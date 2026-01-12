Alors que le régime iranien coupe Internet, même Starlink est bloqué après que l'Iran a déployé des brouilleurs militaires pour empêcher l'accès au service, un cauchemar pour les manifestants et les libertés

Le régime iranien a une fois de plus plongé le pays dans un isolement numérique quasi total en coupant l'accès à Internet pour ses 85 millions d'habitants, alors que les manifestations anti-gouvernementales alimentées par la détérioration de la situation économique s'intensifient. Des rapports révèlent même que l'Iran a déployé des brouilleurs militaires pour empêcher l'accès au service satellite Starlink. Ces mesures, qui suivent un schéma déjà utilisé par le régime lors de précédents troubles, limite la capacité des Iraniens à communiquer avec l'extérieur et à documenter les événements sur le terrain, un cauchemar pour les manifestants, les militants et les libertés.
Juste après 20 heures le jeudi 8 janvier 2026, la théocratie iranienne a coupé les ponts et déconnecté les 85 millions d'habitants de la République islamique du reste du monde.
Suivant un manuel utilisé aussi bien lors de manifestations qu'en temps de guerre, l'Iran a coupé les connexions internet et les lignes téléphoniques qui relient sa population à la vaste diaspora aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Jusqu'à récemment, même en faisant face à de strictes sanctions concernant le programme nucléaire du pays, les Iraniens pouvaient encore accéder aux applications de téléphonie mobile et même aux sites web bloqués par la théocratie, en utilisant des réseaux privés virtuels pour contourner les restrictions.
Cependant, la décision de jeudi a limité fortement la capacité des gens à partager des images et des témoignages des manifestations nationales contre l'économie défaillante de l'Iran, qui ont pris de l'ampleur au point de représenter le plus grand défi pour le gouvernement depuis des années. Cela pourrait également couvrir une répression violente après que l'administration Trump a averti le gouvernement iranien des conséquences en cas de nouveaux décès parmi les manifestants.
Alors que le pays sombre effectivement dans l'obscurité, les proches à l'étranger sont frénétiques à la recherche de la moindre nouvelle, d'autant plus que le procureur général iranien a averti samedi que toute personne participant aux manifestations sera considérée comme un « ennemi de Dieu », une accusation passible de la peine de mort.
« Vous ne pouvez pas comprendre nos sentiments. Mes frères, mes cousins, ils vont descendre dans la rue. Vous ne pouvez pas imaginer l'anxiété de la diaspora iranienne », a déclaré Azam Jangravi, experte en cybersécurité à Toronto qui s'oppose au gouvernement iranien. « Je n'ai pas pu travailler hier. J'avais des réunions mais je les ai reportées car je ne pouvais pas me concentrer. Je pensais à ma famille et à mes amis. »
Sa voix s'est brisée lorsqu'elle a ajouté : « Beaucoup de gens sont tués et blessés par la République islamique d'Iran, et nous ne savons pas qui. »
Même Starlink est probablement brouillé
C'est la troisième fois que l'Iran coupe l'accès à Internet avec le reste du monde. La première fois, c'était en 2019, lorsque des manifestants en colère contre une hausse des prix de l'essence subventionnée par le gouvernement sont descendus dans la rue. Plus de 300 personnes auraient été tuées.
Puis sont venues les manifestations suite au décès en 2022 de Mahsa Amini après son arrestation par la police des murs du pays pour avoir prétendument mal porté son hijab, ou foulard, selon les autorités. Une répression d'un mois a tué plus de 500 personnes.
Si la connectivité offerte par Starlink a joué un rôle dans les manifestations de Mahsa Amini, le déploiement de ses récepteurs est désormais beaucoup plus important en Iran. Et ce, malgré le fait que le gouvernement n'ait jamais autorisé Starlink à fonctionner, rendant ainsi illégale la possession et l'utilisation de ce service.
Il y a un an, un responsable iranien estimait qu'il y avait des dizaines de milliers de récepteurs Starlink en République islamique, un chiffre qui semblait correct selon Mehdi Yahyanejad, militant pour la liberté d'internet basé à Los Angeles.
Bien que de nombreux récepteurs soient probablement entre les mains d'hommes d'affaires et d'autres personnes souhaitant rester en contact avec le monde extérieur pour leur subsistance, Mehdi Yahyanejad a déclaré que certains sont maintenant utilisés pour partager des vidéos, des photos et d'autres reportages sur les manifestations.
« Dans ce cas, parce que toutes ces choses ont été perturbées, Starlink joue un rôle clé pour faire sortir toutes ces vidéos », a déclaré Mehdi Yahyanejad.
Cependant, les récepteurs Starlink font face à des défis. Depuis sa guerre de 12 jours avec Israël en juin dernier, l'Iran perturbe les signaux GPS, probablement dans le but de rendre les drones moins efficaces. Les récepteurs Starlink utilisent les signaux GPS pour se positionner et se connecter à une constellation de satellites en orbite basse.
Amir Rashidi, directeur des droits numériques et de la sécurité au sein du groupe Miaan et expert sur l'Iran, a déclaré que depuis jeudi, il avait constaté une perte d'environ 30 % des paquets envoyés par les appareils Starlink, qui sont essentiellement des unités de données transmises via Internet. Dans certaines régions d'Iran, Amir Rashidi a indiqué que la perte de paquets atteignait 80 %.
« Je crois que le gouvernement iranien fait quelque chose au-delà du brouillage GPS, comme en Ukraine, où la Russie a tenté de brouiller Starlink », a déclaré Amir Rashidi. Il a suggéré que l'Iran pourrait utiliser un brouilleur mobile, comme il l'a fait au cours des décennies précédentes, pour perturber les récepteurs de télévision par satellite.
L'Union internationale des télécommunications (UIT), une agence des Nations Unies, a appelé l'Iran à cesser le brouillage dans le passé. Pendant ce temps, l'Iran a plaidé auprès de l'UIT pour que le service Starlink dans le pays soit arrêté.
L'aide « doit arriver bientôt »
Il semble que la majorité des informations provenant d'Iran depuis jeudi soir soient transmises via Starlink, ce qui est désormais illégal. Cela comporte des risques pour les personnes qui possèdent ces appareils.
« C'est vraiment difficile de l'utiliser car si ils arrêtent une personne, ils peuvent exécuter la personne et dire que cette personne travaille pour Israël ou les États-Unis », a déclaré Jangravi.
Ne pas l'utiliser, cependant, signifie que le monde en sait encore moins sur ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran à un moment crucial.
« Ce type de protestation non violente n'est pas viable lorsque la violence (par les forces de sécurité) est si extrême », a déclaré Mehdi Yahyanejad. « À moins que quelque chose ne change dans les deux ou trois prochains jours, ces protestations peuvent aussi s'éteindre. S'il y a une aide quelconque, elle doit arriver bientôt. »
Alors que lIran durcit son isolement numérique en coupant Internet et en bloquant même Starlink, cette situation met en lumière le rôle stratégique joué par ce fournisseur de télécommunications. En octobre 2025, SpaceX a mis en orbite son 10 000e satellite, donnant à Elon Musk le contrôle de près des deux tiers des satellites actifs en orbite. Avec plus de 8 500 satellites opérationnels et des projets d'expansion ambitieux, cette domination alimente des inquiétudes croissantes quant au pouvoir que le milliardaire exerce grâce à son contrôle du réseau Starlink.
