La capacité du réseau Internet Starlink saturée dans plusieurs régions du globe

Les problèmes de capacité de Starlink semblent s'exacerber avec sa croissance

Les ambitions de SpaceX d'Elon Musk constituent une menace pour l'astronomie

Elon Musk a lancé Starlink pour offrir une connexion Internet haut débit dans les zones rurales ou non desservies par les fournisseurs traditionnels. Mais il semble également susciter de l'intérêt dans les zones plus densément peuplées. Et les dernières mises à jour de SpaceX suggèrent que l'entreprise à du mal à faire face à la demande croissante. Plus précisément, SpaceX a annoncé qu'il manque désormais de capacité pour satisfaire les demandes d'accès à Starlink.La carte de disponibilité de Starlink indique que la capacité du réseau est saturée dans plusieurs villes de l'ouest des États-Unis, notamment Seattle et Spokane (Washington), Portland (Oregon), San Diego, Sacramento (Californie) et Austin (Texas). Les villes voisines sont incluses dans les zones où le service est saturé. Selon la carte de disponibilité, le service affiche également complet dans certaines zones régions du Colorado, du Montana et de la Caroline du Nord.Pour les commandes provenant de ces zones, SpaceX répond : « Starlink est au maximum de sa capacité dans votre région. Commandez maintenant pour réserver votre Starlink. Vous recevrez une notification lorsque votre Starlink sera prêt à être expédié. Un acompte de 99 $ est demandé ». Ailleurs en Amérique du Nord, des régions du Canada et du Mexique affichent complet. De l'autre côté de l'Atlantique, Starlink est saturé à Londres et dans les villes voisines.Starlink n'est pas encore disponible dans la majeure partie de l'Afrique, et certaines des zones où il est disponible sont complètes. La nouvelle est surprenante, car les problèmes de capacité de Starlink affectent souvent les zones situées en dehors des grandes villes, qui n'ont pas accès à un réseau Internet terrestre fiable. Dans ces zones, Starlink d'Elon Musk a décidé en septembre 2024 d'imposer une « taxe de congestion » de 100 $ aux nouveaux utilisateurs.L'initiative vise à limiter le nombre de nouveaux abonnés dans les zones où la capacité du service est déjà saturée. Cependant, cette taxe ne semble pas avoir un impact important. SpaceX n'a fait aucune déclaration sur les raisons pour lesquelles Starlink fait face à des problèmes de capacité dans une bonne partie du monde. Mais il est possible que Starlink soit confronté à une forte croissance du nombre d'utilisateurs, dépassant la capacité globale des satellites.Gwynne Shotwell, président et directeur de l'exploitation de Starlink, a annoncé récemment que Starlink comptait près de 5 millions d'utilisateurs dans le monde. Starlink offre actuellement une connexion haut débit à partir de plus de 6 600 satellites et en lance fréquemment d'autres. Les lancements de nouveaux satellites semblent en déphasage par rapport à la croissance du nombre d'utilisateurs. SpaceX s'est donc vu obliger de rétablir la liste d'attente de Starlink.Certains observateurs ont souligné que les utilisateurs peuvent contourner la liste d'attente en souscrivant à l'option Starlink Roam, qui est plus onéreuse. Cependant, ils pourraient rencontrer des problèmes de performance dans les zones encombrées. En effet, SpaceX commercialise le service Starlink Roam pour une utilisation en voyage et non comme un service Internet fixe à domicile. Starlink pourrait également bloquer le service Roam dans certaines zones.Starlink Roam coûte 599 dollars pour le matériel et 50 dollars par mois pour 50 Go de données, ou 165 dollars pour un service illimité. Le prix du matériel Starlink résidentiel est de 349 dollars et celui du service mensuel de 120 dollars. SpaceX et son PDG Elon Musk n'ont pas interrompu les ventes de matériels. Au lieu de cela, l'entreprise a préféré introduire une taxe de congestion pour les nouveaux utilisateurs et rétablir la liste d'attente de Starlink.Pour augmenter la capacité de Starlink, SpaceX a demandé l'autorisation d'envoyer près de 30 000 satellites supplémentaires en orbite terrestre basse. SpaceX affirme que cela est nécessaire pour apporter des vitesses de l'ordre du gigabit aux utilisateurs de son service d'Internet par satellite. Elle souhaite également que les autorités américaines lui attribuent des orbites plus basses pour ses satellites de deuxième génération et davantage de fréquences radio.Les astronomes affirment que la sécurité de l'environnement spatial est menacée par le grand nombre de satellites et de déchets spatiaux qui flottent autour de la Terre. La congestion de l'orbite basse menace la viabilité à long terme des activités spatiales, qu'elles relèvent des télécommunications, de la météorologie, de l'observation des changements climatiques... Les satellites sont lumineux et empêchent les scientifiques d'observer les planètes et les étoiles.« Il est évident que l'impact est ce que nous savions déjà depuis plusieurs années, à savoir qu'il y a un impact sévère sur l'astronomie, tant optique que radio, ainsi que sur la visibilité d'un ciel immaculé », affirme Piero Benvenuti, professeur émérite de l'université de Padoue et ancien secrétaire général de l'Union astronomique internationale. Une étude publiée en septembre indique que les satellites Starlink de deuxième génération ont un problème très inquiétant.Elle indique notamment que les satellites Starlink V2 produisent 32 fois plus d'interférences radio que leurs prédécesseurs, qu'il s'agisse de la variante V2-Mini ou de la variante V2-Mini Direct-to-Cell. Les auteurs de l'étude affirment qu'il s'agirait d'un problème grave parce qu'une partie du rayonnement émis par les satellites Starlink de deuxième génération se situe dans des longueurs d'onde radio qui sont censées rester libres pour les besoins de la radioastronomie.Face à ces menaces, l'Union astronomique internationale a collaboré avec SpaceX pour tenter de trouver des stratégies d'atténuation afin de protéger l'astronomie et le ciel nocturne immaculé. Piero Benvenuti, directeur du Centre pour la protection du ciel sombre et silencieux contre les interférences des constellations de satellites de l'Union, a déclaré qu'il n'était pas surpris par cette demande, mais qu'il était nécessaire de résoudre les problèmes des astronomes.Les scientifiques travaillent notamment à rendre les satellites « essentiellement invisibles à l'œil nu ». « Nous essayons de trouver des mesures qui n'auraient pas d'impact trop important sur l'astronomie. C'est très difficile à obtenir, mais ils essaient au moins de travailler sur la science des matériaux pour trouver le revêtement du satellite qui ne réfléchirait pas, comme un miroir, la lumière du soleil », a expliqué Piero Benvenuti à la publication The Independent.Rendre les satellites moins réfléchissants permettrait de protéger l'héritage culturel du ciel nocturne. En outre, connaître la position précise des satellites pourrait être utile. Mais c'est une tâche délicate, car les satellites et la Station spatiale internationale se bousculent constamment pour éviter les collisions entre eux et avec d'autres débris. C'est notamment l'une des raisons à l'origine du refus de la FCC aux premières demandes de SpaceX.Source : Starlink Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des problèmes de capacité rencontrés par le réseau d'Internet par satellite d'Elon Musk ?Les problèmes de capacité de Starlink risquent-ils de compromettre sa croissance ? Quel sera l'impact sur les rivaux de Starlink ?SpaceX veut lancer 30 000 satellites supplémentaires. Comment l'entreprise peut-elle y arriver tout en atténuant les risques pour l'astronomie ?Selon vous, SpaceX doit-il être autorisé à lancer 30 000 satellites supplémentaires malgré les risques pour l'astronomie et les futures missions spatiales ?