Pour la deuxième fois, un autre satellite Starlink a explosé de manière inexpliquée

Un nouveau rapport vient de révéler que pour la deuxième fois en un peu plus de trois mois, un satellite Starlink de SpaceX a généré des débris à la suite dun dysfonctionnement apparent en orbite. SpaceX a confirmé le 30 mars que le satellite Starlink-34343 avait « subi une anomalie » le 29 mars, entraînant une perte de communication avec lengin spatial. LeoLabs, une entreprise qui exploite un réseau de radars pour suivre les objets en orbite terrestre basse, a déclaré le 30 mars avoir détecté « des dizaines » dobjets à proximité de Starlink-34343 après lincident. SpaceX et LeoLabs ont tous deux minimisé le risque lié à cet incident.
Starlink est une constellation de satellites Internet exploitée par Starlink Services, LLC, un fournisseur international de télécommunications qui est une filiale à 100 % de la société aérospatiale américaine SpaceX, assurant une couverture dans environ 150 pays et territoires. Elle vise également à fournir un accès mobile à haut débit à l'échelle mondiale. Starlink a joué un rôle déterminant dans la croissance de SpaceX. SpaceX a commencé à lancer des satellites Starlink en 2019. En mars 2026, la constellation comptait plus de 10 020 satellites en orbite terrestre basse qui communiquent avec des émetteurs-récepteurs terrestres désignés. Starlink représente 65 % de l'ensemble des satellites actifs. Près de 12 000 satellites sont prévus, avec une extension possible à 34 400.
En 2025, un rapport a révélé que SpaceX perd de plus en plus de satellites Starlink avant quils natteignent leur fin de vie. La cause : l'activité solaire. Chaque jour, un à deux satellites Starlink quittent leur orbite et rentrent dans latmosphère terrestre, où ils se désintègrent. Le phénomène est visible depuis le sol sous la forme de traînées lumineuses, souvent confondues avec des météores. La plupart de ces satellites retomberont sur Terre sans causer de dommages, mais les risques augmentent lorsque leur rentrée dans l'atmosphère n'est pas contrôlée. Le nombre de satellites Starlink perdus pourrait atteindre cinq par jour, exacerbant les problèmes de capacité du réseau Internet d'Elon Musk.
Un nouveau rapport vient de révéler que pour la deuxième fois en un peu plus de trois mois, un satellite Starlink de SpaceX a généré des débris à la suite dun dysfonctionnement apparent en orbite. SpaceX a confirmé le 30 mars que le satellite Starlink-34343 avait « subi une anomalie » le 29 mars, entraînant une perte de communication avec lengin spatial. Le satellite, lancé en mai 2025, était en orbite à une altitude de 560 kilomètres.
LeoLabs, une entreprise qui exploite un réseau de radars pour suivre les objets en orbite terrestre basse, a déclaré le 30 mars avoir détecté « des dizaines » dobjets à proximité de Starlink-34343 après lincident. Lentreprise a indiqué que dautres débris pourraient être présents. SpaceX et LeoLabs ont tous deux minimisé le risque lié à cet incident. SpaceX a déclaré que les débris ne représentaient aucune menace pour la Station spatiale internationale ni pour le prochain lancement dArtemis 2. La société a procédé au lancement de la mission Transporter-16 à bord dune fusée Falcon 9 tôt dans la matinée du 30 mars.
« En raison de la faible altitude à laquelle lincident sest produit, les fragments issus de cette anomalie devraient quitter lorbite dici quelques semaines », a déclaré LeoLabs. L'entreprise a ajouté que l'incident impliquant Starlink-34343 semblait similaire à celui du 17 décembre impliquant Starlink-35956. Lors de cet incident, une anomalie non précisée avait provoqué une purge rapide du réservoir de propergol de l'engin spatial et une baisse soudaine de son altitude de 4 kilomètres. Cependant, l'engin spatial était resté intact, comme l'ont confirmé les images prises par un satellite d'imagerie Vantor.
LeoLabs a indiqué que cet incident antérieur semblait avoir été causé par une « source dénergie interne » plutôt que par limpact de débris. Ces sources comprennent les réservoirs de propergol et les batteries. Cette désintégration sest produite sur une orbite plus basse, à 418 kilomètres, et les débris sont restés en dessous de la Station spatiale internationale. Lengin spatial est rentré dans latmosphère le 17 janvier, selon les données de The Aerospace Corp.
SpaceX n'a pas divulgué la cause de cet incident et n'a pas précisé s'il estimait que Starlink-34343 avait subi la même anomalie. « Les équipes de SpaceX et de Starlink travaillent activement à déterminer la cause profonde et mettront rapidement en uvre toutes les mesures correctives nécessaires », a déclaré SpaceX à propos de l'événement du 29 mars.
Alors que SpaceX semblait avoir suspendu les lancements Starlink après lincident de décembre après deux lancements Starlink le 17 décembre, le suivant na eu lieu que le 4 janvier , rien nindiquait immédiatement une suspension similaire après cette dernière anomalie. Une fusée Falcon 9 a décollé de la base de la Force spatiale de Cap Canaveral environ six heures après la déclaration de SpaceX, emportant 29 satellites Starlink.
Dimanche 29 mars, le satellite Starlink 34343 a connu une anomalie en orbite, entraînant une perte de communication avec le satellite à environ 560 km au-dessus de la Terre.
Les dernières analyses montrent que cet incident ne présente aucun nouveau risque pour la @Space_Station, son équipage ou le prochain lancement de la mission Artemis II de la NASA. Nous continuerons à surveiller le satellite ainsi que tout débris traçable et à coordonner nos efforts avec la @NASA et l'@USSpaceForce.
Cet incident ne présentait pas non plus de nouveau risque pour la mission Transporter-16 de ce matin, qui a été conçue pour éviter Starlink en déployant sa charge utile bien au-dessus ou bien en dessous de la constellation.
Les équipes de SpaceX et de Starlink travaillent activement à déterminer la cause profonde et mettront rapidement en uvre toutes les mesures correctives nécessaires.
Les dernières analyses montrent que cet incident ne présente aucun nouveau risque pour la @Space_Station, son équipage ou le prochain lancement de la mission Artemis II de la NASA. Nous continuerons à surveiller le satellite ainsi que tout débris traçable et à coordonner nos efforts avec la @NASA et l'@USSpaceForce.
Cet incident ne présentait pas non plus de nouveau risque pour la mission Transporter-16 de ce matin, qui a été conçue pour éviter Starlink en déployant sa charge utile bien au-dessus ou bien en dessous de la constellation.
Les équipes de SpaceX et de Starlink travaillent activement à déterminer la cause profonde et mettront rapidement en uvre toutes les mesures correctives nécessaires.
On Sunday, March 29, Starlink satellite 34343 experienced an anomaly on-orbit, resulting in loss of communications with the satellite at ~560 km above Earth.— Starlink (@Starlink) March 30, 2026
Latest analysis shows the event poses no new risk to the @Space_Station, its crew, or to the upcoming launch of NASAs
Ces rapports concernants Starlink interviennent alors que Jeff Bezos a également commencé à déployer les satellites de sa mégaconstellation Kuiper pour offrir une connexion Internet haut débit dans le monde entier depuis l'espace. Depuis 2025, il se positionne comme un concurrent au réseau Starlink d'Elon Musk. En outre, Eutelsat a fusionné avec le fournisseur d'accès à Internet par satellite OneWeb et pourrait se lancer dans la construction d'un rival européen de Starlink.
Mais bien que ces projets répondent à un besoin réel, ils posent un problème majeur : la pollution orbitale. L'explosion du nombre de satellites et de débris spatiaux provoque l'encombrement de l'orbite basse et menace les futures missions spatiales et l'observation du ciel nocturne. Selon une étude intitulée Impact des émissions de satellites en fin de vie sur l'atmosphère terrestre, publiée par le Journal of Geophysical Research Atmospheres, des inquiétudes subsistent quant aux conséquences environnementales de la multiplication des satellites en orbite terrestre.
Selon les chercheurs, la combustion annuelle de milliers de satellites libérera des quantités significatives d'aluminium et d'autres métaux, perturbant la chimie atmosphérique. Leurs simulations prédisent un réchauffement localisé de 1,5 °C dans les couches supérieures de latmosphère, un affaiblissement des vents et un risque accru pour la couche dozone. Toutefois, cette étude suscite des débats, certains commentateurs dénonçant une instrumentalisation des discours écologistes pour justifier des financements, tandis que dautres défendent la nécessité de recherches indépendantes face à un phénomène encore mal évalué. Dans tous les cas, le problème reste le même : « les débris spatiaux sont un problème et nous devons faire quelque chose pour y remédier ».
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