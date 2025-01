Pas un mot pour les opérateurs et surtout, leurs collaborateurs sur place qui assurent le rétablissement des réseaux alors que comme tous à Mayotte, ils ont été impactés par le cyclone, et doivent aussi s’affairer à calfeutrer leur habitat, à trouver à boire et à manger.



En dix jours, le réseau mobile Orange est passé de 25% de couverture de la population à 75 %. Nous ne demandons pas de médaille (quoi que, les mérites de nos collaborateurs sur place seraient dignes d’une reconnaissance officielle de la Nation). Mais tous sommes heurtés par une communication du Gouvernement qui axe ses annonces sur du wifi provisoire by starlink, pourtant bien moins couvrant et performant qu’un réseau mobile.



Pire : au delà des mots, il y a les décisions. Ainsi, les générateurs électriques sont-ils dirigés en priorité vers les hot points wifi starlink, tandis qu’on refuse des générateurs aux opérateurs… et ce alors qu’avec 4 générateurs électriques seulement, la couverture mobile Orange passerait de 75 à 85% de la population.



Ces décisions interrogent quant à leur pertinence dans la poursuite du rétablissement des réseaux ; elles interrogent sur leur rationalité économique ; et elles laissent pantois sur le terrain de la souveraineté numérique.



Pardon de le dire ainsi, mais je porte ici une voix très tempérée en regard de l’émotion partagée par les 145 000 femmes et hommes qui font Orange dans le monde, et singulièrement par les 65 000 collaborateurs d’Orange en France. Pas un mot pour les opérateurs et surtout, leurs collaborateurs sur place qui assurent le rétablissement des réseaux alors que comme tous à Mayotte, ils ont été impactés par le cyclone, et doivent aussi s’affairer à calfeutrer leur habitat, à trouver à boire et à manger.En dix jours, le réseau mobile Orange est passé de 25% de couverture de la population à 75 %. Nous ne demandons pas de médaille (quoi que, les mérites de nos collaborateurs sur place seraient dignes d’une reconnaissance officielle de la Nation). Mais tous sommes heurtés par une communication du Gouvernement qui axe ses annonces sur du wifi provisoire by starlink, pourtant bien moins couvrant et performant qu’un réseau mobile.Pire : au delà des mots, il y a les décisions. Ainsi, les générateurs électriques sont-ils dirigés en priorité vers les hot points wifi starlink, tandis qu’on refuse des générateurs aux opérateurs… et ce alors qu’avec 4 générateurs électriques seulement, la couverture mobile Orange passerait de 75 à 85% de la population.Ces décisions interrogent quant à leur pertinence dans la poursuite du rétablissement des réseaux ; elles interrogent sur leur rationalité économique ; et elles laissent pantois sur le terrain de la souveraineté numérique.Pardon de le dire ainsi, mais je porte ici une voix très tempérée en regard de l’émotion partagée par les 145 000 femmes et hommes qui font Orange dans le monde, et singulièrement par les 65 000 collaborateurs d’Orange en France.

❌ Pas un mot pour les opérateurs et surtout, leurs collaborateurs sur place qui assurent le rétablissement des réseaux alors que comme tous à Mayotte, ils ont été impactés par le cyclone, et doivent aussi s’affairer à calfeutrer leur habitat, à trouver à boire et à manger.



En… https://t.co/I9W2QPTdtR — laurentino lavezzi (@l_lavezzi) December 30, 2024

Les opérateurs télécoms sont à pied d’œuvre depuis le passage de la tempête Chido pour rétablir les communications à Mayotte.



Dès le début des opérations j’ai tenu à saluer l’investissement des techniciens mobilisés pour rétablir les réseaux électriques et de télécommunications pour reconnecter nos concitoyens et ce dans des conditions difficiles.



Je tiens à saluer leur mobilisation, dès les premiers jours, pour permettre à nos concitoyens mahorais de bénéficier au plus vite de communications mobiles, essentielles aux activités économiques et aux besoins du quotidien.



Beaucoup a déjà été fait, grâce à l'engagement sans faille des salariés présents sur place ou dépêchés depuis d'autres départements :



➡️ plus de 70 % de la population dispose d'une couverture mobile

➡️ des cartes SIM et des forfaits gratuits ont été distribués

➡️ des solutions wifis et satellites ont été proposées aux collectivités



Beaucoup reste encore à faire. Comme l'a mentionné le Premier ministre dans le cadre du plan "Mayotte Debout", nous examinons toutes les options pour accélérer la couverture numérique via l’octroi de nouvelles fréquences, des allègements d’autorisations d’urbanismes et la construction d’un réseau fibre. Les opérateurs télécoms sont à pied d’œuvre depuis le passage de la tempête Chido pour rétablir les communications à Mayotte.Dès le début des opérations j’ai tenu à saluer l’investissement des techniciens mobilisés pour rétablir les réseaux électriques et de télécommunications pour reconnecter nos concitoyens et ce dans des conditions difficiles.Je tiens à saluer leur mobilisation, dès les premiers jours, pour permettre à nos concitoyens mahorais de bénéficier au plus vite de communications mobiles, essentielles aux activités économiques et aux besoins du quotidien.Beaucoup a déjà été fait, grâce à l'engagement sans faille des salariés présents sur place ou dépêchés depuis d'autres départements :➡️ plus de 70 % de la population dispose d'une couverture mobile➡️ des cartes SIM et des forfaits gratuits ont été distribués➡️ des solutions wifis et satellites ont été proposées aux collectivitésBeaucoup reste encore à faire. Comme l'a mentionné le Premier ministre dans le cadre du plan "Mayotte Debout", nous examinons toutes les options pour accélérer la couverture numérique via l’octroi de nouvelles fréquences, des allègements d’autorisations d’urbanismes et la construction d’un réseau fibre.

Les opérateurs télécoms sont à pied d’œuvre depuis le passage de la tempête Chido pour rétablir les communications à Mayotte.



Dès le début des opérations j’ai tenu à saluer l’investissement des techniciens mobilisés pour rétablir les réseaux électriques et de télécommunications… — Marc Ferracci (@FerracciMarc) December 30, 2024

Le 30 décembre, le chef du gouvernement a dévoilé une série de mesures dans le cadre d'un plan baptisé « Mayotte debout ». Parmi les mesures annoncées François Bayrou figure le déploiement de 200 terminaux Starlink à Mayotte, dévastée par le cyclone Chido et où les besoins en communication sont pressants. Dans le cadre du plan, ces terminaux devraient permettre aux habitants de pouvoir appeler, envoyer des SMS et se connecter à internet.Lors de sa prise de parole, le Premier ministre n'a pas évoqué le rétablissement progressif du réseau sur l'archipel, ce qui a provoqué la colère d'Orange. Le porte-parole de l'opérateur s'insurge de la volonté affichée de recourir à des stations Starlink, plutôt que de soutenir plus ouvertement les travaux de remise en état du réseau mobile, engagés par Orange (comme par ses concurrents sur l'archipel, SFR et Free, via sa marque Only, en coentreprise avec Axian) dès le lendemain du passage du cyclone :Marc Ferracci, ministre de l'Industrie, en charge des télécoms, a joué la carte de l'apaisement dans la soirée :Le plan de reconstruction « Mayotte Debout » prévoit également le déploiement d'un réseau 5G sur l'ensemble du territoire d'ici fin juin 2025, ainsi que la création d'un réseau de fibre optique à l'échelle de l'archipel dans un délai de deux ans, avec un soutien financier de 50 millions d'euros dans le cadre du plan France Très Haut Débit.Cette situation met en lumière les défis complexes liés à la reconstruction des infrastructures de télécommunications dans des zones sinistrées, ainsi que les tensions potentielles entre solutions temporaires et investissements à long terme.Source : « Mayotte debout » Starlink est-il une solution viable à long terme ou uniquement une réponse d’urgence ?Le gouvernement aurait-il dû impliquer davantage les opérateurs locaux avant de prendre cette décision ?Comment évaluer l’efficacité du déploiement de Starlink par rapport aux efforts de réparation des réseaux mobiles existants ?Les critiques d’Orange sont-elles fondées, ou bien reflètent-elles une résistance face à une solution innovante ?Quelles leçons peut-on tirer de cette situation pour améliorer la coordination entre les autorités publiques et les opérateurs privés dans les crises futures ?Est-il pertinent de prioriser Starlink si les générateurs supplémentaires pourraient renforcer la couverture mobile de manière significative ?