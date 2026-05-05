Un réseau fait passer clandestinement la technologie Starlink en Iran pour contourner le black-out d'Internet, la plus longue coupure nationale d'Internet jamais enregistrée

Pour contourner le black-out d'Internet en Iran, un rapport de la BBC révèle qu'un réseau clandestin fait passer clandestinement Starlink en Iran, alors que cette technologie reste illégale. Selon un groupe de défense des droits numériques anonyme cité par la BBC, environ 100 personnes auraient été arrêtées pour possession de terminaux Starlink. Mais la demande reste constante. L'organisation de défense des droits humains Witness estime qu'il y avait au moins 50 000 appareils Starlink en Iran en janvier, et ce nombre devrait augmenter. « Si ne serait-ce qu'une seule personne de plus peut accéder à Internet, je pense que c'est une réussite et que cela en vaut la peine », a déclaré Sahand, dont le nom a été modifié, à la BBC.
C'est un triste record mondial : depuis le 6 avril 2026, la société iranienne vit sous la plus longue coupure d'Internet jamais imposée à un État entier dans le monde. La coupure a été imposée par le régime au pouvoir le 28 février, à la suite des attaques menées par les États-Unis et Israël contre le pays. Pendant la coupure d'Internet actuelle, seul un réseau national très limité est accessible à la population iranienne ; tout le reste est inaccessible, notamment les réseaux sociaux. Et une solution prochaine ne semble pas plausible.
En effet, depuis janvier 2026, les autorités iraniennes ciblent les utilisateurs de Starlink pour continuer de bloquer l'accès à Internet. Starlink est un fournisseur d'accès à Internet par satellite de la société SpaceX. Il s'appuie sur une constellation de satellites comportant des milliers de satellites de télécommunications placés sur une orbite terrestre basse. Starlink est le premier fournisseur d'Internet par satellite à choisir cette orbite plutôt que l'orbite géostationnaire, car elle permet de diminuer la latence (le temps de réponse) en la faisant passer de 600 ms à environ 20 ms. La constellation est en cours de déploiement depuis 2019 et repose sur environ 6 300 satellites opérationnels mi-septembre 2024. En juillet 2025, Starlink affirme avoir plus de six millions de clients.
Alors que le réseau satellite Starlink d'Elon Musk a été salué comme un moyen potentiel de contourner la censure en Iran, les experts et les rapports sur le terrain révèlent qu'un ensemble sophistiqué de mesures techniques, juridiques et répressives le rend largement inutilisable. Depuis mi-2025, la possession d'équipements Starlink est illégale en Iran et peut être considérée comme de l'espionnage, puni par la prison ou même la peine capitale sous des chefs d'accusation tels que « corruption sur terre ». En outre, les sanctions américaines empêchent le déploiement officiel de Starlink en Iran, et les relations du pays avec la Russie et la Chine l'aident à obtenir une meilleure technologie de brouillage.
Malgré cette situation, un rapport de la BBC révèle qu'un réseau clandestin fait passer clandestinement Starlink en Iran, alors que cette technologie reste illégale. En outre, les médias iraniens ont rapporté que quatre personnes, dont deux ressortissants étrangers, avaient été arrêtées pour « importation de matériel d'Internet par satellite »
L'Internet est pratiquement interdit en Iran, les autorités ayant imposé un black-out en janvier lors de manifestations massives à travers le pays. L'interdiction s'est intensifiée en février après un bref répit, alors que les États-Unis et Israël lançaient des attaques contre le pays, tuant des centaines de personnes, dont le Guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. La persistance de cette interdiction a créé une demande. C'est là qu'intervient le réseau clandestin qui fait passer en contrebande la technologie Internet par satellite en Iran. Selon la BBC, quelques groupes dans le pays font passer clandestinement des appareils Starlink pour maintenir la connexion numérique.
« Si ne serait-ce qu'une seule personne de plus peut accéder à Internet, je pense que c'est une réussite et que cela en vaut la peine », a déclaré Sahand, dont le nom a été modifié, à la BBC. Les appareils Starlink quil envoie en Iran constituent lun des moyens les plus efficaces de contourner le blocage, permettant aux utilisateurs déchapper complètement à la surveillance étroite des autorités. Sahand a expliqué à la BBC que plusieurs personnes peuvent se connecter à un même terminal à la fois, qualifiant la contrebande de ces appareils à travers les frontières d« opération très complexe ».
En 2025, l'Iran a adopté une loi rendant illégale l'utilisation, l'achat ou la vente d'appareils Starlink, sous peine d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans. La peine d'emprisonnement pour l'importation et la distribution de plus de 10 unités de ces appareils est de 10 ans. En avril 2026, les médias d'État iraniens ont rapporté que quatre personnes, dont deux ressortissants étrangers, avaient été arrêtées pour « importation de matériel d'Internet par satellite ». Il y a eu de multiples arrestations jusqu'à présent. Selon un groupe de défense des droits numériques anonyme cité par la BBC, environ 100 personnes auraient été arrêtées pour possession de terminaux Starlink.
Mais la demande reste constante. L'organisation de défense des droits humains Witness estime qu'il y avait au moins 50 000 appareils Starlink en Iran en janvier, et ce nombre devrait augmenter. Selon la BBC, qui s'est entretenue avec un bénévole de la chaîne Telegram publique en persan appelée NasNet, environ 5 000 terminaux Starlink ont été vendus via cette chaîne au cours des deux dernières années et demie.
Sahand a déclaré à la BBC que l'opération à laquelle il participe est financée par des Iraniens installés à l'étranger, ainsi que par d'autres personnes souhaitant aider ceux qui vivent dans ce pays déchiré par la guerre. Cela inclut l'achat des terminaux Starlink. Selon lui, aucun État ne finance cette opération. Les terminaux sont envoyés à des personnes dont ils pensent qu'elles partageront des informations à l'échelle internationale via le réseau mondial. « Les gens ont besoin d'Internet pour pouvoir partager ce qui se passe sur le terrain », a déclaré Sahand à la BBC. « Nous pensons que ces terminaux devraient être entre les mains de ceux qui en ont vraiment besoin pour faire bouger les choses. »
De son côté, SpaceX, la société d'Elon Musk, offre gratuitement son service satellite Starlink en Iran. Selon un rapport, la société avait renoncé aux frais d'abonnement à Starlink dans ce pays touché par une coupure d'Internet depuis janvier 2026. En outre, le président américain Donald Trump avait déclaré qu'il allait discuter avec Elon Musk de l'utilisation de Starlink pour aider la population iranienne. Il a notamment déclaré : « Nous allons peut-être en parler à Elon car, comme vous le savez, il est très doué pour ce genre de choses. Il dirige une très bonne entreprise, nous allons donc peut-être en parler à Elon Musk. » Selon le rapport, le service de Starlink en Iran et dans d'autres régions en conflit souligne à quel point ce service Internet en pleine expansion est devenu un outil de soft power pour l'homme le plus riche du monde et le gouvernement américain.
Source : BBC
Et vous ?
Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Alors que le régime iranien coupe Internet, même Starlink est bloqué après que l'Iran a déployé des brouilleurs militaires pour empêcher l'accès au service. Un cauchemar pour les manifestants et les libertés
L'Iran menace d'endommager les câbles Internet sous-marins en mer Rouge, ce qui aurait un impact considérable sur la vitesse d'Internet dans de nombreux pays à travers le monde
La Chine a simulé un blocus Starlink au-dessus de Taïwan à l'aide d'environ 2 000 drones équipés de brouilleurs afin de créer un « bouclier électromagnétique »
Vous avez lu gratuitement 1 064 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.