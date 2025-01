United Airlines proposera des vols commerciaux équipés du système Wi-Fi Starlink de SpaceX au printemps 2025, qui devrait être disponible sur près de 1 000 avions

En septembre 2024, United Airlines a conclu un accord avec SpaceX pour offrir une connexion Wi-Fi haut débit sur les vols par le biais du réseau d'Internet par satellite Starlink. L'accord vise à permettre à United d'offrir une connexion Wi-Fi comparable à celle dont bénéficient les clients au sol (même à plus de 10 000 mètres d'altitude) pour permettre des services tels que la diffusion en continu, les jeux et les médias sociaux sur les écrans installés au dos des sièges, ainsi que sur les appareils personnels des passagers. United a déclaré que le service serait gratuit pour les passagers et qu'il leur permettrait de connecter plusieurs appareils à la fois.Récemment, United Airlines a révélé qu'elle proposera des vols commerciaux équipés du système Wi-Fi Starlink de SpaceX entre mars et mai 2025. Les essais débuteront en février 2025 sur des avions Embraer E-175, principalement destinés aux vols régionaux. La compagnie aérienne prévoit d'équiper l'ensemble de sa flotte régionale avec Starlink Wi-Fi d'ici à la fin de 2025. United Airlines a également l'intention d'installer le service Starlink sur ses premiers avions de ligne d'ici la fin de l'année, ce qui devrait permettre d'équiper près de 1 000 avions.Actuellement, United Airlines utilise différents fournisseurs de Wi-Fi, dont Intelsat, Panasonic et Viasat. Starlink offre des vitesses de téléchargement comprises entre 40 et 220 Mbps et des vitesses de chargement comprises entre 8 et 25 Mbps, ce qui permet la diffusion en continu et la vidéoconférence pendant les vols.Alors que d'autres compagnies aériennes internationales et de plus petits transporteurs américains comme Jsx et Hawaiian Airlines ont adopté Starlink, United Airlines est la première grande compagnie aérienne nationale à mettre en œuvre cette technologie. En septembre 2024, Air France était la dernière compagnie aérienne à s'engager dans le service Internet à haut débit de Starlink d'Elon Musk.Pensez-vous que cette offre est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?