il ajoute une nouvelle controverse au rôle d'Elon Musk dans l'administration Trump. Les critiques à son égard frappent de plein fouet sa société de véhicules électriques Tesla, dont la valeur a fondu de 800 milliards.
La loi de 2021 qui a créé le programme BEAD stipule que « le gouvernement doit donner la priorité aux technologies pouvant facilement adapter les vitesses au fil du temps pour répondre aux besoins de connectivité en constante évolution des ménages et des entreprises ; et soutenir le déploiement de la 5G, des technologies sans fil ultérieures et d'autres services avancés ». En d'autres termes, le programme vise des réseaux à l'épreuve du temps.
Sous l'ère Biden, l'administration nationale des télécommunications et de l'information (NTIA) du département du Commerce a décidé que l'architecture en fibre optique était la seule technologie permettant d'atteindre les objectifs du programme BEAD, à savoir la mise en place de réseaux à l'épreuve du temps.
« La fibre apporte la large bande à haut débit aux foyers et aux entreprises et est essentielle pour fournir une liaison de retour afin de soutenir les services sans fil avancés », avait expliqué la NTIA de l'ancien président Joe Biden. Evan Feinman avertit que, si l'initiative est modifiée en faveur de Starlink, les fournisseurs de services sans fil fixes qui utilisent des réseaux terrestres au lieu de satellites seront effectivement exclus du programme BEAD.
