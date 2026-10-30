Récemment, le PDG de SpaceX, Elon Musk, accusait larmée ukrainienne davoir enfreint les conditions dutilisation de Starlink, après que Kiev avait déclaré que laccès au service avait été rétabli. « Lutilisation de Starlink, un service commercial civil, pour des frappes offensives par drones visant à tuer des personnes na jamais été autorisée, et ne devrait pas lêtre », écrivait Musk dans une publication sur X. Il affirmait également que Starshield était un système distinct contrôlé par le gouvernement américain. Musk soulignait enfin la dépendance de lUkraine vis-à-vis de ce service, affirmant quil « restait essentiel à la défense de lUkraine », et déclarait que si Starlink était désactivé, « la ligne de front ukrainienne seffondrerait immédiatement. »
Par ailleurs, le président russe Vladimir Poutine a qualifié le PDG de SpaceX, Elon Musk, de « génie », tout en révélant que les deux hommes entretenaient des « contacts étroits » concernant le développement dune alternative russe à Starlink. « Elon Musk est un génie, un véritable génie », a déclaré Poutine il y a peu lors du Sommet Russie-Afrique à Moscou. « Il a déjà mis en orbite plus de 5 000 satellites de ce type, alors que nous nen sommes quaux premiers pas », a-t-il ajouté lors dun événement au cours duquel il a évoqué le projet russe de connectivité par satellite, Rassvet.
Rassvet est une constellation dInternet par satellite en orbite terrestre basse, construite par la société aérospatiale privée russe Bureau 1440. Elle compte actuellement 31 satellites en orbite, sur les 32 lancés depuis mars de cette année, selon le service de suivi de satellites Orbital Radar. Vingt-six dentre eux se trouvent sur leur orbite opérationnelle, à environ 509 kilomètres. « Nous sommes fiers davoir commencé ce projet et de lavoir lancé de manière indépendante », a déclaré Poutine selon une traduction. « Nous sommes en contact étroit avec nos partenaires américains, y compris Musk. »
« En orbite, il est très important de ne pas se gêner mutuellement et de respecter certaines règles, une certaine discipline et un certain ordre. Nos partenaires américains et nous-mêmes accordons une grande importance à cette entente mutuelle. Avec Musk, malgré toutes les questions politiques, nous continuons à travailler en étroite collaboration. »
SpaceX, propriétaire de Starlink, n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires. Starlink exploite une constellation de plus de 11 000 satellites en orbite, offrant un accès Internet haut débit à 174 pays, selon l'entreprise. Ce service a fait parler de lui au début du mois, après que lUkraine a accusé SpaceX et Musk davoir imposé des restrictions qui ralentissaient laccès à lInternet par satellite militaire du pays, nuisant ainsi à ses capacités de défense.
Ces restrictions ont affecté Starshield, le service de communications par satellite de SpaceX destiné aux gouvernements, entraînant, selon des responsables ukrainiens, une perte ou une dégradation de la connectivité des drones et autres terminaux mobiles lorsque ceux-ci dépassaient une vitesse denviron 100 miles par heure. Le président Volodymyr Zelenskyy a imputé à ces restrictions la perturbation de ses capacités de défense aérienne lors des fréquentes attaques aériennes russes.
Musk a déclaré que Starshield était contrôlé par le gouvernement américain, et en dernier ressort par le président, tandis que dautres informations indiquaient que la restriction avait été imposée par Musk lui-même. Le président américain Donald Trump a nié avoir ordonné cette restriction. La Maison Blanche et SpaceX nont pas répondu aux demandes de commentaires visant à savoir si le service avait été limité et doù provenait un tel ordre. Musk a déclaré par la suite que lUkraine avait enfreint les conditions dutilisation de Starlink en utilisant un réseau commercial civil pour mener des frappes offensives par drones. LUkraine a nié ces faits.
Les déclarations de Poutine, faites en milieu de semaine en fin de journée, interviennent alors que les affrontements se poursuivent entre la Russie et lUkraine, alors que la guerre approche de ses cinq ans. Le lendemain matin, 13 personnes ont été tuées et 10 blessées lors dune attaque menée par un drone russe à réaction contre une gare de Dnipro, dans lest de lUkraine, selon le gouverneur régional Oleksandr Ganzha.
La Russie a également attaqué la deuxième plus grande ville dUkraine, Kharkiv, endommageant un établissement denseignement, a écrit le maire de la ville, Ihor Terekhov, sur Telegram, tandis que le ministère russe de la Défense a déclaré avoir intercepté et détruit 1 214 drones à voilure fixe ukrainiens au cours de la nuit. Des pourparlers de paix entre Poutine, Zelensky et Trump, organisés sous l'égide des USA, pourraient avoir lieu le mois prochain. Zelensky a déclaré que les préparatifs étaient en cours pour une réunion trilatérale à Abou Dhabi, qui devrait se tenir d'ici le 10 novembre.
Moscou na pas encore proposé de date précise pour ces pourparlers, qui dépendront de plusieurs facteurs, notamment la guerre en Iran, a déclaré Youri Ouchakov, conseiller du Kremlin en matière de politique étrangère. « Cela dépendra également de la situation sur le champ de bataille et de la situation générale. Vous voyez bien la situation actuelle au Moyen-Orient. Elle ne nous permet tout simplement pas dorganiser cette rencontre dans un avenir proche. Cest mon hypothèse », a déclaré Ouchakov.
Peu auparavant, le président Donald Trump affirmait que les restrictions imposées par Elon Musk sur le réseau Starlink avaient été levées. Cependant, le ministère ukrainien de la Défense indiquait que des problèmes de connexion persistaient et entravaient les opérations militaires. Cette controverse intervenait sur fond de tensions entre Washington et Kyiv concernant les attaques ukrainiennes contre les infrastructures pétrolières russes. Elle illustrait comment Elon Musk pouvait influencer un conflit majeur dune seule décision. De plus, ce nétait pas la première fois quil restreignait laccès de lUkraine à Starlink : il lavait déjà fait pour empêcher une attaque ukrainienne contre la Crimée.
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