Starlink ne propose plus de matériel gratuit pour les nouvelles commandes : les clients devront désormais payer 10 $ par mois pour louer un kit Starlink, quel que soit l'abonnement Résidentiel choisi

Starlink ne propose plus de matériel gratuit pour les nouvelles commandes. Jusqu'à récemment, les utilisateurs pouvaient acheter un kit satellite Starlink au prix de 499 dollars, mais des promotions leur permettaient de ramener ce coût à 0 dollar, à condition de souscrire à un forfait de 12 mois. L'entreprise exige désormais que ses nouveaux clients louent le kit Starlink pour 10 dollars par mois dans le cadre de ses offres résidentielles. Cette mise à jour s'accompagne également d'une hausse des tarifs des forfaits résidentiels et d'itinérance pouvant atteindre 10 dollars par mois. L'entreprise a justifié cette nouvelle structure tarifaire par l'extension de sa couverture et par la demande soutenue de la part de ses clients.
Starlink est une constellation de satellites Internet exploitée par l'entreprise spatiale américaine SpaceX, qui fournit un service Internet haut débit dans environ 160 pays et territoires. Starlink vise également à proposer un service de téléphonie mobile haut débit à l'échelle mondiale, ainsi qu'un accès Internet en vol à de nombreuses compagnies aériennes, comme United Airlines.
En mars 2026, le réseau comptait environ 9 600 satellites en orbite terrestre basse (LEO) qui communiquaient avec les terminaux des utilisateurs et les stations terrestres de passerelle reliant la constellation à l'infrastructure Internet terrestre. Starlink représente environ 75 % de tous les satellites manuvrables actifs en orbite terrestre et comptait plus de 12 millions d'abonnés en juin 2026.
Une récente mise à jour du site web de Starlink a révélé une hausse des tarifs, les services résidentiels n'offrant désormais plus la possibilité d'acheter le matériel en une seule fois.
Starlink a augmenté les tarifs de ses forfaits résidentiels et d'itinérance de 5 à 10 dollars. Le site web de l'entreprise a récemment été mis à jour aux États-Unis pour refléter les nouveaux tarifs mensuels, qui commencent à 10 dollars pour le forfait le moins cher.
La hausse la plus importante concerne les forfaits Starlink Residential Max et Roam Unlimited, dont les tarifs passent respectivement à 130 dollars par mois et 175 dollars par mois. Le forfait Roam 300 Go semble rester stable à 80 dollars par mois.
Starlink attribue cette hausse des tarifs à l'extension de sa couverture. Dans une lettre adressée à ses utilisateurs, l'entreprise indique que, bien que les tarifs soient restés inchangés depuis un certain temps, l'augmentation de la demande « reflète l'intérêt que les clients continuent de porter à ce service ». Cela semble servir de justification à la modification de la structure tarifaire.
L'entreprise a connu une croissance fulgurante, des sociétés telles que United Airlines, T-Mobile et US Mobile ayant choisi d'adopter ce service par satellite pour étendre leur couverture là où cela s'avère pertinent.
Starlink aurait également supprimé l'option « acheter » pour ses forfaits résidentiels. Auparavant, les utilisateurs pouvaient acheter des kits satellites Starlink au prix de 499 dollars, bien que des promotions permettaient de ramener ce coût à 0 dollar à condition de souscrire à un forfait de 12 mois.
Le site web de Starlink ne propose plus que le paiement mensuel, sans possibilité d'acheter le matériel directement et de l'utiliser avec un abonnement standard. Ce forfait, rappelons-le, commence à 100 dollars par mois. Le site web de l'entreprise précise que cette option est disponible sur « certains marchés » en tant qu'option flexible pour les utilisateurs.
L'option d'achat d'un kit satellite Starlink Mini est toujours disponible, à partir de 199 dollars pour le matériel, suivi d'un abonnement mensuel de 55 dollars pour le forfait Roam 100 Go ou de 80 dollars par mois pour le forfait Roam 300 Go. Cette option est idéale pour les utilisateurs qui souhaitent utiliser le matériel Starlink lors de leurs déplacements, plutôt qu'à domicile ou dans un lieu fixe.
À la date du 10 juin, le dernier modèle de satellite Starlink destiné à un usage résidentiel est disponible à l'achat chez des détaillants tels que Walmart à un prix fixe. Une fois le matériel acheté séparément, il est possible de souscrire un abonnement mensuel, ce qui évite d'avoir à louer le matériel auprès de l'entreprise.
Alors que Starlink revoit sa politique tarifaire et son modèle de distribution du matériel, le service poursuit une croissance rapide à l'échelle mondiale. Selon une estimation du cabinet Quilty Space de février 2025, le chiffre d'affaires de Starlink a presque triplé en deux ans pour atteindre près de 8 milliards de dollars en 2024. Avec environ 4,6 millions d'abonnés fin 2024, le service de SpaceX s'impose comme un acteur majeur de la connectivité mondiale. Cette ascension s'accompagne toutefois de critiques portant notamment sur ses coûts et sur sa position dominante croissante sur certains marchés.
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous cette initiative de Starlink judicieuse ou pertinente ?
Voir aussi :
SpaceX d'Elon Musk veut lancer un million de satellites pour les centres de données IA. Voici comment cela pourrait affecter l'atmosphère et le ciel nocturne: l'encombrement orbital est un désastre en attente
Pour la deuxième fois, un autre satellite Starlink a explosé de manière inexpliquée
SpaceX a reçu l'autorisation US pour lancer 7 500 satellites Starlink de deuxième génération supplémentaires, portant le nombre total de satellites Gen2 autorisés à 15 000, y compris ceux déjà approuvés
Vous avez lu gratuitement 1 130 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.