Pour rappel, Starlink est une constellation de satellites Internet exploitée par Starlink Services, LLC, un fournisseur international de services de télécommunication qui est une filiale à 100 % de la société aérospatiale américaine SpaceX. Lancé en 2019, Starlink couvre désormais environ 150 pays et territoires. Le réseau vise à fournir un service mobile à haut débit à l'échelle mondiale. Starlink a joué un rôle déterminant dans la croissance de SpaceX.
À l'heure actuelle, environ 16 000 satellites sont en orbite autour de la Terre, dont 14 000 sont actifs. SpaceX est responsable de plus de 8 000 d'entre eux. Ce nombre change chaque semaine, car la société de fusées dirigée par Elon Musk désorbite des satellites défectueux ou en fin de vie, qui se consument dans notre atmosphère, et en envoie de nouveaux . En moyenne, l'entreprise lance plus de deux douzaines de satellites deux fois par semaine.
En juillet 2025, Starlink affirmait avoir plus de six millions de clients. À terme, SpaceX vise à atteindre la taille critique d'un million de satellites afin de transformer le réseau en un gigantesque centre de données orbital pour les charges de travail de l'IA. Mais la faisabilité technique du projet est non seulement remise en cause, mais les experts affirment également qu'il représente un grand danger pour l'atmosphère, l'environnement et l'astronomie.
Starlink d'Elon Musk menace de saturer l'orbite terrestre basse
Elon Musk estime que l'espace est la clé de voûte énergétique du progrès de l'IA : une source quasi illimitée et à bas coût pour soutenir sa croissance. Selon lui, l'espace deviendra bientôt l'endroit le moins cher pour déployer l'IA. Il a prédit que d'ici à 2031, la capacité de calcul ajoutée chaque année dans lespace dépassera le total cumulé sur Terre, bousculant ainsi le marché des centres de données terrestres, estimé à 1 000 milliards de dollars.
À moyen terme, les responsables de SpaceX ont déclaré qu'ils aimeraient voir plus de 40 000 satellites Starlink en orbite. Ces satellites fournissent une connexion Internet à toutes les régions du monde, même les plus reculées. Elon Musk a initialement lancé le réseau Starlink pour couvrir les zones reculées ou mal desservir par les FAI traditionnels, mais également pour gagner de l'argent et financer son projet visant à coloniser la planète Mars.
Cependant, cela représente beaucoup d'objets dans l'espace, sans compter les plus de 140 millions de débris spatiaux dont la taille varie entre 1 millimètre et 10 centimètres. Tous ces objets constituent une menace pour les astronautes qui s'aventurent dans l'espace, ainsi que pour les satellites dont nous dépendons pour des programmes utiles comme le GPS. C'est pourquoi l'ajout d'un million de satellites supplémentaires en orbite est ahurissant.
« Cela dépasse largement ce cadre. Et selon presque tous les critères auxquels nous pouvons penser, c'est tout simplement une mauvaise idée en matière d'utilisation et d'accès à long terme à l'espace », a déclaré Aaron Boley, codirecteur de l'Outer Space Institute et professeur au département de physique et d'astronomie de l'Université de Colombie-Britannique. Les astronomes sont très inquiets quant au maintien d'un environnement orbital sain.
Elon Musk introduit une nouvelle menace pour notre atmosphère
Les progrès de SpaceX ont fait baisser les coûts de lancement de fusées. Mais le rythme croissant des lancements de fusées introduit une nouvelle menace critique pour notre atmosphère. De plus en plus de preuves suggèrent que les lancements de fusées affectent notre atmosphère en déposant du carbone noir ou de la suie dans l'air, ce qui crée un effet de réchauffement potentiel qui pourrait accroître les menaces pesant sur notre couche d'ozone.
Mettre un million de satellites Starlink en orbite nécessiterait environ 20 000 lancements de la fusée Starship, et leur maintenance pourrait exiger jusqu'à dix lancements par jour, indéfiniment. Selon les experts, les conséquences...
