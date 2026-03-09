IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

SpaceX d'Elon Musk veut lancer un million de satellites pour les centres de données IA. Voici comment cela pourrait affecter l'atmosphère et le ciel nocturne:
L'encombrement orbital est un désastre en attente

Le , par Mathis Lucas
109 commentaires

3PARTAGES

9  0 
La constellation Starlink d'Elon Musk se développe à une vitesse fulgurante. SpaceX vient de recevoir l'autorisation pour lancer 7 500 satellites Starlink supplémentaires, portant le nombre total de satellites Gen2 autorisés à 15 000, y compris ceux déjà approuvés. À terme, Elon Musk envisage de créer une mégaconstellation d'un million de satellites pour offrir une connexion Internet à haut débit et à faible latence à l'échelle mondiale. Le réseau Starlink devrait également servir comme un centre de données orbital géant pour l'IA. Cependant, les experts de l'espace lointain mettent en garde : les conséquences seraient lourdes pour l'environnement et l'astronomie.

Pour rappel, Starlink est une constellation de satellites Internet exploitée par Starlink Services, LLC, un fournisseur international de services de télécommunication qui est une filiale à 100 % de la société aérospatiale américaine SpaceX. Lancé en 2019, Starlink couvre désormais environ 150 pays et territoires. Le réseau vise à fournir un service mobile à haut débit à l'échelle mondiale. Starlink a joué un rôle déterminant dans la croissance de SpaceX.

À l'heure actuelle, environ 16 000 satellites sont en orbite autour de la Terre, dont 14 000 sont actifs. SpaceX est responsable de plus de 8 000 d'entre eux. Ce nombre change chaque semaine, car la société de fusées dirigée par Elon Musk désorbite des satellites défectueux ou en fin de vie, qui se consument dans notre atmosphère, et en envoie de nouveaux . En moyenne, l'entreprise lance plus de deux douzaines de satellites deux fois par semaine.

En juillet 2025, Starlink affirmait avoir plus de six millions de clients. À terme, SpaceX vise à atteindre la taille critique d'un million de satellites afin de transformer le réseau en un gigantesque centre de données orbital pour les charges de travail de l'IA. Mais la faisabilité technique du projet est non seulement remise en cause, mais les experts affirment également qu'il représente un grand danger pour l'atmosphère, l'environnement et l'astronomie.

Starlink d'Elon Musk menace de saturer l'orbite terrestre basse

Elon Musk estime que l'espace est la clé de voûte énergétique du progrès de l'IA : une source quasi illimitée et à bas coût pour soutenir sa croissance. Selon lui, l'espace deviendra bientôt l'endroit le moins cher pour déployer l'IA. Il a prédit que d'ici à 2031, la capacité de calcul ajoutée chaque année dans lespace dépassera le total cumulé sur Terre, bousculant ainsi le marché des centres de données terrestres, estimé à 1 000 milliards de dollars.


À moyen terme, les responsables de SpaceX ont déclaré qu'ils aimeraient voir plus de 40 000 satellites Starlink en orbite. Ces satellites fournissent une connexion Internet à toutes les régions du monde, même les plus reculées. Elon Musk a initialement lancé le réseau Starlink pour couvrir les zones reculées ou mal desservir par les FAI traditionnels, mais également pour gagner de l'argent et financer son projet visant à coloniser la planète Mars.

Cependant, cela représente beaucoup d'objets dans l'espace, sans compter les plus de 140 millions de débris spatiaux dont la taille varie entre 1 millimètre et 10 centimètres. Tous ces objets constituent une menace pour les astronautes qui s'aventurent dans l'espace, ainsi que pour les satellites dont nous dépendons pour des programmes utiles comme le GPS. C'est pourquoi l'ajout d'un million de satellites supplémentaires en orbite est ahurissant.

« Cela dépasse largement ce cadre. Et selon presque tous les critères auxquels nous pouvons penser, c'est tout simplement une mauvaise idée en matière d'utilisation et d'accès à long terme à l'espace », a déclaré Aaron Boley, codirecteur de l'Outer Space Institute et professeur au département de physique et d'astronomie de l'Université de Colombie-Britannique. Les astronomes sont très inquiets quant au maintien d'un environnement orbital sain.

Elon Musk introduit une nouvelle menace pour notre atmosphère

Les progrès de SpaceX ont fait baisser les coûts de lancement de fusées. Mais le rythme croissant des lancements de fusées introduit une nouvelle menace critique pour notre atmosphère. De plus en plus de preuves suggèrent que les lancements de fusées affectent notre atmosphère en déposant du carbone noir ou de la suie dans l'air, ce qui crée un effet de réchauffement potentiel qui pourrait accroître les menaces pesant sur notre couche d'ozone.

Mettre un million de satellites Starlink en orbite nécessiterait environ 20 000 lancements de la fusée Starship, et leur maintenance pourrait exiger jusqu'à dix lancements par jour, indéfiniment. Selon les experts, les conséquences...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

109 commentaires
Commenter Signaler un problème
Jipété
Avatar de Jipété
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 10/03/2026 à 9:50
Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Il devrait ralentir le chichon.

Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
Quel est votre avis sur la nouvelle course à lespace qui associe les États et les entreprises privées ?
Une histoire de fous furieux complètement hystériques et malheureusement incontrôlables...

Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
Que pensez-vous du projet de SpaceX d'Elon Musk de déployer un million de satellites en orbite basse pour l'IA ?
Un projet de fous furieux complètement hystériques et malheureusement incontrôlables...

Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
L'humanité peut-elle développer les technologies de l'espace, tout en préservant l'environnement spatial et le ciel nocturne ?
Bien sûr que non !

On est mal barrés, très mal barrés...
2  0 
Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 10/03/2026 à 10:25
Citation Envoyé par Mathis Lucas Voir le message
Quel est votre avis sur le sujet ?
Il faudrait que plein de Nations s'allient et attaquent la FCC, elle ne devrait pas autoriser les entreprises US à mettre autant de satellites en orbite.

Commission fédérale des communications
La Commission fédérale des communications ou FCC (Federal Communications Commission) est présentée comme une agence indépendante du gouvernement des États-Unis, créée par le Congrès américain en 1934 pour réglementer les télécommunications, puis les contenus des émissions de radio, télévision et Internet.
Ce n'est pas aux États-Unis de décider.
Pourquoi on tolérerait que des entreprises comme Amazon envoient des milliers de satellites ?

Février 2026 :
FCC approves thousands more Amazon Leo satellites as Gen 1 deadline looms
The U.S. Federal Communications Commission authorized Amazon to deploy and operate 3,212 Gen 2 satellites between 590 kilometers and 630 kilometers above Earth, alongside 1,292 Polar spacecraft between 600 kilometers and 650 kilometers.
Amazon aimerait bien que la FCC rejette le projet de SpaceX.
Amazon tells FCC to bin SpaceX's million-satellite datacenter dream
Amazon wants US regulators to reject a SpaceX application for permission to launch a fleet of orbital datacenter satellites, criticizing it as incomplete, speculative, and unrealistic.
0  0 

 